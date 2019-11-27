2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak finalistler belli oldu [Anket]

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Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan “2020 Avrupa’da Yılın Otomobili”nde kıyasıya rekabet devam ediyor. Ödülü kazanmak için final etabında mücadele edecek isimler belli oldu. Geçtiğimiz yıl Jaguar I-Pace’in tüm rakiplerini geride bıraktığı organizasyonda bu yıl da birbirinden önemli otomobiller yer alıyor.

Farklı ülkelerden gelen deneyimli jüri üyelerinin oylarıyla belirlenen 2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü finalist listesinde BMW 1 Serisi, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 ve Toyota Corolla modelleri bulunuyor. Ödülün favori adaylarından biri olan Mazda 3’ün final etabına kalamadığını görüyoruz. Mazda 3, geçtiğimiz günlerde Çin’de yılın otomobili seçilmişti.

Ayrıca Bkz. "2020 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller belli oldu"

Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün geçmiş yıllardaki kazananlarını şöyle bir hatırlayalım. 2019’da Jaguar I-Pace elektrikli SUV’un ipi göğüslediği yarışmada 2018 yılında öne çıkan isim Volvo XC40 olmuştu. 2017, 2016, 2015 ve 2014 yıllarının kazananları olarak da sırasıyla Peugeot 3008, Opel Astra, Volkswagen Passat ve Peugeot 308’i görmüştük.

2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü’nün kazananı 2 Mart 2020’de yani Cenevre Otomobil Fuarı’nın hemen öncesine düzenlenecek özel bir etkinlikte duyurulacak.

2020 Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü için sizin favoriniz hangisi?

2020 Avrupa'da Yılın Otomobili hangisi olmalı? BMW 1 Serisi Ford Puma Peugeot 208 Porsche Taycan Renault Clio Tesla Model 3 Toyota Corolla Oy Ver 365 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2020 Avrupa'da Yılın Otomobili hangisi olmalı? BMW 1 Serisi Ford Puma Peugeot 208 Porsche Taycan Renault Clio Tesla Model 3 Toyota Corolla Anket Sonlandı 365 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2020 Avrupa'da Yılın Otomobili hangisi olmalı? 6% BMW 1 Serisi 25 oy 3% Ford Puma 14 oy 24% Peugeot 208 91 oy 25% Porsche Taycan 94 oy 6% Renault Clio 25 oy 21% Tesla Model 3 77 oy 10% Toyota Corolla 39 oy 365 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön