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    BNB ağı saldırıya uğradı, 80 milyon dolar zarar var

    Binance ile ilişkili yürütülen BNB blok zinciri saldırıya uğradı ve saldırganlar 80 milyon dolarlık zarara sebep oldu. Fonların geriye alınmasına çalışılıyor.   
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    BNB Tam Boyutta Gör
    En büyük blok zinciri ağları arasında gösterilen ve Binance ile bağlantılı bir şekilde yönetilen BNB ağı saldırıya uğradı. Ağ faaliyetleri durdurulurken saldırıyla ilişkili hesaplar da kara listeye alındı.

    BNB ağına saldırı

    Sosyal ağlarda paylaşılan ve sonrasında Changpeng Zhao tarafından da doğrulanan saldırıda saldırganların 1 milyon civarında varlığı farklı platformlardan çaldığı ifade ediliyor. Saldırının maliyesi ise 80 milyon dolar civarında.

    Binance zaten bu tarz saldırılar için bir sigorta fonu kurmuştu. Bu bakımdan Fonlarınız Güvende sloganını sık sık kullanıyor. CZ de yatırımcıların hiç bir şekilde mağdur edilmeyeeğini belirtiyor. Hali hazırda Tether gibi platformlar saldırganlara ait adresleri kara listeye aldı. Şimdiden 7 milyon dolarlık bir meblağın dondurulduğu ifade ediliyor. Bu haber ile birlikte BNB fiyatı bir miktar geri çekilerek 280$ seviyesinden işlem gördü.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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