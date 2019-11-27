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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme

    Alman otomotiv devi, yen BMW X5'in zırhlı versiyonuyla ilgili yaptığı bir paylaşımda son dönemde gündemden düşmeyen Tesla Cybertruck ve ilk denemede kırılan "kırılmaz camlar"ına gönderme yaptı.
    2 sa.
    4,3b
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    22
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    BMW'den Tesla Cybertruck'ın kırılmaz camlarına gönderme
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    Yaklaşık üç hafta önceki Cadılar Bayramı’nda ezeli rakibi Mercedes’e gönderme yapan BMW bu kez elektrikli araç üreticisi Tesla’yı hedef aldı. Yeni BMW X5’in zırhlı versiyonuyla ilgili bir tweet atan Bavyeralı üretici, Cybertruck’ın kırılmaz denen camlarına gönderme yaptı.

    Elon Musk, yeni gözdesi Tesla Cybertruck’ı geçtiğimiz hafta görücüye çıkardı. Düzenlenen etkinlik sonrası Cybertruck’ın ilginç tasarımı da konuşuldu ama, kırılmaz denen camların ilk denemede kırılması elektrikli pickup’ın sosyal medyanın gündemine oturmasına neden oldu. Tasarım lideri Franz von Holzhausen’in fırlattığı metal bilye, kırılmaz denen camlarda ağır hasara yol açtı.

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    Bu durumu bir fırsat olarak gören Alman üretici, yeni BMW X5 Protection VR6 olarak adlandırılan zırhlı modeliyle ilgili attığı tweette aracın kurşun geçirmez camlarına dikkat çekerek “metal bir bilyeyle vurulması durumunda parçalanmaya karşı koruma sağlar” ifadelerine yer verdi. Bazı kullanıcılar BMW’nin bu göndermesini komik bulurken, bazıları da iki araç arasında herhangi bir ortak nokta bulunmadığı için bu hareketi anlamsız buldu.

    Tesla CEO’su Elon Musk, yaşananların ardından bir açıklama yaptı ve test sırasında neyin yanlış gittiğini çözdüklerini söyledi. Cam gösterisinden hemen önce aracın gövdesinin dayanıklılığını göstermek için kapısına balyozla vurulduğuna dikkat çeken Musk, bu test sırasında kapının içindeki cam levhaların kırıldığını ve bu çatlakların da camı zayıflattığını açıkladı.



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    fbkaya 2 sa. en beğenilen
    Ahahahah. BMW zırhlı bir aracını, Teslanın son kullanıcı için ürettiği bir araca ancak rakip olarak görebilmiş. Bunlar içten yanmalıların son egzoz gazları.
    Yanıtla +29
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    saliharslann 1 sa.
    Tesla nın arabasına bakıyorum. Benim çocuk 7 yaşında ve lego lar ile daha güzel arabalar yaptı. Tam bir görsel felaket.
    Yanıtla +16
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    The Anonymous 2 sa.
    Çok iddialılarsa 40.000 dolara satsınlar gidip.
    Yanıtla +13
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    Bossa 8 dk.
    Ya hay ben böyle yazının içine... Aynı şeyleri binlerce kez yazmak ne anlama geliyor anlamıyorum. Haber mi yapıyorsun yoksa post mu kasıyorsun, anlamadım.
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    Pink Floyd 12 dk.
    Bmw fanıyım fakat boş bir gönderme olmuş. Tesla devrim yaratan bir firmadır.
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    Eeltorm 15 dk.
    BMW markasını kutlası olarak gören varoşlar toplanmanmadan. Abe alman abe kimse yapamaz.
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    ***RAMMSTEIN*** 21 dk.
    Tavşan dağ meselesi. Gülün geçin.
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    onatba 23 dk.
    O degilde bu teslanin herhangi hir kazada karsi aracta olusturacagi hasari cok merak ediyorum. Umarim kisa surede carpisma testlerine cikar.
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    Cahit48 27 dk. yeni yorumcu
    en merak ettiğim cybertruckın arazi performansı bakalım nasıl olacak
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    karaniler 40 dk. Moueson
    Hocam gerçekten kurgu olabilir ama zaten öncesinde deneme yapılmış videosu paylaşılmıştı, kurgu yada değil adamlar bu işi iki türlü de avantaja çevirdi.
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    AFV 1 sa.
    Sen kim bmw köpek Tesla ya gönderme yapacaksın... yılların fiyakalı markaları Tesla 20 yılda içinizden geçti bir çok alanda.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 sa. Rachsuchtig
    türk,polak,juden kaynıyor bunu herkes biliyor
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    mhrUca 1 sa.
    Bu bmwnin twiter admini deli herkese bulasiyor
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    HABERİN ETİKETLERİ
    Tesla Cybertruck, kırılmaz cam ve
    6 etiket daha BMW bmw ve tesla elektrikli pickup Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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