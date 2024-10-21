Elektrikli Deepal S05, Çin'de 16.900 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu

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Çinli Changan'ın kompakt crossover modeli Deepal S05, üreticinin kendi ülkesinde satışa sunuldu. %100 elektrikli ve EREV yani artırılmış menzil olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan modelin fiyatı 16.900 dolardan başlıyor.

Deepal S05, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Deepal S05; 4620 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1600 mm yüksekliğe ve 2880 mm aks mesafesine sahip. Bu kapsamda, Hyundai Ioniq 5 ile benzer boyutlara sahip fakat aks mesafesinin 12 cm daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Markanın "yıldızlararası uçan kanat" tasarımını benimseyen modelde ince LED farlar ve çıkıntılı bir burun dikkat çekiyor. Tampon kenarlarındaki ana aydınlatmalar ve hava girişlerinin tasarımı ise bir uçağı anımsatıyor.

Söz konusu modele yan taraftan bakıldığında ise aerodinamik tasarıma sahip 20 inç jantlar, gizli kapı kolları, parlak siyah yan ayna kapakları ve geriye doğru yükselen güçlü bir omuz çizgisi göze çarpıyor. Arkada boydan boya uzanan ince LED stoplar ve gri koruma plakasına sahip difüzörüyle dikkat çeken modelin dikey fren lambasına sahip bagaj spoyleri de sportif bir görünüm sunuyor.

Deepal S05 oldukça teknolojik bir model. Adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama sistemi ve akıllı park yardımcısı gibi gelişmiş sürüş asistanlarına yol gösteren 5 adet yüksek çözünürlüklü kamera, 5 adet milimetrik dalga radarı ve 12 adet ultrasonik sensör görev yapıyor.

Tam Boyutta Gör S05'in bazı kendine has özellikleri de mevcut. Ön cam üzerine konumlandırılan 4K akıllı gimbal kamera bunlardan bir tanesi. 64 GB dahili depolama alanına sahip olan bu donanım, 12 saate kadar video saklayabiliyor. 1.3 milyon pikselli akıllı LED farlar ise Huawei xPixel teknolojisinin yardımıyla 120 inçlik bir alana görüntü yansıtabiliyor. Bu donanıma sahip araçların arka kelebek camlarında sesi dışarıya veren 25W'lık hoparlörler de mevcut.

Otomobiller için önemli bir ÖTV artışı yaşanabilir 10 sa. önce eklendi

Deepal S05'in %100 elektrikli versiyonu 175 kW (235 hp) güç ve 320 Nm tork üreten arka elektrik motorundan güç alıyor. 56.12 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat bataryaya sahip olan modelin CLTC normuna göre 510 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. 180 km/s son hıza sahip olan model 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlıyor. Bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80'e dolumu ise 15 dakika sürüyor.

EREV yani menzil artırıcı versiyon ise 97 hp güç üreten 1.5 litre benzinli motor, 160 kW/320 Nm güç ve tork üreten bir elektrik motoru ve 27.3 kWsa kapasiteye sahip lityum demir fosfat batarya kombinasyonundan güç alıyor. Saf elektrikli sürüş menzili 200 km civarında olan bu modelin toplam menzili ise 1235 kilometre.

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Deepal S05 Çin'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri