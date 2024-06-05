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    Anlık Bildirim

    Boeing'in Starliner aracı, ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi

    Boeing'in Starliner uzay aracı daha önceki başarısız iki denemenin ardından ilk mürettabatlı uçuşunu gerçekleştirdi. Başarıyla yörüngeye yerleşen kapsül, 24 saat sonra ISS'ye kilitlenecek.
    Boeing'in Starliner aracı ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Boeing'in Starliner uzay aracı daha önceki başarısız iki denemenin ardından ilk mürettabatlı uçuşunu bugün Türkiye saatiyle 17:52'de gerçekleştirdi. Uzay aracı, United Launch Alliance'ın (ULA) Atlas V roketinin üzerinde Cape Canaveral, Florida'dan havalanarak yörüngeye yerleşmeyi başardı.

    Starliner, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams'ı yaklaşık 24 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna getirecek. Burada Starliner'ın fırlatma, yerleştirme ve Dünya'ya dönüş gibi yetenekleri test edilecek. İki astronot yaklaşık bir hafta boyunca ISS'de kalacak. NASA, görevin başarıyla tamamlanması halinde Starliner ve sistemlerinin uzay istasyonuna mürettebatlı görevleri için sertifikalandırılması yönündeki son sürecin başlayacağını söyledi.

    Starliner, uzun süredir sorunlarla boğuşuyordu

    NASA'nın Ticari Mürettebat Programının 2014 yılında başlamasından bu yana Boeing, uzun süredir Starliner üzerinde çalışılıyordu. Starliner, SpaceX'in Crew Dragon'u ile beraber NASA tarafından astronotları ISS'ye götürüp geri getirecek iki uzay kapsülü olarak seçilmiş ve aracın geliştirilmesi için 4,2 milyar dolar almıştı. Yıllarca sorunlar yaşayan Starliner, SpaceX'in Crew Dragon'unun gerisinde kaldı.

    Starliner'ın 2019'daki ilk mürettebatsız fırlatması başarısızlıkla sonuçlandı, daha sonra 2022'de ISS'ye kenetlenmeyi başardı. Starliner daha sonra Mayıs 2024'te astronotlarla ilk fırlatma denemesini yaptı ancak NASA, Atlas V roketinindeki hatalı oksijen tahliye vanası nedeniyle görevi iptal etti. 1 Haziran'daki ikinci deneme ise, ULA'nın yer bilgisayarlarından birindeki sorunlar nedeniyle kalkıştan birkaç dakika önce iptal edilmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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