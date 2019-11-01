BMW ve Mercedes'ten eğlenceli Cadılar Bayramı atışması

Otomotiv sektöründeki dev üreticilerin birbirleriyle atışmasına sık sık şahit oluyoruz. Genelde Twitter üzerinden dönen bu tatlı atışmalar Cadılar Bayramı’nda da devam etti. Audi’nin araçlarına Unicorn boynuzu takarak kutladığı bu özel günde BMW, en büyük rakiplerinden biri olan Mercedes’e takılmadan edemedi.

Alman üretici BMW’nin Cadılar Bayramı’nı kutlamak için attığı tweette, üzerine BMW M5 görünümlü branda giydirilmiş bir Mercedes-Benz modeli görüyoruz. Bu mesajla rakibinin Cadılar Bayramı’nı kutlayan BMW, “Şimdi her otomobil en sevdiği süper kahraman olarak giyinebilir” diyerek Mercedes’e göndermede bulunuyor.

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BMW’nin bu yüzleri gülümseten göndermesine Mercedes-Benz’in çatı şirketi Daimler’den yanıt gecikmiyor. Alman otomotiv devi, rakibini son zamanlarda en çok eleştiri aldığı yerden, yani radyatör ızgarasından vuruyor. Daimler’in yanıtında, “Bu iyiydi BMW. Gerçekten de korkutucu bir kostüm! Özellikle o radyatör ızgarası…” ifadeleri yer alıyor.

BMW gerçekten de son dönemde ızgara tasarımı yüzünden eleştiri yağmuruna tutuluyor. Her yeni modelde ızgarayı büyütmeye devam eden şirket, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı Concept 4 ile herkesi şaşırtmıştı. Üstelik son çekilen casus görüntüler, bu ızgara tasarımının konseptten gerçeğe dönüşeceğinin sinyallerini veriyor.