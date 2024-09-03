NASA, Boeing Starliner uzay aracından gelen garip sesin kaynağını açıkladı

Garip sesin kaynağı belli oldu
NASA, yaptığı açıklamada, bu ürkütücü sesin Boeing Starliner ile ISS arasında hoparlörlerden kaynaklanan bir geri bildirim sorunu olduğunu belirtti. NASA'nın X platformunda yaptığı açıklamada, “Uzay istasyonunun ses sistemi karmaşıktır ve birden fazla uzay aracı ve modülün birbirine bağlanmasına izin verir. Bu tür parazit ve geri bildirimlerin yaşanması yaygındır," dedi. NASA, bu sesin mürettebat üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmayacağını da vurguladı.
Starliner uzay aracı 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşımıştı. Yaklaşık bir hafta sürmesi planlanan görev, Starliner’ın yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşaması ve 28 iticisinden beşi arızalanması nedeniyle defalarca ertelendi. NASA yapılan incelemeler sonrasında Starliner’ın mürettebatla geri dönmesini uygun bulmadı.
Güncel takvime göre Starliner, 7 Eylül tarihinde Dünya’ya dönecek ancak bunu mürettebatı olmadan yapacak. İki astronot ise 2025 Şubat ayında SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ile geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.