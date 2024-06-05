Boeing'in Starliner aracı, ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi

Starliner, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams'ı yaklaşık 24 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna getirecek. Burada Starliner'ın fırlatma, yerleştirme ve Dünya'ya dönüş gibi yetenekleri test edilecek. İki astronot yaklaşık bir hafta boyunca ISS'de kalacak. NASA, görevin başarıyla tamamlanması halinde Starliner ve sistemlerinin uzay istasyonuna mürettebatlı görevleri için sertifikalandırılması yönündeki son sürecin başlayacağını söyledi.
Starliner, uzun süredir sorunlarla boğuşuyordu
NASA'nın Ticari Mürettebat Programının 2014 yılında başlamasından bu yana Boeing, uzun süredir Starliner üzerinde çalışılıyordu. Starliner, SpaceX'in Crew Dragon'u ile beraber NASA tarafından astronotları ISS'ye götürüp geri getirecek iki uzay kapsülü olarak seçilmiş ve aracın geliştirilmesi için 4,2 milyar dolar almıştı. Yıllarca sorunlar yaşayan Starliner, SpaceX'in Crew Dragon'unun gerisinde kaldı.
Starliner'ın 2019'daki ilk mürettebatsız fırlatması başarısızlıkla sonuçlandı, daha sonra 2022'de ISS'ye kenetlenmeyi başardı. Starliner daha sonra Mayıs 2024'te astronotlarla ilk fırlatma denemesini yaptı ancak NASA, Atlas V roketinindeki hatalı oksijen tahliye vanası nedeniyle görevi iptal etti. 1 Haziran'daki ikinci deneme ise, ULA'nın yer bilgisayarlarından birindeki sorunlar nedeniyle kalkıştan birkaç dakika önce iptal edilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.