Rusların fiyatıyla dudak uçuklatan lüks SUV modeli: Yeni Aurus Komendant

Tam Boyutta Gör

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yerli ve milli makam aracı üretilmesi için başlattığı projenin genişletilmesi ile 2018 yılında Aurus markası kuruldu. Moskova merkezli şirket ilk olarak Senat adını verdiği lüks sedan modelle dikkatleri üzerine topladı. Aurus şimdi de lüks SUV modeli Komendant ile karşımızda.

Aurus Komendant, özellikleriyle neler sunuyor?

Yeni Aurus Komendant için Senat'ın SUV versiyonu diyebiliriz çünkü özellikle ön taraftaki tasarım neredeyse tamamen aynı. Krom çerçeve ile dikey şeritlere sahip büyük panjur, köşeli LED farlar ve yine krom süslemelere sahip büyük hava girişleri, bu alanda dikkat çeken detaylar.

Avustralyalı şirketten hidrojen yakıtlı pickup: Warrego 14 sa. önce eklendi

Lüks SUV'un yan tarafında ise yüksek omuz çizgisi, çift camlı pencereler ve 20, 21 veya 22 inç olarak tercih edilebilen büyük jantlar göze çarpıyor. Arka bölümde de büyük bir bagaj spoyleri, köşeli stop lambaları ve egzoz çıkışları, Aurus Komendant'ın tasarımını tamamlayan detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör

Komendant, boyut olarak 5380 mm uzunluğa, 2004 mm genişliğe, 1820 mm yüksekliğe ve 3100 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada özellikle ön tasarımıyla benzetebileceğimiz Rolls-Royce Cullinan'dan 39 mm daha uzun bir araç olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan aks mesafesi ise Cullinan'dan 195 mm daha kısa.

İç mekan

Aurus Komendant'ın kabininde Nappa deri döşeme, metalik yüzeyler ve ahşap trim bir arada kullanılmış. İki kollu direksiyonun hemen arkasında, konsola gömülü bir şekilde dijital gösterge ve multimedya ekranları bulunuyor. Merkezde de havalandırma menfezleri, analog saat ve otomatik klima kontrollerine yer verilmiş.

Lüks SUV'da dört bölgeli otomatik klima, ambiyans aydınlatması, ısıtma/soğutma özellikli bardaklıklar, ön-arka kablosuz cep telefonu şarj üniteleri ve elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar bulunuyor. Arkadaki koltuklar ısıtma, havalandırma ve masaj fonksiyonuna sahip.

Tam Boyutta Gör

Söz konusu koltukların arasında geniş bir orta konsol bulunuyor. Bu alanda katlanabilir masa ve mini buzdolabı gibi özellikler mevcut. Ayrıca arkadaki yolcular için de ön koltuk sırtlarına ekranlar yerleştirilmiş. Araçta ayrıca yerden yüksekliği 260 mm'ye kadar çıkaran adaptif havalı süspansiyon, head-up display, çevre görüş kamera sistemi ve gelişmiş sürücü asistan sistemleri de bulunuyor.

Motor ve fiyat

Lüks SUV'un kaputu altında 590 hp ve 880 Nm tork üreten twin-turbo 4.4 litre V8 motorun kullanıldığı bir hibrit sistem bulunuyor. Söz konusu motor standart olarak 9 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Bu kombinasyon, 3235 kilogramlık Komendant'ın 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlamasını ve 220 km/s azami hıza ulaşmasını sağlıyor.

Gelen haberlere göre Aurus Komendant'ın başlangıç fiyatı 33.7 milyon ruble olacak. Bu da güncel kurla yaklaşık 11 milyon TL'ye denk geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Rusların lüks SUV modeli Aurus Komendant'ın özellikleri ve fiyatı