Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 yaz aylarında Türkiye'de

Tam Boyutta Gör Peugeot, 2023 yılında dünyada en çok Peugeot satışı gerçekleştiren dördüncü ülke olan Türkiye’de yeni nesil 3008 ve E-3008 modellerini yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, yeni nesil Peugeot 3008 ve E-3008'in yaz aylarında Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

Markanın son 7 yılda 130 ülkede, 1 milyon 320 bin adedin üzerinde müşteriye ulaşan C-SUV modeli 3008, yeni nesliyle hem tam elektrikli hem de hibrit motor seçeneği ile boy göstermeye hazırlanıyor. Ürün gamına eklenen yeni E-3008, C-SUV pazarının en iddialı oyuncularından 3008’de yeni bir dönemin başladığını vurguluyor.

Yaz aylarında Türkiye’de yollara çıkacak olan yeni 3008 ve E-3008, ilk etapta 5.6 litrelik ortalama yakıt tüketimi sunan 136 HP gücündeki 48V teknolojili hibrit motor ve 525 km’ye varan menzilli 210 HP’lik tam elektrikli motor seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. 2025 yılında ise elektrikli motorun 230 HP’lik ve 700 km menzile sahip daha uzun menzilli versiyonu da ürün gamına eklenecek.

Peugeot 3008, STLA Medium platformunun ilk ürünü

Peugeot E-3008, Stellantis’in markayı bir üst seviyeye taşıyan yepyeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini taşıyor. Müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlanan bu yenilikçi platform, 700 kilometreye kadar üstün bir menzil (ilk etapta gelecek olan versiyonda 525 km), 30 dakikaya varan şarj süresi, yüksek sürüş keyfi, etkileyici performans ve üst düzey verimlilik sağlıyor.

Platformla birlikte ayrıca “Akıllı Şarj” (V1G), “Araçtan Şarj (V2L)” gibi işlevler de kullanıma sunuluyor. Fransa’daki Sochaux Fabrikası’nda üretilen yeni Peugeot E-3008, Allure” ve “GT” olmak üzere iki donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Fastback bir SUV’a dönüştürülen etkileyici tasarımıyla 3008, adeta bir kedi duruşuna sahip. Bu tasarım şekli, dinamik ve aerodinamik formuyla (Cx 0,28) yeni 3008, zarafeti, verimliliği ve ferah iç mekanı birleştiriyor. 4542 mm’lik uzunluğa, 1895 mm’lik genişliğe ve 1641 mm’lik yüksekliğe sahip yeni 3008, kedi duruşu tasarımıyla bir yandan tamamen elektrikli C-SUV segmentinin en kompakt modellerden biri olmaya devam ederken diğer taraftan da 2739 mm’lik aks mesafesinin de etkisiyle geniş yolcu ve bagaj alanı sağlamayı başarıyor.

Peugeot, yeni 3008 ile ön tasarımda yeni bir yaklaşım sergiliyor. Model, ikonik üç pençeli ışık imzasını korurken, farların ve ızgaranın tasarımı tamamen değişiyor. Yeni ön ızgara, bu modelin elektrik genlerini yansıtıyor. Yeni ön cephe, yeni Peugeot logosu etrafında tasarlandı. Gövde rengindeki “degrade” tasarımı sayesinde yeni ışık imzasını ve ızgarayı sınır olmaksızın birleştiriyor.

Ultra kompakt farlar, radyatör ızgarasının üzerinde yer alan ve ön kısmın tamamını saran ince, zarif bir şeride yerleştiriliyor. Bu, yeni 3008’e etkileyici bir görünüm kazandıran ve kişiliğini vurgulayan özgün bir tasarım özelliği. Tüm versiyonlarda LED farlar sunuluyor. 3008 GT, standart olarak, far huzmesini trafik koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan ve diğer sürücüleri rahatsız etmeden optimum aydınlatma sağlayan, Peugeot’nun yeni Pixel LED teknolojisiyle yollara çıkıyor.

520 litrelik bagaj hacmi korundu

Fastback’e yeniden hayat veren konseptiyle Peugeot, otomobilin arkasındaki fastback’lerin geleneksel çizgisini, “Havada Süzülen” bir spoyler ile modernize etti. Bu yenilikçi yaklaşım, aerodinamiği optimize ederken yeni 3008’in gövdesinin çizgisini geliştiriyor. Yeni 3008’in arka tasarımı, GT versiyonlarında 3D olmak üzere, üç pençeli ışık imzasıyla dinamik bir tasarım sunuyor. Bu arada arka koltuklarda geniş bir alan sunuyor ve bir önceki nesil 3008 ile 520 litrelik aynı bagaj hacmini her iki seçenekte de koruyor.

