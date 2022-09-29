Sözde Satoshi ünlü milyarder yatırımcıyı bile kandırdı

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Kripto para dünyasının ilk kıvılcımını çakan ve Bitcoin’in babası olarak da bilinen Satoshi Nakamoto’nun kimliği hiç bir zaman ortaya çıkmadı. Bununla birlikte Satoshi olduğunu söyleyen pek çok kişi ortaya çıktı. Bunların içerisinde ünlüleri kandıran bile var.

Sözde Satoshi harekete geçti

The Verge tarafından araştırılan olay Ağustos ayı içerisinde gerçekleşmiş. Ünlü milyar ve kripto yatırımcısı Tim Draper, kendisine Satoshi Nakamoto adını veren bir girişimci tarafından yeni bir kripto para projesi için işbirliği yapıyor. Tim Draper bu projenin yüzü olmayı kabul ederken pazarlama ve web sitesi gibi işleri de üzerine alıyor. 50 milyon dolarlık ön satıştan yüzde 5 pay ile bir anlaşma yapıyor.

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Sözde Satoshi kullan-at tarzındaki telefonlarla iletişim kurarken orijinal Satoshi Nakamoto’ya ait olan ve 5 milyar dolar civarında Bitcoin biriken ilk bloğun da anahtarını kaybettiğini iddia ederek kimliğini perçinlemeye çalışmış.

Ön satışların düzenleyici kurum onayı alması gerektiği için Tim Draper ve görüntülü görüşme üzerinden sözde Satoshi’nin Menkul Kıymetler Komisyonu yetkilileri ile de toplantı yaptığı belirtiliyor. Yetkililer Mr. Nakamoto şeklinde şahsın ismini belgelerde geçitdiği ifade ediliyor.

Tam işler yolunda giderken Ağustos sonlarında Tim Draper’in yavaş yavaş sözde Satoshi’den şüphelenmeye başladığı dile getiriliyor. Sonrasında Draper bu kişi ile irtibatı keserek projeden ayrılmış. Sözde Satoshi ise Draper’i kendisinin projeden çıkardığını iddia ediyor. Günü sonunda kimsenin mağdur olmaması sevindirici ancak sözde Satoshi projesini devam ettirecek mi merak konusu.

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Yeni bir Satoshi Nakamoto ortaya çıktı