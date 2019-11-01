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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BMW ve Mercedes'ten eğlenceli Cadılar Bayramı atışması

    Alman otomotiv devi BMW, Cadılar Bayramı'nda da ezeli rakibi Mercedes-Benz'e takılmadan edemedi. Attığı tweet ile rakibine gönderme yapan Bavyeralı üreticiye Daimler'den yanıt gecikmedi.
    3 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otomotiv sektöründeki dev üreticilerin birbirleriyle atışmasına sık sık şahit oluyoruz. Genelde Twitter üzerinden dönen bu tatlı atışmalar Cadılar Bayramı’nda da devam etti. Audi’nin araçlarına Unicorn boynuzu takarak kutladığı bu özel günde BMW, en büyük rakiplerinden biri olan Mercedes’e takılmadan edemedi.

    Alman üretici BMW’nin Cadılar Bayramı’nı kutlamak için attığı tweette, üzerine BMW M5 görünümlü branda giydirilmiş bir Mercedes-Benz modeli görüyoruz. Bu mesajla rakibinin Cadılar Bayramı’nı kutlayan BMW, “Şimdi her otomobil en sevdiği süper kahraman olarak giyinebilir” diyerek Mercedes’e göndermede bulunuyor.

    BMW ve Mercedes'ten eğlenceli Cadılar Bayramı atışması
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    BMW’nin bu yüzleri gülümseten göndermesine Mercedes-Benz’in çatı şirketi Daimler’den yanıt gecikmiyor. Alman otomotiv devi, rakibini son zamanlarda en çok eleştiri aldığı yerden, yani radyatör ızgarasından vuruyor. Daimler’in yanıtında, “Bu iyiydi BMW. Gerçekten de korkutucu bir kostüm! Özellikle o radyatör ızgarası…” ifadeleri yer alıyor.

    BMW gerçekten de son dönemde ızgara tasarımı yüzünden eleştiri yağmuruna tutuluyor. Her yeni modelde ızgarayı büyütmeye devam eden şirket, Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkardığı Concept 4 ile herkesi şaşırtmıştı. Üstelik son çekilen casus görüntüler, bu ızgara tasarımının konseptten gerçeğe dönüşeceğinin sinyallerini veriyor.



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    keremec 3 hf. en beğenilen
    Gülünce vergi almıyorlar değil mi?
    Yanıtla +28
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    al-ozaria 3 hf.
    Keşke siyasette de böyle şeyler olsa. :)
    Yanıtla +16
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    TheCaliph_ 2 hf.
    Age of empires ta sen koyluleri kesif icin yollarsin daha ordun bile yokken karsina dehset bir rakip cikar ya yeminle boyleyiz.



    Milletin derdine bak bizimkine bak.



    Millet halk arabasi diye nelere biniyor biz el arabasi alamiyoruz.
    Age of empires ta sen koyluleri kesif icin yollarsin daha ordun bile yokken karsina dehset bir rakip cikar ya yeminle boyleyiz. Milletin der...
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    Yanıtla +12
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mercedes yine gösterdiği babalığını. BMW'ye yüzyılın kapağını yapmış yine baba Mercedes
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    huhuq 2 hf.
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    artenis 2 hf.
    Yerli araba 2019 da yollarda kadar iyi mizah içermiyor, yine biz kazandık ;)
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    Mendieta58 2 hf.
    Bizde bu vesileyle herkesin cadılar bayramının mübarek olmasını dileyelim bari
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    Dj_Gençkan 2 hf.
    Valla bizim " yerli otomobil 2019 da yollarda" söyleminden daha komik değil.
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    CoreXXX 2 hf.
    bizim ülkede bu atışmalar küfürleşmeye dönüyor:))) ayrıca o ızgara ne öyle 20 kişilik kebap aynı anda pişer o ızgarada
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    haberelectro 2 hf.
    Mercedes ne güzel çakmış lafı hahhahah
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    TheCaliph_ 2 hf.
    Age of empires ta sen koyluleri kesif icin yollarsin daha ordun bile yokken karsina dehset bir rakip cikar ya yeminle boyleyiz.



    Milletin derdine bak bizimkine bak.



    Millet halk arabasi diye nelere biniyor biz el arabasi alamiyoruz.
    Yanıtla +12
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    keremec 3 hf. en beğenilen
    Gülünce vergi almıyorlar değil mi?
    Yanıtla +28
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    DoğanGörünümlüToros 3 hf.
    Superbobrek
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