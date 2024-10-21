Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: 7 kişilik benzinli SUV

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DFSK, Türkiye’deki ürün gamını şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye otomotiv pazarında SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla boy gösteren DFSK markası, ürün yelpazesini benzinli motora sahip sportif D segmenti SUV E5 TREND modeliyle genişletti. Yeni DFSK E5 TREND 2 milyon 75 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

Hatırlanacak olursa bundan 3 ay önce DFSK E5 modelinin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu satışa sunulmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda 20 servis zorunluluğu PHEV araçlara da getirildi. Çinli üretici de şimdi benzinli motora sahip yeni modelle karşı hamle yaptı.

DFSK E5 TREND, özellikleriyle neler sunuyor❓

7 kişilik DFSK E5 TREND, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. DSFK tasarımcıları, aracın görünümünü oluştururken Anka Kuşu’nun efsanevi ihtişamından ilham almış. Otomobilin ön panjuru, sportif tasarımlı hava kanalları, siyah tavan rayları, siyah çamurluk kapmaları, siyah ön- arka tampon alt çıtaları, gri yan etek çıtaları ve 19 inç jantları dikkat çekiyor.

Yeni DFSK E5 TREND; 4720 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2785 mm aks mesafesine sahip. Tüm koltuklar dik konumdayken 187 litre hacim sunan araçta, üçüncü sıra koltukları yatırıldığında 465 litre bagaj hacmi sunulurken, ikinci ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında 1432 litreye varan bagaj hacmi hayatı kolaylaştırıyor.

DFSK E5 TREND’in 360 derece görüş sistemi ve hava temizleme ile filtreleme teknolojisi yolculukları daha keyifli hale getiriyor.Ayrıca, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip deri ön koltuklar, panoramik cam tavan ve 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi gibi özellikler de mevcut.

7 inçlik dijital sürücü göstergeleri ve 12.3 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı da kullanımı kolaylaştıran detaylar arasında. Multimedya sisteminde yer alan Apple CarPlay ve Android Auto özellikleriyle birlikte kullanıcıların akıllı telefonlarının kolayca eşleştirilmesi sağlanıyor.

Yeni DFSK E5 TREND sportif tasarımını destekleyen etkileyici bir performans ve verimlilik sunuyor. 174 beygir güç üreten turbo beslemeli 1.5 litrelik benzinli motor ve 285 Nm tork ile etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen DFSK E5 TREND, verimli turbo motoruyla birlikte sürüş keyfini ve konforu harmanlamayı başarıyor.

En ucuz donanım seviyesi Aralık ayında gelecek

DFSK, yeni SUV modeli E5 TREND’i Türkiye’de ilk etapta Elegance donanım seviyesiyle ve 2 milyon 75 bin TL’lik iddialı fiyatıyla satışa sundu. Bununla birlikte E5 TREND’in başlangıç donanım seviyesi olan Comfort versiyonunun ise Aralık ayında showroomlarda olması planlanıyor.

DFSK E5 TREND’in giriş seviyesi modeli Comfort donanımında, Sunroof, LED ön-arka farlar, LED gündüz farları, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inç multimedya ekranı ve dijital sürücü göstergeleri, yan hava yastıkları, Apple ve Android akıllı telefon bağlantı özellikleri ve deri koltuk döşemeleri standart olarak yer alıyor.

E5 TREND’in ürün gamının en üzerinde yer alan Elegance donanımı ise, Comfort donanımına ek olarak 360 Derece Panoramik Çevre Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı, 8 Hoparlör Gelişmiş Ses Sistemi, Panoramik Açılabilir Cam Tavanı, 19 inç Elmas Kesim Alaşım Jantlar, Negatif-iyon teknolojisiyle havayı temizleyen Otomatik Klima ve daha gelişmiş güvenlik/sürücü asistanı sistemleriyle dikkati çekiyor.

Güvenlik teknolojileri

DFSK E5’in Comfort donanımında Sürücü/Yolcu Hava Yastığı, Sürücü/Yolcu Yan Hava Yastığı, Geri Görüş Kamerası, Hız Sabitleme Sistemi, Acil Fren Uyarısı, Yokuş Kalkış Kontrol Asistanı ve Yokuş İniş Kontrol Asistanı gibi birçok güvenlik özelliği standart olarak sunuluyor.

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DFSK E5 TREND’in Elegance donanımında ise Comfort donanımına ek olarak Panoramik Park özelliği sunan Geri Görüş Kamerası, 360 Derece Panoramik Kamera, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSD), Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), Arka Çarpışma Uyarısı (RCW), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Kapı Açma Uyarısı (DOW) gibi özellikler bulunuyor.

DFSK E5 TREND modelinde sunulan güvenlik özelliklerinden Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), şerit değiştirme sırasında potansiyel tehlikeleri tespit ederek sürücüyü uyararak olası çarpışmaların önüne geçiyor. Arka Çarpışma Uyarısı (RCW) ise, arkadan hızla yaklaşan araçları tespit ederek otomatik olarak devreye giriyor ve sürücüye uyarı veriyor.

Kapı Açma Uyarısı (DOW), kapılar açıldığı sırada aracın yanından geçen bisikletler, motosikletler, araçlar ve yayalar gibi tehlikeleri algılayarak gerektiğinde uyarı veriyor ve potansiyel kazaları engelliyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), park halinde geriye doğru manevralar sırasında sürücüyü kritik mesafe içerisinde yaklaşan araçlara karşı sesli ve görsel olarak uyararak kazaların önüne geçiyor.

Bununla birlikte E5 TREND SUV modelinde 6 yıl/150 bin kilometre garanti sunan DFSK, kullanıcıların her zaman araçlarını keyifle kullanmalarını sağlıyor.

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Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: İşte tasarımı ve özellikleri