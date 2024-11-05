Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2025 yılı için engelli ÖTV muafiyet araç alım limiti ne kadar olacak?

    2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında 1 Ocak itibarıyla yüzde 43,93 artacak olan engelli ÖTV muafiyet araç alım limiti bugün geçerli olsaydı alınabilecek modelleri listeledik.

    2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak açıklandı. Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyetli araç alımındaki üst limit de her yıl bu oranda artıyor. Peki 2025 engelli araç alım ÖTV muafiyet limiti kaç para olacak?

    ÖTV muafiyet limiti 2024 yılında yüzde 58,46 zamla 1.561.255 TL'ye yükselmişti. 1 Ocak 2025 tarihinde gelecek güncelleme ile 2025 engelli taşıt alımında üst limit 2.247.114 TL'ye çıkarılacak. Kişinin engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde ise engelli kişinin eşi ve il sınırı içerisindeki birinci derece akrabalar aracı kullanabiliyor. Engellilik oranı yüzde 90'dan az ise alınan aracı sadece hak sahibinin kendisi kullanabiliyor.

    2025 yılı için engelli ÖTV muafiyet araç alım limiti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Peki limit bugün değişmiş olsaydı ÖTV muafiyet üst limitiyle hangi otomobiller alınabilirdi? Sizler için o otomobillerden bazılarını listeledik:
    • BYD Atto 3 *Elektrikli (1.590.000 TL)
    • Citroen C3 tüm modeller (1.018.000 - 1.252.000 TL)
    • Citroen C3 Aircross tüm modeller (1.320.000 - 1.430.000 TL)
    • Citroen C4 tüm modeller (1.427.000 - 1.645.000 TL)
    • Citroen C4 X tüm modeller (1.499.000 - 1.640.000 TL)
    • Citroen C5 Aircross tüm modeller (1.870.000 - 1.999.000 TL)
    • Dacia Sandero Stepway tüm modeller (1.099.000 - 1.149.000 TL)
    • Dacia Jogger tüm modeller (1.305.000 - 1.599.000 TL)
    • DFSK Fengon 500 (1.340.000 TL)
    • DFSK Fengon 5 (1.740.000 TL)
    • DFSK E5 PHEV Comfort (2.240.000 TL)
    • DFSK E5 Trend (2.075.000 TL)
    • Fiat Egea tüm modeller (899.900 - 1.528.900 TL)
    • Fiat 600e *Elektrikli (1.399.900 TL)
    • Ford Focus tüm modeller (1.620.200 - 1.897.000 TL)
    • Ford Puma tüm modeller (1.475.800 - 1.804.900 TL)
    • Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium 8AT (2.096.500 TL)
    • Ford Kuga 1.5L EcoBoost 186PS Titanium ST 8AT (2.038.100 TL)
    • Honda HR-V tüm modeller (1.800.000 - 2.120.000 TL)
    • Honda Jazz tüm modeller (1.410.000 - 1.490.000 TL)
    • Honda Civic tüm modeller (1.895.000 - 1.995.000 TL)
    • Honda City (1.332.000 TL)
    • Hyundai i10 tüm modeller (920.000 - 1.062.000 TL)
    • Hyundai i20 tüm modeller (979.000 - 1.295.000 TL)
    • Hyundai Elantra tüm modeller (1.634.000 - 1.800.000 TL)
    • Hyundai Bayon tüm modeller (1.079.000 - 1.369.000 TL)
    • Hyundai Kona tüm modeller (1.845.000 - 2.005.000 TL)
    • Hyundai Kona *Elektrikli (1.554.950 TL)
    • Hyundai Ioniq 5 *Elektrikli (1.895.000 TL)
    • Hyundai Ioniq 6 *Elektrikli (1.765.000 TL)
    • Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT (1.696.076 TL)
    • Hyundai Tucson 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT (2.065.000 TL)
    • Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Prime Plus 4X2 DCT (2.115.000 TL)
    • Kia Picanto tüm modeller (1.030.500 - 1.100.500 TL)
    • Kia Stonic tüm modeller (1.270.500 - 1.445.500 TL)
    • Kia EV3 tüm modeller *Elektrikli (1.490.500 - 1.920.500 TL)
    • Kia Cerato (1.385.000 TL)
    • Kia Ceed HB tüm modeller (1.450.500 - 1.550.500 TL)
    • Kia Ceed SW (1.730.500 TL)
    • Kia XCeed tüm modeller (1.500.500 - 1.590.500 TL)
    • Kia Niro tüm modeller *Elektrikli (1.720.500 - 1.760.500 TL)
    • Kia Sportage 1.6L 160PS DCT Live Plus (1.910.500 TL)
    • Kia Sportage 1.6L 160PS DCT Cool Plus (2.020.500 TL)
    • Kia Sportage 1.6L 160PS DCT Elegance Konfor Plus (2.200.500 TL)
    • Kia EV6 *Elektrikli (1.920.500 TL)
    • MG ZS tüm modeller (1.349.000 - 1.449.000 TL)
    • MG HS tüm modeller (1.599.000 - 1.749.000 TL)
    • MG HS PHEV (2.090.000 TL)
    • MG HS *Yeni (1.990.000 TL)
    • MG ZS EV *Elektrikli (1.659.000 TL)
    • MG4 tüm modeller *Elektrikli (1.399.000 - 1.990.000 TL)
    • Nissan Juke tüm modeller (1.649.000 - 1.919.900 TL)
    • Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack (1.999.900 TL)
    • Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack (2.089.900 TL)
    • Opel Corsa tüm modeller (1.075.900 - 1.398.900 TL)
    • Opel Astra tüm modeller (1.606.900 - 1.908.900 TL)
    • Opel Mokka tüm modeller (1.588.900 - 1.711.900 TL)
    • Opel Crossland (1.477.900 TL)
    • Opel Grandland tüm modeller (1.907.900 - 2.093.900 TL)
    • Peugeot 208 tüm modeller (1.324.500 - 1.540.500 TL)
    • Peugeot 308 tüm modeller (1.617.500 - 1.908.000 TL)
    • Peugeot 2008 tüm modeller (1.634.000 - 1.944.000 TL)
    • Peugeot 408 tüm modeller (1.757.000 - 2.210.000 TL)
    • Peugeot 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 (2.210.000 TL)
    • Peugeot 3008 ALLURE 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 (2.190.000 TL)
    • Renault Clio tüm modeller (1.189.900 - 1.665.000 TL)
    • Renault Taliant (1.090.000 TL)
    • Renault Captur tüm modeller (1.595.000 - 1.900.000 TL)
    • Renault Duster tüm modeller (1.345.000 - 1.751.900 TL)
    • Renault Megane Sedan tüm modeller (1.546.900 - 1.782.000 TL)
    • Renault Austral evolution mild hybrid 160 hp (1.792.900 TL)
    • Renault Austral techno esprit alpine mild hybrid 160 hp (1.946.000 TL)
    • Seat Ibiza tüm modeller (1.310.000 - 1.520.000 TL)
    • Seat Arona tüm modeller (1.420.000 - 1.520.000 TL)
    • Seat Ateca tüm modeller (1.750.000 - 2.150.000 TL)
    • Skoda Fabia tüm modeller (1.360.400 - 1.600.400 TL)
    • Skoda Scala tüm modeller (1.560.400 - 1.990.400 TL)
    • Skoda Octavia Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (1.800.400 TL)
    • Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 115 PS DSG (1.910.400 TL)
    • Skoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (2.010.400 TL)
    • Skoda Superb Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG (2.190.400 TL)
    • Skoda Kamiq tüm modeller (1.660.400 - 2.115.400 TL)
    • Skoda Karoq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG (2.080.400 TL)
    • SsangYong Korando (1.590.000 TL)
    • SsangYong Torres 4x2 1.5 GDI Turbo (2.160.000 TL)
    • SsangYong Tivoli tüm modeller (1.296.000 - 1.495.000 TL)
    • SsangYong Torres EVX *Elektrikli (1.880.000 TL)
    • Suzuki Swift tüm modeller (1.359.000 - 1.449.000 TL)
    • Suzuki S-Cross tüm modeller (1.770.000 - 1.870.000 TL)
    • Suzuki Vitara tüm modeller (1.690.000 - 1.810.000 TL)
    • Suzuki Jimny (1.945.000 TL)
    • Togg T10X tüm modeller *Elektrikli (1.432.600 - 1.823.000 TL)
    • Toyota Corolla Hybrid tüm modeller (1.825.500 - 2.082.500 TL)
    • Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion e-CVT (Kasım indirimiyle 2.135.000 TL)
    • Toyota C-HR Hybrid tüm modeller (1.590.000 - 2.151.500 TL)
    • Toyota Yaris Cross Hybrid tüm modeller (1.590.500 - 1.953.500 TL)
    • Toyota Yaris Hybrid tüm modeller (1.424.500 - 1.617.500 TL)
    • Volkswagen Polo tüm modeller (1.202.000 - 1.656.000 TL)
    • Volkswagen T-Cross tüm modeller (1.658.000 - 2.039.000 TL)
    • Volkswagen Taigo versiyonları *150 PS 1.5 TSI R-Line hariç (1.577.000 - 2.153.000 TL)
    • Volkswagen Golf 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression (1.581.000 TL)
    • Volkswagen Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Life (1.878.000 TL)
    • Volkswagen Golf 1.5 eTSI 116 PS DSG Style (2.120.000 TL)
    • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Life (1.926.000 TL)
    • Volkswagen T-Roc 1.5 TSI 150 PS DSG Style (2.161.000 TL)

    *Chery şu anda fiyat güncellediği için listede yer almıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    philips şarjlı süpürge sürekli şarjda mı kalmalı kan testinde testosteron hangisi rötuş boyası ekspertizde çıkar mı 100 ml parfüm ne kadar gider karınca yemek zehirler mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook 15
    Asus Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız