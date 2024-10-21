Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: 7 kişilik benzinli SUV

    Türkiye'de SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla boy gösteren DFSK markası, ürün yelpazesini benzinli motora sahip sportif D segmenti SUV E5 TREND modeliyle genişletti.

    DFSK, Türkiye’deki ürün gamını şekillendirmeye devam ediyor. Türkiye otomotiv pazarında SHS Otomotiv distribütörlüğünde binek ve ticari araçlarıyla boy gösteren DFSK markası, ürün yelpazesini benzinli motora sahip sportif D segmenti SUV E5 TREND modeliyle genişletti. Yeni DFSK E5 TREND 2 milyon 75 bin TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

    Hatırlanacak olursa bundan 3 ay önce DFSK E5 modelinin PHEV yani şarj edilebilir hibrit versiyonu satışa sunulmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda 20 servis zorunluluğu PHEV araçlara da getirildi. Çinli üretici de şimdi benzinli motora sahip yeni modelle karşı hamle yaptı.

    DFSK E5 TREND, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: İşte tasarımı ve özellikleri
    7 kişilik DFSK E5 TREND, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. DSFK tasarımcıları, aracın görünümünü oluştururken Anka Kuşu’nun efsanevi ihtişamından ilham almış. Otomobilin ön panjuru, sportif tasarımlı hava kanalları, siyah tavan rayları, siyah çamurluk kapmaları, siyah ön- arka tampon alt çıtaları, gri yan etek çıtaları ve 19 inç jantları dikkat çekiyor.

    Yeni DFSK E5 TREND; 4720 mm uzunluğa, 1865 mm genişliğe, 1710 mm yüksekliğe ve 2785 mm aks mesafesine sahip. Tüm koltuklar dik konumdayken 187 litre hacim sunan araçta, üçüncü sıra koltukları yatırıldığında 465 litre bagaj hacmi sunulurken, ikinci ve üçüncü sıra koltuklar katlandığında 1432 litreye varan bagaj hacmi hayatı kolaylaştırıyor.

    DFSK E5 TREND’in 360 derece görüş sistemi ve hava temizleme ile filtreleme teknolojisi yolculukları daha keyifli hale getiriyor.Ayrıca, ısıtma ve soğutma özelliğine sahip deri ön koltuklar, panoramik cam tavan ve 8 hoparlörlü gelişmiş ses sistemi gibi özellikler de mevcut.

    Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: İşte tasarımı ve özellikleri
    7 inçlik dijital sürücü göstergeleri ve 12.3 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı da kullanımı kolaylaştıran detaylar arasında. Multimedya sisteminde yer alan Apple CarPlay ve Android Auto özellikleriyle birlikte kullanıcıların akıllı telefonlarının kolayca eşleştirilmesi sağlanıyor.

    Yeni DFSK E5 TREND sportif tasarımını destekleyen etkileyici bir performans ve verimlilik sunuyor. 174 beygir güç üreten turbo beslemeli 1.5 litrelik benzinli motor ve 285 Nm tork ile etkileyici bir sürüş deneyimi sağlıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilen DFSK E5 TREND, verimli turbo motoruyla birlikte sürüş keyfini ve konforu harmanlamayı başarıyor.

    En ucuz donanım seviyesi Aralık ayında gelecek

    DFSK, yeni SUV modeli E5 TREND’i Türkiye’de ilk etapta Elegance donanım seviyesiyle ve 2 milyon 75 bin TL’lik iddialı fiyatıyla satışa sundu. Bununla birlikte E5 TREND’in başlangıç donanım seviyesi olan Comfort versiyonunun ise Aralık ayında showroomlarda olması planlanıyor. 

    Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: İşte tasarımı ve özellikleri
    DFSK E5 TREND’in giriş seviyesi modeli Comfort donanımında, Sunroof, LED ön-arka farlar, LED gündüz farları, elektrikli ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, 12.3 inç multimedya ekranı ve dijital sürücü göstergeleri, yan hava yastıkları, Apple ve Android akıllı telefon bağlantı özellikleri ve deri koltuk döşemeleri standart olarak yer alıyor.

    E5 TREND’in ürün gamının en üzerinde yer alan Elegance donanımı ise, Comfort donanımına ek olarak 360 Derece Panoramik Çevre Görüş Kamerası, Elektrikli Bagaj Kapağı, 8 Hoparlör Gelişmiş Ses Sistemi, Panoramik Açılabilir Cam Tavanı, 19 inç Elmas Kesim Alaşım Jantlar, Negatif-iyon teknolojisiyle havayı temizleyen Otomatik Klima ve daha gelişmiş güvenlik/sürücü asistanı sistemleriyle dikkati çekiyor.

    Güvenlik teknolojileri

    DFSK E5’in Comfort donanımında Sürücü/Yolcu Hava Yastığı, Sürücü/Yolcu Yan Hava Yastığı, Geri Görüş Kamerası, Hız Sabitleme Sistemi, Acil Fren Uyarısı, Yokuş Kalkış Kontrol Asistanı ve Yokuş İniş Kontrol Asistanı gibi birçok güvenlik özelliği standart olarak sunuluyor.

     

    DFSK E5 TREND’in Elegance donanımında ise Comfort donanımına ek olarak Panoramik Park özelliği sunan Geri Görüş Kamerası, 360 Derece Panoramik Kamera, Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSD), Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), Arka Çarpışma Uyarısı (RCW), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Kapı Açma Uyarısı (DOW) gibi özellikler bulunuyor.

    Yeni DFSK E5 TREND Türkiye'de: İşte tasarımı ve özellikleri
    DFSK E5 TREND modelinde sunulan güvenlik özelliklerinden Şerit Değiştirme Asistanı (LCA), şerit değiştirme sırasında potansiyel tehlikeleri tespit ederek sürücüyü uyararak olası çarpışmaların önüne geçiyor. Arka Çarpışma Uyarısı (RCW) ise, arkadan hızla yaklaşan araçları tespit ederek otomatik olarak devreye giriyor ve sürücüye uyarı veriyor.

    Kapı Açma Uyarısı (DOW), kapılar açıldığı sırada aracın yanından geçen bisikletler, motosikletler, araçlar ve yayalar gibi tehlikeleri algılayarak gerektiğinde uyarı veriyor ve potansiyel kazaları engelliyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA), park halinde geriye doğru manevralar sırasında sürücüyü kritik mesafe içerisinde yaklaşan araçlara karşı sesli ve görsel olarak uyararak kazaların önüne geçiyor. 

    Bununla birlikte E5 TREND SUV modelinde 6 yıl/150 bin kilometre garanti sunan DFSK, kullanıcıların her zaman araçlarını keyifle kullanmalarını sağlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buji yağlanması çözüm ford courier 1.0 ecoboost kronik sorunları cam tavan araba alınır mı telegram airdrop ford fiesta 1.1 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız