BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme

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Yaklaşık üç hafta önceki Cadılar Bayramı’nda ezeli rakibi Mercedes’e gönderme yapan BMW bu kez elektrikli araç üreticisi Tesla’yı hedef aldı. Yeni BMW X5’in zırhlı versiyonuyla ilgili bir tweet atan Bavyeralı üretici, Cybertruck’ın kırılmaz denen camlarına gönderme yaptı.

Elon Musk, yeni gözdesi Tesla Cybertruck’ı geçtiğimiz hafta görücüye çıkardı. Düzenlenen etkinlik sonrası Cybertruck’ın ilginç tasarımı da konuşuldu ama, kırılmaz denen camların ilk denemede kırılması elektrikli pickup’ın sosyal medyanın gündemine oturmasına neden oldu. Tasarım lideri Franz von Holzhausen’in fırlattığı metal bilye, kırılmaz denen camlarda ağır hasara yol açtı.

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Bu durumu bir fırsat olarak gören Alman üretici, yeni BMW X5 Protection VR6 olarak adlandırılan zırhlı modeliyle ilgili attığı tweette aracın kurşun geçirmez camlarına dikkat çekerek “metal bir bilyeyle vurulması durumunda parçalanmaya karşı koruma sağlar” ifadelerine yer verdi. Bazı kullanıcılar BMW’nin bu göndermesini komik bulurken, bazıları da iki araç arasında herhangi bir ortak nokta bulunmadığı için bu hareketi anlamsız buldu.

Tesla CEO’su Elon Musk, yaşananların ardından bir açıklama yaptı ve test sırasında neyin yanlış gittiğini çözdüklerini söyledi. Cam gösterisinden hemen önce aracın gövdesinin dayanıklılığını göstermek için kapısına balyozla vurulduğuna dikkat çeken Musk, bu test sırasında kapının içindeki cam levhaların kırıldığını ve bu çatlakların da camı zayıflattığını açıkladı.