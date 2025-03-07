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    Türk Hava Yolları, 500 uçaklık filoya ulaşıyor

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosundaki uçak sayısının bu yıl 500'e ulaşacağını duyurdu. Ekşi, uçak sayısının daha da artacağına dikkat çekti.
    Türk Hava Yolları, 500 uçaklık filoya ulaşıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı itibarıyla filosundaki uçak sayısını 500’e yükseltmeye hazırlanıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin büyüme sürecine dikkat çekerek, “Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor” ifadelerini kullandı.

    THY, dünyanın en büyük filolarından birine sahip

    Yıllar içinde istikrarlı bir büyüme sergileyen THY, 2003 yılında 65 uçak ile dünya genelinde filo büyüklüğü açısından 35. sırada yer alıyordu. 2025 yılında 500 uçaklık filoya ulaşmasıyla, şirket küresel sıralamada 9. basamağa kadar yükselmeyi başardı.

    THY’nin gelecek planlarına göre şirketin 2028 yılına kadar uçak sayısı 631’e, toplam geliri ise 37 milyar dolara çıkarılacak. 2033 yılına kadar ise filo 813 uçağa, toplam gelir ise 50 milyar dolara ulaşacak. Bu hedeflerin gerçekleşmesi durumunda THY, 30 yıl içinde uçak filosunu 12,5 kat artırarak küresel havacılıkta en büyük oyuncular arasına adını yazdıracak.

    THY’nin hızla büyüyen filosu, küresel hava taşımacılığındaki artan talep, yeni destinasyon yatırımları ve Türkiye’nin havacılık sektöründeki stratejik hamleleriyle doğrudan bağlantılı. İstanbul Havalimanı’nın uluslararası aktarma merkezi olarak güçlenmesi, THY'nin genişleme planlarına büyük katkı sağlıyor.

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