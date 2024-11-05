2025 yılı için engelli ÖTV muafiyet araç alım limiti ne kadar olacak?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit de her yıl bu oranda artıyor. Peki 2025 engelli araç alım ÖTV muafiyet limiti kaç para olacak?

ÖTV muafiyet limiti 2024 yılında yüzde 58,46 zamla 1.561.255 TL'ye yükselmişti. 1 Ocak 2025 tarihinde gelecek güncelleme ile 2025 engelli taşıt alımında üst limit 2.247.114 TL'ye çıkarılacak. Kişinin engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde ise engelli kişinin eşi ve il sınırı içerisindeki birinci derece akrabalar aracı kullanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90'dan az ise alınan aracı sadece hak sahibinin kendisi kullanabiliyor.

Petrol devi BP bir asırlık maceranın ardından Türkiye'den çekildi 2 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Peki limit bugün değişmiş olsaydı ÖTV muafiyet üst limitiyle hangi otomobiller alınabilirdi? Sizler için o otomobillerden bazılarını listeledik:

BYD Atto 3 *Elektrikli (1.590.000 TL)

Citroen C3 tüm modeller (1.018.000 - 1.252.000 TL)

Citroen C3 Aircross tüm modeller (1.320.000 - 1.430.000 TL)

Citroen C4 tüm modeller (1.427.000 - 1.645.000 TL)

Citroen C4 X tüm modeller (1.499.000 - 1.640.000 TL)

Citroen C5 Aircross tüm modeller (1.870.000 - 1.999.000 TL)

Dacia Sandero Stepway tüm modeller (1.099.000 - 1.149.000 TL)

Dacia Jogger tüm modeller (1.305.000 - 1.599.000 TL)

DFSK Fengon 500 (1.340.000 TL)

DFSK Fengon 5 (1.740.000 TL)

DFSK E5 PHEV Comfort (2.240.000 TL)

DFSK E5 Trend (2.075.000 TL)

Fiat Egea tüm modeller (899.900 - 1.528.900 TL)

Fiat 600e *Elektrikli (1.399.900 TL)

Ford Focus tüm modeller (1.620.200 - 1.897.000 TL)

Ford Puma tüm modeller (1.475.800 - 1.804.900 TL)

Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium 8AT (2.096.500 TL)

Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium ST 8AT (2.038.100 TL)

Honda HR-V tüm modeller (1.800.000 - 2.120.000 TL)

Honda Jazz tüm modeller (1.410.000 - 1.490.000 TL)

Honda Civic tüm modeller (1.895.000 - 1.995.000 TL)

Honda City (1.332.000 TL)

Hyundai i10 tüm modeller (920.000 - 1.062.000 TL)

Hyundai i20 tüm modeller (979.000 - 1.295.000 TL)

Hyundai Elantra tüm modeller (1.634.000 - 1.800.000 TL)

Hyundai Bayon tüm modeller (1.079.000 - 1.369.000 TL)

Hyundai Kona tüm modeller (1.845.000 - 2.005.000 TL)

Hyundai Kona *Elektrikli (1.554.950 TL)

Hyundai Ioniq 5 *Elektrikli (1.895.000 TL)

Hyundai Ioniq 6 *Elektrikli (1.765.000 TL)

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT (1.696.076 TL)

Hyundai Tucson 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT (2.065.000 TL)

Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT (2.115.000 TL)

Kia Picanto tüm modeller (1.030.500 - 1.100.500 TL)

Kia Stonic tüm modeller (1.270.500 - 1.445.500 TL)

Kia EV3 tüm modeller *Elektrikli (1.490.500 - 1.920.500 TL)

Kia Cerato (1.385.000 TL)

Kia Ceed HB tüm modeller (1.450.500 - 1.550.500 TL)

Kia Ceed SW (1.730.500 TL)

Kia XCeed tüm modeller (1.500.500 - 1.590.500 TL)

Kia Niro tüm modeller *Elektrikli (1.720.500 - 1.760.500 TL)

Kia Sportage 1.6L 160PS DCT Live Plus (1.910.500 TL)

Kia Sportage 1.6L 160PS DCT Cool Plus (2.020.500 TL)

Kia Sportage 1.6L 160PS DCT Elegance Konfor Plus (2.200.500 TL)

Kia EV6 *Elektrikli (1.920.500 TL)

MG ZS tüm modeller (1.349.000 - 1.449.000 TL)

MG HS tüm modeller (1.599.000 - 1.749.000 TL)

MG HS PHEV (2.090.000 TL)

MG HS *Yeni (1.990.000 TL)

MG ZS EV *Elektrikli (1.659.000 TL)

MG4 tüm modeller *Elektrikli (1.399.000 - 1.990.000 TL)

Nissan Juke tüm modeller (1.649.000 - 1.919.900 TL)

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack (1.999.900 TL)

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack (2.089.900 TL)

Opel Corsa tüm modeller (1.075.900 - 1.398.900 TL)

Opel Astra tüm modeller (1.606.900 - 1.908.900 TL)

Opel Mokka tüm modeller (1.588.900 - 1.711.900 TL)

Opel Crossland (1.477.900 TL)

Opel Grandland tüm modeller (1.907.900 - 2.093.900 TL)

Peugeot 208 tüm modeller (1.324.500 - 1.540.500 TL)

Peugeot 308 tüm modeller (1.617.500 - 1.908.000 TL)

Peugeot 2008 tüm modeller (1.634.000 - 1.944.000 TL)

Peugeot 408 tüm modeller (1.757.000 - 2.210.000 TL)

Peugeot 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (2.210.000 TL)

Peugeot 3008 ALLURE 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 (2.190.000 TL)

Renault Clio tüm modeller (1.189.900 - 1.665.000 TL)

Renault Taliant (1.090.000 TL)

Renault Captur tüm modeller (1.595.000 - 1.900.000 TL)

Renault Duster tüm modeller (1.345.000 - 1.751.900 TL)

Renault Megane Sedan tüm modeller (1.546.900 - 1.782.000 TL)

Renault Austral evolution mild hybrid 160 hp (1.792.900 TL)

Renault Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp (1.946.000 TL)

Seat Ibiza tüm modeller (1.310.000 - 1.520.000 TL)

Seat Arona tüm modeller (1.420.000 - 1.520.000 TL)

Seat Ateca tüm modeller (1.750.000 - 2.150.000 TL)

Skoda Fabia tüm modeller (1.360.400 - 1.600.400 TL)

Skoda Scala tüm modeller (1.560.400 - 1.990.400 TL)

Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (1.800.400 TL)

Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG (1.910.400 TL)

Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (2.010.400 TL)

Skoda Superb Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (2.190.400 TL)

Skoda Kamiq tüm modeller (1.660.400 - 2.115.400 TL)

Skoda Karoq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG (2.080.400 TL)

SsangYong Korando (1.590.000 TL)

SsangYong Torres 4x2 1.5 GDI Turbo (2.160.000 TL)

SsangYong Tivoli tüm modeller (1.296.000 - 1.495.000 TL)

SsangYong Torres EVX *Elektrikli (1.880.000 TL)

Suzuki Swift tüm modeller (1.359.000 - 1.449.000 TL)

Suzuki S-Cross tüm modeller (1.770.000 - 1.870.000 TL)

Suzuki Vitara tüm modeller (1.690.000 - 1.810.000 TL)

Suzuki Jimny (1.945.000 TL)

Togg T10X tüm modeller *Elektrikli (1.432.600 - 1.823.000 TL)

Toyota Corolla Hybrid tüm modeller (1.825.500 - 2.082.500 TL)

Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT (Kasım indirimiyle 2.135.000 TL)

Toyota C-HR Hybrid tüm modeller (1.590.000 - 2.151.500 TL)

Toyota Yaris Cross Hybrid tüm modeller (1.590.500 - 1.953.500 TL)

Toyota Yaris Hybrid tüm modeller (1.424.500 - 1.617.500 TL)

Volkswagen Polo tüm modeller (1.202.000 - 1.656.000 TL)

Volkswagen T-Cross tüm modeller (1.658.000 - 2.039.000 TL)

Volkswagen Taigo versiyonları *150 PS 1.5 TSI R-Line hariç (1.577.000 - 2.153.000 TL)

Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression (1.581.000 TL)

Volkswagen Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life (1.878.000 TL)

Volkswagen Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style (2.120.000 TL)

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life (1.926.000 TL)

Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style (2.161.000 TL)

*Chery şu anda fiyat güncellediği için listede yer almıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2025 yılı için engelli ÖTV muafiyet araç alım limiti belli oldu