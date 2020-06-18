Elektrikli Mini Cooper SE Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yıl tanıtılan elektrikli Mini Cooper SE Türkiye pazarına giriş yaptı ve ilk araç, sahibine teslim edildi. Peki Mini Cooper SE’nin ülkemizdeki fiyatı ne kadar?

Diğer Mini modellerinden aşina olduğumuz tasarım dilini kendine has detaylarla süsleyen Mini Cooper SE Türkiye fiyatı 311 bin 38 TL’den başlıyor. Yüzde yüz elektrikli model, Classic, Signature ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

Mini Cooper SE, 184 beygir ve 270 Nm tork üreten elektrik motorundan güç alıyor. Bu motorla birlikte 0-60 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede ve 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan araç, maksimum 150 km/s sürat yapabiliyor. Elektrikli Mini Cooper'ın ortalama enerji tüketimi de 18,0-15,5 kWsa/ 100 km olarak açıklandı.

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Güncel Mini 3 Kapı modeli üzerine geliştirilen elektrikli Mini, 12 modülden oluşan ve toplam kapasitesi 32.6 kWh olan lityum iyon bataryaya sahip. Söz konusu batarya, aracın tam dolu batarya ile 232 kilometre sürüş menzili sunmasını sağlıyor. 50 kW hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 80’i 35 dakikada doldurulabiliyor.

Mini Cooper SE, iç mekanda sunduğu 6.5 inçlik renkli ekrana sahip gösterge paneliyle de markanın diğer modellerinden ayrılıyor. Standart olarak sunulan LED farlar, LED sis farları ve Mini Connected dokunmatik ekran da elektrikli Mini Cooper’ın dikkat çeken donanımları arasında yer alıyor. Sport, Mid, Green ve Green+ olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan aracın 211 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Mini Cooper SE Türkiye fiyatları şöyle:

Donanım Paketi Fiyat Classic 311.038 TL Signature 335.776 TL Iconic 366.198 TL

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