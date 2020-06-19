Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı

    Yapılan açıklamada, iki şirket arasındaki ilişkilerde bir problem olmadığı fakat sürücüsüz araç teknolojileri geliştirme konusunda iki tarafın da kendi yolunu izlemesine karar verildiği belirtildi.
    3 sa.
    371
    9
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv sektörünün iki dev ismi BMW ve Mercedes, bundan yaklaşık bir yıl önce sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerine kurulu bir anlaşmaya imza atmıştı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mercedes ve BMW, yeni teknolojiler için işbirliğini değerlendiriyor

    Söz konusu anlaşma kapsamında iki şirket, yeni nesil sürüş sistemleri, park teknolojileri ve sürücüsüz otomobiller üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştı. Öyle ki birlikte geliştirilen teknolojilerin 2024 yılından önce binek araçlarda bulunması planlanıyordu. Bugün yapılan yeni bir açıklama ile BMW ve Mercedes arasındaki iş birliğinin askıya alındığı duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri"

    Mercedes’in çatı şirketi Daimler’den yapılan açıklamada, “Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, teknoloji geliştirme konusunda iki şirketin de kendi yolunu izlemesi hususunda barışçıl bir anlaşmaya vardık. Aldığımız bu karar doğrultusunda iki taraf da yeni iş ortaklarıyla çalışabilir” ifadesine yer verildi.

    Daimler’in açıklaması, iki şirket arasındaki anlaşmanın artık geçerli olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Zira Alman otomotiv devi, 2019 yılında duyurulan bu ortaklığın ileri bir tarihte yeniden devam edebileceğini söylüyor.



    https://www.reuters.com/article/us-daimler-bmw-autonomous/bmw-mercedes-put-automated-driving-alliance-on-hold-idUSKBN23Q23Q Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 41 dk.
    Otonom araçlar için yollar ve şehirler hazır değil belki sıfırdan kurulmuş teknolojik alt yapısı ile Dubai bu araçlar için uygun bir şehir olabilir onun dışında hazır bir şehir bence yoktur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    haberelectro 1 sa.
    Tam Otonom işi hikaye bunu herkes biliyor. Maymun iştahlı müşterinin gazını almak için firmalar çeşitli reklam işlerine yöneliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Royal Green Elit & Elit Plus su arıtma cihazı - Video inceleme 2 sa. Türkiye'nin ilk orta menzilli gemisavar füze motoru test edildi 2 sa. 5.4 inç iPhone 12, 4.7 inçlik iPhone SE'den daha küçük olacak 2 sa. Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı azaldı ancak yoğun bakım arttı (19 Haziran) 2 sa. Popüler DC oyunu 'Injustice: Gods Among Us' kısa süreliğine ücretsiz oldu! 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı Sonraki WhatsApp son görülme özelliği ortadan kayboldu 4 sa. Apex Legends sonbaharda çapraz platform desteğine kavuşacak 4 sa. Asus ZenFone 7 geliyor: Snapdragon 865 ve 16 GB RAM 5 sa. GameClub üçüncü taraf mobil oyun aboneliği sunuyor 5 sa. Netflix'in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet yayınlandı 6 sa. Elgato resmen mikrofon pazarında 7 sa. Yeni bir Navi GPU’su sızdı 7 sa. Spotify yakında DC Comics podcast yayınları sunacak 8 sa. RTX 3090 ve RTX 3080’in detaylanmaya devam ediyor 8 sa. Saraybosna kuşatmasını konu alan oyun This War of Mine, Polonya’da lise müfredatına girdi 9 sa. Yerli solunum cihazları, Brezilya hastanelerinde görüntülendi 9 sa. Galaxy Note 20 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü fotoğrafları paylaşıldı 10 sa. ViewSonic uygun fiyatlı taşınabilir monitörlerini duyurdu 10 sa. FIFA 2021 duyuruldu! Fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı 12 sa. Bakan açıkladı: Kimlik kartı, banka kartı ve ehliyetler birleşiyor 12 sa. The Last of Us 2'den zam şoku: 500 TL oldu 13 sa. iOS gidiyor iPhone OS geliyor 22 sa. Mount & Blade II: Bannerlord, Epic Store'a geldi: Kuponla 60 TL'ye alınabiliyor 1 gün MacBook Air ve MacBook Pro 2020 modellerinde USB sorunu ortaya çıktı 1 gün Yeni vaka sayısında düne göre 125 azalma oldu (18 Haziran) Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi