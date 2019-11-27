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    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak finalistler belli oldu [Anket]

    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nü kazanmak için final etabında yarışacak isimler belli oldu. Yapılan değerlendirmeler sonucu 35 model içerisinden 7 tanesi finalde yarışmaya hak kazandı.
    7 sa. (Son Güncelleme: 7 sa.)
    1,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak finalistler belli oldu [Anket]
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    Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “2020 Avrupa’da Yılın Otomobili”nde kıyasıya rekabet devam ediyor. Ödülü kazanmak için final etabında mücadele edecek isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl Jaguar I-Pace’in tüm rakiplerini geride bıraktığı organizasyonda bu yıl da birbirinden önemli otomobiller yer alıyor.

    Farklı ülkelerden gelen deneyimli jüri üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü finalist listesinde BMW 1 Serisi, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 ve Toyota Corolla modelleri bulunuyor. Ödülün favori adaylarından biri olan Mazda 3’ün final etabına kalamadığını görüyoruz. Mazda 3, geçtiğimiz günlerde Çin’de yılın otomobili seçilmişti.

    Ayrıca Bkz. "2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu"

    Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün geçmiş yıllardaki kazananlarını şöyle bir hatırlayalım. 2019’da Jaguar I-Pace elektrikli SUV’un ipi göğüslediği yarışmada 2018 yılında öne çıkan isim Volvo XC40 olmuştu. 2017, 2016, 2015 ve 2014 yıllarının kazananları olarak da sırasıyla Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat ve Peugeot 308’i görmüştük.

    2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı 2 Mart 2020’de yani Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesine düzenlenecek özel bir etkinlikte duyurulacak.

    2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için sizin favoriniz hangisi?

    2020 Avrupa'da Yılın Otomobili hangisi olmalı? Oy Ver 365 kişi oy verdi. Sonuçları Göster



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    irish 49 dk.
    208 rahat alır gibi gözüküyor.
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    redbul_540 1 sa.


    208 alır
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    Ducatine 2 sa.
    Dikkat ettiyseniz geçmiş yarışmalarda hep B-C sınıfı araçlar kazanmış. Yani herkesin ulaşabileceği araç kazanacaktır. Büyük ihtimalle 208 kazanacaktır.
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    b@d0 2 sa.
    tartışmasız 208.
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    cadillaccts 3 sa.
    corolla çöp kalan hepsi olabilir.
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    KararanBitki 3 sa.
    Tesla alacak gibime geliyor.
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    en_x 3 sa.
    bir bmw fanı olarak bmw oy veremeye elim gıtmıyor araba hem çirkin hemde önden çeker ayrıca 208 in fazla buyutulduğunu dusunuyorum arkası guzel ama onden gercekten beğenmıyorum değerlendırme tasarım olarak olacaksa porsh bence fazlasıyla hakedıyor oyum yıne bmw ye :D
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    muhalif13 4 sa.
    208, puma
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    RaptorFX 4 sa.
    Hangisi alır bilemem ama bizim en ucuzunu bile alacak gücümüz kalmadı.
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    DH Misafiri 4 sa.
    Bu ödül en çok Porsche Taycan'a yakışır. Aynı zamanda Taycan'ında Türkçe bir isim olduğunu unutmayalım. Belki Peugeot 208 bir süpriz yapabilir ama yeni 1-Serisi ve Corolla'dan hiç umudum yok. Bu iki model umutsuz bir model
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