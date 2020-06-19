BMW ve Mercedes, sürücüsüz araçlar konusundaki iş birliğini askıya aldı

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Otomotiv sektörünün iki dev ismi BMW ve Mercedes, bundan yaklaşık bir yıl önce sürücüsüz otomobil teknolojileri üzerine kurulu bir anlaşmaya imza atmıştı.

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Söz konusu anlaşma kapsamında iki şirket, yeni nesil sürüş sistemleri, park teknolojileri ve sürücüsüz otomobiller üzerinde birlikte çalışmaya başlamıştı. Öyle ki birlikte geliştirilen teknolojilerin 2024 yılından önce binek araçlarda bulunması planlanıyordu. Bugün yapılan yeni bir açıklama ile BMW ve Mercedes arasındaki iş birliğinin askıya alındığı duyuruldu.

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Mercedes’in çatı şirketi Daimler’den yapılan açıklamada, “Kapsamlı bir değerlendirmenin ardından, teknoloji geliştirme konusunda iki şirketin de kendi yolunu izlemesi hususunda barışçıl bir anlaşmaya vardık. Aldığımız bu karar doğrultusunda iki taraf da yeni iş ortaklarıyla çalışabilir” ifadesine yer verildi.

Daimler’in açıklaması, iki şirket arasındaki anlaşmanın artık geçerli olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Fakat bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Zira Alman otomotiv devi, 2019 yılında duyurulan bu ortaklığın ileri bir tarihte yeniden devam edebileceğini söylüyor.

https://www.reuters.com/article/us-daimler-bmw-autonomous/bmw-mercedes-put-automated-driving-alliance-on-hold-idUSKBN23Q23Q

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