Tam Boyutta Gör Yeni 3008’in her tasarım detayı daha fazla yenilik ve verimlilik sunacak şekilde aerodinamik bir siluette tasarlandı. Yan cam fitillerinin kapılara gizlenmesi, otomobilin yan taraflarının şık tasarımına katkıda bulunuyor.

Gövde üzerindeki dekoratif parçaların sayısı azaltıldı ve tüm krom parçalar çıkarıldı. 408 ile başlattığı yenilikçi yaklaşıma devam eden Peugeot, yeni 3008’i hem modern tasarıma hem de aerodinamik performansa katkı sağlayan jantlarla donattı. Teknik ve geometrik tasarımlarıyla elmas kesim 19 inç veya 20 inç jantların ortasında yeni Peugeot logosu yer alıyor.

Dış detaylar açısından 3008 ve E-3008, yeni, sofistike, daha modern ve daha dayanıklı bir duruş sergiliyor. Krom parçalar yerini, lake parçalara bıraktı. Ön rüzgarlık ve arka tamponda Meteor Grisi, ayna kapaklarında ve elektrikli versiyona özel alt kemer hattında Orbital Siyah kullanılıyor. Yeni Peugeot E-3008, 6 renk seçeneği ile satışa sunulacak.

Yenilikçi dikromatik pigmentler sayesinde Obsesyon Mavi rengi, ışığa ve gövdenin şekline bağlı olarak maviden yeşile dönüşerek E-3008’in yeni bir çağa girişini zarif bir şekilde ifade ediyor. Yeni Ingaro Mavisi, ince yansımalarıyla yeni 3008 ve E-3008’in modern çizgilerini harika bir şekilde vurguluyor.

Ayrıca Okenit Beyaz, İnci Siyah, Tekno Gri ve Titanyum Gri renk seçenekleri de bulunuyor. Bunlara ek olarak 3008 ve E-3008 GT, standart olarak çift renkli ve parlak siyah tavanla sunuluyor. Elektrikli GT versiyonlarında ise ön ve arka tamponların alt kısımları, çamurluk kemerleri ve kapı eşik koruyucularında parlak siyah uygulanıyor.

GT donanımında kaliteli ve teknolojik yolcu kabinindeki yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, havada süzülen 21 inçlik panoramik ekrana ek olarak, kabinin çekiciliği ve teknolojik karakterini 8 farklı renkte kişiselleştiren LED ambiyans aydınlatmasıyla daha da güçleniyor. Ambiyans aydınlatması, ön konsol boyunca uzanan ve kapılara doğru devam eden zarif alüminyum kaplamayla yansıtılıyor. Alüminyum ve desenli kumaşın birleşimi, premium malzemelerin benzersiz ve kaliteli uyumunu ortaya koyuyor.

Yeni PEUGEOT PANORAMIC I-COCKPIT

Tam Boyutta Gör E-3008’in dışındaki yenilik ve şıklık, içeride de devam ediyor. Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. Kavisli 21 inçlik HD panoramik ekran, yükseltilmiş gösterge ekranı ile merkezi dokunmatik ekranı birleştiriyor. Peugeot ekipleri, i-Cockpit’in üç temel unsurundan ikisini; yükseltilmiş gösterge ekranı ile büyük merkezi dokunmatik ekranı birleştirdi.

Bunlar artık ön konsolun solundan orta konsola kadar uzanan, 21 inçlik yüksek çözünürlüklü tek bir panelden oluşan, kavisli bir panoramik ekranda entegre ediliyor. Panoramik ekran, ön konsolun üzerinde havada süzülüyor. Süzülme etkisi, ekranın altında bulunan LED ortam aydınlatmasıyla vurgulanıyor.

Optimum ergonomi için konumlandırılan 21 inçlik panoramik ekran, sürücüye doğru hafifçe kavisli olsa da hala yolcu tarafından erişilebiliyor. Büyük ve kaliteli dijital ekran, Peugeot i-Cockpit’in iki temel işlevini birleştiriyor. Panoramik ekranın sol tarafında gösterge paneli, sürüşle ilgili hız, güç, sürüş yardımcıları ve enerji akışı gibi tüm bilgileri kompakt direksiyon simidinin üzerinde birleştiriyor.

Panoramik ekranın sağ tarafında yer alan ve ön konsolun ortasındaki dokunmatik ekrana hem sürücü hem de yolcu rahatlıkla erişebiliyor. Klima ayarı, navigasyon ve medya/bağlantı gibi işlevleri yönetmek için kullanılabiliyor. 3008’in Allure versiyonunda, yeni Peugeot i-Cockpit standart olarak, panoramik ekran altında tek bir panele entegre edilen iki adet 10 inçlik dijital ekrandan oluşuyor ve 21 inçlik panelle aynı etkiyi veriyor. GT, standart olarak 21 inçlik bir ekranla donatılıyor.

Yeniden tasarlanan mimari ve ergonomisiyle yeni PEUGEOT Panoramic i-Cockpit®’teki en önemli yenilik; panoramik ekranın yolcu bölmesinden görülmeyecek bir bağlantı sistemi ile ön konsola monte edilmesi. Bu sayede, 21 inçlik panoramik dokunmatik ekranda gösterilen bilgilerin erişilebilirliği ve görünürlüğü artıyor. Ön konsolun ortasında, tamamen kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles’a da yer veriliyor.

Kullanıcı bu panelde; bir kişiyi aramak, sık kullanılan bir varış noktası için navigasyonu başlatmak, kaydedilen radyo istasyonlarından birine ayarlamak, ideal klima sıcaklığını ayarlamak gibi, en sık kullandığı 10 işlevi, hızlı erişim için programlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Orta konsol, ön yolcuya geniş ve ferah bir alan sağlamak ve depolama için alanlar oluşturmak üzere düzenlendi. Bu geniş mimariye, vites seçicinin ön konsola taşınmasının önemli bir katkısı oldu. Vites seçici direksiyonun sağında, start/stop düğmesinin yanında yer alıyor. Bu ergonomik yapı, şanzıman kontrolü dışında motoru durdurma ve çalıştırmada kolaylık sağlıyor.

Direksiyona rejeneratif fren için iki kulakçık eklendi

Dokunma hassasiyetli kontrollere sahip yeni kompakt direksiyon simidi, en başından beri Peugeot i-Cockpit’in temel unsurlarından biri oldu. Direksiyon, daha da yüksek sürüş hissi ve konfor için yenilendi. Elbette, modern tasarımıyla kompakt yapısını koruyor. Yeniden tasarlanan, hava yastığını barındıran bölüm daha küçük tasarlandı. Ayrıca ön konsoldaki panoramik ekrana benzer bir havada süzülme etkisi için direksiyon simidi, kollarından izole edildi.

Optimum ergonomi için kompakt direksiyon simidi üzerindeki kontroller de yenilendi. Sürücünün parmaklarını otomatik olarak algılayan kontroller, yanlış komutları önlemek adına, sadece sürücü onlara bastığında etkinleşiyorlar. Yeni kompakt direksiyon simidi, E-3008 GT’de standart olarak ısıtma özelliğine de sahip. Yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit, kompakt direksiyon simidinin arkasında iki yeni, ince ve zarif kumanda kolu ve rejeneratif fren işlevi için iki kulakçıkda sunuyor.

Yeni E-3008’in iç mekanı, yolculara cömert ve aydınlık bir alanda rahatlatıcı bir deneyim sunuyor. Allure donanım seviyesinde yarı deri kumaş ve GT’de Nappa deri koltuklar, üstün konfor sağlıyor. Koltuklar, vücudu destekleyen bir forma ve yüksek yoğunluklu köpüğe sahip. Ön koltuklar, sırt ağrısının önlenmesine yönelik araştırmaları destekleyen Alman doktorlar ve terapistler derneği tarafından verilen AGR sertifikasına sahip. GT versiyonunda ayrıca, havalandırma ile masaj ve arkada ısıtma özelliği sunuluyor.

Peugeot ürün gamında ilk kez ön koltuklar, yolcunun vücut şekline uyum sağlamak üzere elektrikli olarak şişen veya sönen, uyarlanabilir yan desteklerle donatılabiliyor. Sağlıklı bir iç mekan atmosferi sağlamak üzere yeni Peugeot E-3008, kabine giren havanın kalitesini sürekli izleyen ve gerektiğinde hava iç sirkülasyonunu otomatik olarak etkinleştiren AQS (Hava Kalite Sistemi) ile donatılıyor. Bu işlev, GT donanım seviyesinde, kirletici gazları ve parçacıkları filtreleyen “Clean Cabin” ile tamamlanıyor. Hava kalitesi, panoramik ekranın sağ tarafında gösteriliyor.

Tam Boyutta Gör Özenli ses yalıtımı, isteğe bağlı lamine ön camlarla daha da iyileştirilebiliyor. Peugeot ile ses sistemleri konusunda uzman Fransız Focal ekipleri arasında uzun yıllara dayanan ortak tasarım çalışmasının meyvesi olan kaliteli Focal Premium Hi-Fi Ses Sistemi ile kabin içindeki müzik deneyimi yeni bir seviyeye ulaşıyor. Focal Premium Hi-Fi ses Sistemi, özel patentli teknolojilere sahip 10 adet hoparlör içeriyor.

Hoparlörleri, 12 kanallı 690 W amplifikatör (Güçlendirilmiş D sınıfı teknolojisi) besliyor. Müzik deneyimi, E-3008’in ön koltuklarını canlı sahneye dönüştüren yenilikçi “Ön Optimizasyon” dinleme modunu daha da ileriye taşıyor.

Yeni E-3008’in yolcu kabini, toplam hacmi yaklaşık 34 litre olan 17 farklı, birçok saklama alanı sunuyor: Orta konsolda kolayca erişilebilen kablosuz telefon şarjı, orta kol dayamanın altındaki soğutmalı alan, tavan konsolunda gözlük tutucusu, bardak tutucular ve torpido gözü. Bagaj perdesinin altında 520 litrelik kullanılabilir hacimle yeni E-3008’in bagajı, selefi kadar geniş. Yeni STLA Medium platformu, yeni E-3008’de aynı bagaj alanını sunuyor.

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E-3008, Peugeot’nun yol tutuş ve sürüş keyfi konusundaki itibarını yansıtıyor. Yeni STLA Medium platformu, dinamik yol tutuş sağlamak üzere tasarlanan yeni ön ve arka aksları içeriyor. Platformun mimarisi, hafif ve rijit malzemelerin kullanımını maksimuma çıkararak ve tekerlekler arasında mümkün olduğunca alçakta ideal bir şekilde konumlandırılan tek katmanlı batarya ile ağırlık merkezini düşürerek bu dinamizme katkıda bulunuyor.

Yeni E-3008 her sürüş tarzı için hazır

Sürücü, E-3008’in performansının sürücünün isteklerine ve/veya trafik koşullarına ideal şekilde uyarlanmak üzere orta konsoldaki kumanda ile üç sürüş modu arasından seçim yapabiliyor:

Normal mod, varsayılan mod olup hızlanma pedalına yüzde 0 ile yüzde 70 arasında basıldığında, güç ve tork bir miktar azalıyor. Yüzde 70’in üzerinde tam güç ve tork kullanılabiliyor.

Eko modu, özel bir hızlanma pedalı ayarı ile gücü ve torku sınırlandırarak, ısıtma ve klima performansını azaltarak, daha pürüzsüz bir sürüş ve daha düşük enerji tüketimi sağlıyor.

Spor mod, direksiyon, hızlanma pedalı ve motor kalibrasyonu için özel konfigürasyonlar kullanarak daha dinamik bir sürüş sağlıyor.

Kompakt ve kendi sınıfındaki tamamen elektrikli SUV’lar arasında en iyi dönüş çapına (10,6 m) sahip yeni E-3008, şehir trafiğinde rahatlık ve çeviklik sağlayan bir SUV oluyor. Manevra yapmayı kolaylaştırmak üzere, standart olarak geri görüş veya kuş bakışı görüş olmak üzere, sürücüye iki açı sunan bir geri görüş kamerası ile donatılıyor. Kamera, her koşulda eksiksiz görüntü sağlamak üzere bir temizleme başlığıyla donatılıyor.

Yeni E-3008, standart olarak, ön ve arka tekerleklere mümkün olduğunca yakın konumlandırılan 4 kamera ve otomobilin etrafına dağılan 12 sensör sayesinde, aracın çevresini 360 derece gösteren Peugeot VisioPark 360° sistemiyle donatılabiliyor.

Peugeot, yeni E-3008’de sunulan sürüş destek sistemleri ile yarı otonom sürüşe doğru bir adım daha atıyor. Bu sistem, aracın tüm sensörlerini (kameralar, radar vb.) kullanarak sürücüye yardımcı oluyor. Bu destek sistemleri, otoyollar veya bölünmüş yollar gibi çok şeritli yollarda sürücünün yükünü hafifletmek için tasarlandı:

Dur ve Kalk işlevi ile Adaptif Cruise Control ve Şerit Konumlandırma Sistemi yeni E-3008’i şeritte ve sürücü tarafından belirlenen hızda tutmak için direksiyonu ve hızını yönetiyor.

Erken hız önerisi, yol işaretlerini okuyarak hız sınırındaki herhangi bir değişikliği algılıyor ve sürücüye Adaptif Cruise Control ayarını değiştirmesini öneriyor.

Bu yarı otonom sürüş özellikleri, sürücünün onayını gerektiriyor. Sensörler, sürücünün ellerini her zaman direksiyonda tutmasını sağlıyor.

E-3008, aşağıdakiler dahil en güncel Peugeot aktif güvenlik teknolojilerine sahip:

Çarpışma uyarılı Aktif Tam Durdurma Güvenlik Freni, gece veya gündüz, 7 km/s’den 140 km/s’ye kadar araçları, yayaları ve bisikletlileri algılıyor.

Şeritten çıkma, düzeltme işleviyle aktif şerit takip sistemi.

Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi, araç hareketlerini analiz ederek dikkat kaybını tespit ediyor.

Genişletilmiş Trafik İşaretleri Uyarı Sistemi olağan hız işaretlerine ek olarak dur, tek yön, sollama yasak, sollama sonu işaretlerini de algılıyor.

Uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi (75 metreye kadar).

Stellantis’in E-3008 ile ilk kez kullandığı yeni STLA Medium elektrikli platformu, Peugeot’nun performans, verimlilik, menzil ve şarj kapasitesi açısından, tamamen elektrikli araç müşterilerinin beklentilerini her açıdan karşılamasını sağlıyor. Peugeot E-3008, Stellantis’in yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olarak öne çıkıyor.

Grubun gelecekteki elektrikli araçları için tasarlanan bu platform, pazarda yeni standartlar belirliyor. STLA Medium BEV platformu, kısa aks mesafesinde (E-3008 için 2,73 m) tekerler arası 98 kWsa ile rekor düzeyde yerleşik enerjiye sahip. Bu yüksek performanslı tasarım, E-3008’e kompakt gövdede (4,54 m uzunluk) sınıfının en iyi menzilini (700 km’ye kadar) sağlıyor.

İlk etapta Türkiye’de satışa sunulacak 210 beygirlik elektrikli versiyon 525 kilometre, 2025 yılında yıllara çıkacak olan aynı motorun 230 HP’lik uzun menzilli versiyonu ise 700 kilometrelik menzil sunuyor. Yeni nesil sabit mıknatıslı senkron motorlar daha fazla güç ve verimlilik sunuyor. Elektrikli motor, Trémery’deki (Fransa) STELLANTIS-NIDEC ortak girişimi tarafından üretiliyor. Vites kutusu, Stellantis tarafından Valenciennes’de (Fransa) üretilirken,

NMC (Nikel, Manganez ve Kobalt) kimyasal bileşimine sahip 400 V yüksek voltajlı lityum iyon batarya, zeminin altında bulunuyor ve aracın elektrikli motorunu besliyor. Aydınlatma ve bilgi-eğlence sistemi gibi diğer elektrik tüketen donanımlar, kendisi de dönüştürücü üzerinden yüksek voltajlı batarya tarafından beslenen 12V batarya ile beslenmeye devam ediyor.

Bataryanın termal yönetimi, ultra hızlı şarj, optimize edilmiş menzil ve daha uzun ömür için, dolaşımdaki soğutma sıvısını kullanıyor. Isı pompası aynı zamanda batarya enerjisinden tasarruf ederken kabindeki yolcuların termal konforuna da katkıda bulunuyor. Batarya, şarj kapasitesinin yüzde 70’i için 8 yıl veya 160 bin kilometre garantiye sahip.

Sol arka taraftaki şarj soketi Mod 2/3 (alternatif akım) ve Mod 4 (doğru akım) bağlantılarını sunuyor. AC şarjı için tüm kullanımlara ve şarj çözümlerine uygun, iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak 11 kW üç fazlı şarj cihazı sunuluyor. Hızlı şarj cihazları ile DC şarj için yeni E-3008’deki Mod 4 soketi, 160 kW’a kadar destekliyor. Böylece E-3008’in standart menzilli bataryası 30 dakikada ve Uzun Menzilli bataryası 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

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Yeni Peugeot 3008 ve E-3008 yaz aylarında Türkiye'de