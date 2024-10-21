Elektrikli Deepal S05, Çin'de 16.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

Çinli Changan'ın kompakt crossover modeli Deepal S05, üreticinin kendi ülkesinde satışa sunuldu. %100 elektrikli ve EREV yani artırılmış menzil olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan modelin fiyatı 16.900 dolardan başlıyor.
Deepal S05, özellikleriyle neler sunuyor❓
Söz konusu modele yan taraftan bakıldığında ise aerodinamik tasarıma sahip 20 inç jantlar, gizli kapı kolları, parlak siyah yan ayna kapakları ve geriye doğru yükselen güçlü bir omuz çizgisi göze çarpıyor. Arkada boydan boya uzanan ince LED stoplar ve gri koruma plakasına sahip difüzörüyle dikkat çeken modelin dikey fren lambasına sahip bagaj spoyleri de sportif bir görünüm sunuyor.
Deepal S05 oldukça teknolojik bir model. Adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama sistemi ve akıllı park yardımcısı gibi gelişmiş sürüş asistanlarına yol gösteren 5 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı ve 12 adet ultrasonik sensör görev yapıyor.
Deepal S05'in %100 elektrikli versiyonu 175 kW (235 hp) güç ve 320 Nm tork üreten arka elektrik motorundan güç alıyor. 56.12 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryaya sahip olan modelin CLTC normuna göre 510 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 180 km/s son hıza sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlıyor. Bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80'e dolumu ise 15 dakika sürüyor.
EREV yani menzil artırıcı versiyon ise 97 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motor, 160 kW/320 Nm güç ve tork üreten bir elektrik motoru ve 27.3 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya kombinasyonundan güç alıyor. Saf elektrikli sürüş menzili 200 km civarında olan bu modelin toplam menzili ise 1235 kilometre.
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)