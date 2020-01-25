Boeing’in CEO’su THY’nin düşen uçağı hakkında ifade verecek

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Geçtiğimiz günlerde New York Times tarafından ulaşılan rapora göre 2009’daki Türk Hava Yolları (THY) kazasında Boeing’in kusurlu olmasına rağmen suçu pilotlara attığı bilgisine ulaşılmıştı. Hollanda, bu iddiayı araştırmak için komisyon oluşturdu. Komisyon, Boeing’in CEO’sunu ifadeye çağırdı.

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Boeing’in CEO’su David Callhoun başta olmak üzere kazadan sorumlu yetkililer 6 Şubat’ta komisyona ifade verecek.

Ayrıca Bkz. "2009 THY Amsterdam kazası ile ilgili skandal gelişme"

Hatırlanacağı üzere 25 Şubat 2009 tarihinde THY uçağı Amsterdam Shipol havalimanına iniş esnasında düşmüş ve kazada 9 kişi yaşamını yitirmişti. Hollanda Güvenlik Kurulu tarafından 2010 yılında yayınlanan raporda otomatik pilotun yükseklik göstergesindeki farklılık nedeniyle uçağın hızını düşürdüğü ve pilotların buna geç müdahale ettiği açıklanmıştı.

New York Times gazetesinde 20 Ocak tarihinde yayınlanan habere göre Boeing'in ve ABD'li yetkililerin sorumluluğu THY pilotlarının üzerine yıkmak için büyük çaba sarfettiği, kendi kusurlarını örttüğü ifade ediliyor. Hollandalı yetkililerin kazanın uçaktan kaynaklı olabileceğine dair araştırma sonuçlarına rağmen ABD’nin baskısı nedeniyle suçu Boeing’e yüklemekten kaçındı. Güvenlik kurulunun raporunun ilk aşamasında Boeing'in ihmalkarlık gösterdiği vurgulanmıştı ancak ABD'li yetkililer bu bölümleri sildirerek konuyu biraz daha pilotların hatası olarak göstermeye çalıştı. Boeing'in hatasına rağmen yalnızca THY pilotlarının suçlu olduğu ifade edilmişti.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51234646

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