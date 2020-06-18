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    Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Güncel Mini 3 Kapı modeli üzerine geliştirilen elektrikli Mini Cooper SE, Türkiye'de üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. İşte elektrikli Mini'nin ülkemizdeki fiyatları:
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,8b
    35
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli Mini Cooper SE Türkiye pazarına giriş yaptı ve ilk araç, sahibine teslim edildi. Peki Mini Cooper SE’nin ülkemizdeki fiyatı ne kadar?

    Diğer Mini modellerinden aşina olduğumuz tasarım dilini kendine has detaylarla süsleyen Mini Cooper SE Türkiye fiyatı 311 bin 38 TL’den başlıyor. Yüzde yüz elektrikli model, Classic, Signature ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

    Mini Cooper SE, 184 beygir ve 270 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorla birlikte 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan araç, maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor. Elektrikli Mini Cooper'ın ortalama enerji tüketimi de 18,0-15,5 kWsa/ 100 km olarak açıklandı.

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    Güncel Mini 3 Kapı modeli üzerine geliştirilen elektrikli Mini, 12 modülden oluşan ve toplam kapasitesi 32.6 kWh olan lityum iyon bataryaya sahip. Söz konusu batarya, aracın tam dolu batarya ile 232 kilometre sürüş menzili sunmasını sağlıyor. 50 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 80’i 35 dakikada doldurulabiliyor.

    Mini Cooper SE, iç mekanda sunduğu 6.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneliyle de markanın diğer modellerinden ayrılıyor. Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve Mini Connected dokunmatik ekran da elektrikli Mini Cooper’ın dikkat çeken donanımları arasında yer alıyor. Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan aracın 211 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da hatırlatalım.

    Mini Cooper SE Türkiye fiyatları şöyle:

    Donanım Paketi Fiyat
    Classic 311.038 TL
    Signature 335.776 TL
    Iconic 366.198 TL



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    basartenk (basar tenk) 3 sa. en beğenilen
    Tesla hepinizi tokat manyağı yapacak
    Yanıtla +5
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    dere.beyi (sert dert) 3 sa.
    o nasıl bir menzil ya rakipleri 300-400 de
    cooper fan'ları hariç kimse bu çöpe bu parayı vermez
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 28 dk.
    Neresinden tutsan elinde kalır.
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    en1gma (zaza kamil) 31 dk.
    benzinli miniyi 150ye aliyonuz da elektrikliyi beğenmiyonuz ehehe
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    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 1 sa.
    Tek kelimeyle ÇÖP. Elektrikli corsanın bile 330 km menzili var.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 2 sa.
    Şehir içi kullanım için ideal menzile sahip. Şehirler arası biraz uzun sürsede zevkli yolculuk imkanı sunacak bir araç
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    volga tuygun (tuygun habora) 2 sa.
    " bataryanın yüzde 80’i 35 dakikada doldurulabiliyor "

    Çok saçma değil mi bu? %80 nedir arkadaş ? Yüzde 100'ünü söyle de anlayalım. Kaç kişi aracını ( veya cep telefonunu ) % 80 şarj edip şarjdan çıkartır? Hani % 30 dese düz bir rakam tamam anlayacağım ya da yarım saatte % 80 doluyor dese onu da anlayacağım ama 35 dk ve % 80 ???
    3 Yanıt Yanıtla
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 2 sa. volga tuygun
    çünkü %80'a kadar hılzı şarjı var o yüzden. misal %80'e kadar 35 dk'da doluyor. %90'a kadar 55 dk, %100 ise 2 saat. o yüzden ne diyorlar %80 şu kadar doluyor diyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 sa. volga tuygun
    Hocam pil doldukça şarj hızı düşüyor. Ayrıca şehir içi kullanımda %80'e kadar şarj etmek pil ömrü açısından daha iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WoXeD (Seçkin ) 2 sa. volga tuygun
    lityum piller dediğiniz gibi kullanılmaz. %30 un altına düşürmemek %90 ın üzerine çıkarmamak gerekir ömür açısından. %80 a kadar hızlı dolmasının nedeni ise bu batarya paketleri yüzlerce hücreden oluşur.notebook ların 4-6-8 hücreli olması gibi. hızlı şarj sırasında tüm piller aynı anda dolmaz. bazısı önce bazısı sonra dolar. %80 civarından sonra dengeleme denen olay başlar. bu işlemde ilk dolum kadar hızlı olmaz. cep telefonlarında bile hızlı şarj %90 a kadar çok hızlı gelir ama sonra yavaşlar.bununda sebebi aynıdır. türk insanının kafası hala nikel kadminyum pillerde kaldı. telefon alınca 15 saat prizde bekletenler,pili sonuna kadar bitirip tam doldurup kullananlar.... pilin ırzına geçiyorlar ama haberleri yok.lityum pillerde hafıza etkisi yok. o yüzden bu işlemler gereksiz hemde istenmeyen atlamalara neden olarak pilin ömrünü bitiriyor. videoda çok güzel ve detaylı anlatılmış nedenleri.

    https://www.youtube.com/watch?v=ebE4lIpvhdQ&t
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    BOLDVIPER 2 sa.
    menzil düşük araç pahalı, hem küçük kim napsın bunu koleksiyoner olsam bile almazdım sanırım
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    DoğanGörünümlüToros 2 sa.
    Borusana da helal o da olmasa zoe hari EV olmayacak TRde. Bence fiyati performansina gore iyi.
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    dere.beyi (sert dert) 3 sa.
    o nasıl bir menzil ya rakipleri 300-400 de
    cooper fan'ları hariç kimse bu çöpe bu parayı vermez
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    basartenk (basar tenk) 3 sa. en beğenilen
    Tesla hepinizi tokat manyağı yapacak
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    1760 kez okundu.
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