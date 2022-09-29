Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sözde Satoshi ünlü milyarder yatırımcıyı bile kandırdı

    Kendisine Satoshi Nakamoto adını veren fırsatçı bir girişimci, 50 milyon dolarlık yeni bir kripto para projesi için ünlü milyarder Tim Draper ile ortaklık bile yaptı.
    Oy Ver

    Bitcoin
    Tam Boyutta Gör

    Kripto para dünyasının ilk kıvılcımını çakan ve Bitcoin’in babası olarak da bilinen Satoshi Nakamoto’nun kimliği hiç bir zaman ortaya çıkmadı. Bununla birlikte Satoshi olduğunu söyleyen pek çok kişi ortaya çıktı. Bunların içerisinde ünlüleri kandıran bile var.

    Sözde Satoshi harekete geçti

    The Verge tarafından araştırılan olay Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmiş. Ünlü milyar ve kripto yatırımcısı Tim Draper, kendisine Satoshi Nakamoto adını veren bir girişimci tarafından yeni bir kripto para projesi için işbirliği yapıyor. Tim Draper bu projenin yüzü olmayı kabul ederken pazarlama ve web sitesi gibi işleri de üzerine alıyor. 50 milyon dolarlık ön satıştan yüzde 5 pay ile bir anlaşma yapıyor.

    Sözde Satoshi kullan-at tarzındaki telefonlarla iletişim kurarken orijinal Satoshi Nakamoto’ya ait olan ve 5 milyar dolar civarında Bitcoin biriken ilk bloğun da anahtarını kaybettiğini iddia ederek kimliğini perçinlemeye çalışmış.

    Ön satışların düzenleyici kurum onayı alması gerektiği için Tim Draper ve görüntülü görüşme üzerinden sözde Satoshi’nin Menkul Kıymetler Komisyonu yetkilileri ile de toplantı yaptığı belirtiliyor. Yetkililer Mr. Nakamoto şeklinde şahsın ismini belgelerde geçitdiği ifade ediliyor.

    Tam işler yolunda giderken Ağustos sonlarında Tim Draper’in yavaş yavaş sözde Satoshi’den şüphelenmeye başladığı dile getiriliyor. Sonrasında Draper bu kişi ile irtibatı keserek projeden ayrılmış. Sözde Satoshi ise Draper’i kendisinin projeden çıkardığını iddia ediyor. Günü sonunda kimsenin mağdur olmaması sevindirici ancak sözde Satoshi projesini devam ettirecek mi merak konusu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ejder Yalçın'dan İngiltere'de gövde gösterisi

    Profil resmi
    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

    Profil resmi
    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

    Profil resmi
    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız