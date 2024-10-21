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    Anlık Bildirim

    Elektrikli Deepal S05, Çin'de 16.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

    Çinli Changan tarafından üretilen Deelap S05, 120 inçlik bir projeksiyon cihazı gibi görüntü yansıtabilen farları ve 4K gimbal kamerası gibi ilgi çekici özellikleriyle Çin'de satışa çıktı.

    Çinli Changan'ın kompakt crossover modeli Deepal S05, üreticinin kendi ülkesinde satışa sunuldu. %100 elektrikli ve EREV yani artırılmış menzil olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan modelin fiyatı 16.900 dolardan başlıyor.

    Deepal S05, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Deepal S05 Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Deepal S05; 4620 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, Hyundai Ioniq 5 ile benzer boyutlara sahip fakat aks mesafesinin 12 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Markanın "yıldızlararası uçan kanat" tasarımını benimseyen modelde ince LED farlar ve çıkıntılı bir burun dikkat çekiyor. Tampon kenarlarındaki ana aydınlatmalar ve hava girişlerinin tasarımı ise bir uçağı anımsatıyor.

    Söz konusu modele yan taraftan bakıldığında ise aerodinamik tasarıma sahip 20 inç jantlar, gizli kapı kolları, parlak siyah yan ayna kapakları ve geriye doğru yükselen güçlü bir omuz çizgisi göze çarpıyor. Arkada boydan boya uzanan ince LED stoplar ve gri koruma plakasına sahip difüzörüyle dikkat çeken modelin dikey fren lambasına sahip bagaj spoyleri de sportif bir görünüm sunuyor.

    Deepal S05 oldukça teknolojik bir model. Adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama sistemi ve akıllı park yardımcısı gibi gelişmiş sürüş asistanlarına yol gösteren 5 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı ve 12 adet ultrasonik sensör görev yapıyor.

    Deepal S05 Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    S05'in bazı kendine has özellikleri de mevcut. Ön cam üzerine konumlandırılan 4K akıllı gimbal kamera bunlardan bir tanesi. 64 GB dahili depolama alanına sahip olan bu donanım, 12 saate kadar video saklayabiliyor. 1.3 milyon pikselli akıllı LED farlar ise Huawei xPixel teknolojisinin yardımıyla 120 inçlik bir alana görüntü yansıtabiliyor. Bu donanıma sahip araçların arka kelebek camlarında sesi dışarıya veren 25W'lık hoparlörler de mevcut.

    Deepal S05'in %100 elektrikli versiyonu 175 kW (235 hp) güç ve 320 Nm tork üreten arka elektrik motorundan güç alıyor. 56.12 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryaya sahip olan modelin CLTC normuna göre 510 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 180 km/s son hıza sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlıyor. Bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80'e dolumu ise 15 dakika sürüyor.

    EREV yani menzil artırıcı versiyon ise 97 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motor, 160 kW/320 Nm güç ve tork üreten bir elektrik motoru ve 27.3 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya kombinasyonundan güç alıyor. Saf elektrikli sürüş menzili 200 km civarında olan bu modelin toplam menzili ise 1235 kilometre.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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