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Tam Boyutta Gör Boeing'in Starliner uzay aracı daha önceki başarısız iki denemenin ardından ilk mürettabatlı uçuşunu bugün Türkiye saatiyle 17:52'de gerçekleştirdi. Uzay aracı, United Launch Alliance'ın (ULA) Atlas V roketinin üzerinde Cape Canaveral, Florida'dan havalanarak yörüngeye yerleşmeyi başardı.

Starliner, NASA astronotları Butch Wilmore ve Sunita Williams'ı yaklaşık 24 saat sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna getirecek. Burada Starliner'ın fırlatma, yerleştirme ve Dünya'ya dönüş gibi yetenekleri test edilecek. İki astronot yaklaşık bir hafta boyunca ISS'de kalacak. NASA, görevin başarıyla tamamlanması halinde Starliner ve sistemlerinin uzay istasyonuna mürettebatlı görevleri için sertifikalandırılması yönündeki son sürecin başlayacağını söyledi.

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Starliner, uzun süredir sorunlarla boğuşuyordu

NASA'nın Ticari Mürettebat Programının 2014 yılında başlamasından bu yana Boeing, uzun süredir Starliner üzerinde çalışılıyordu. Starliner, SpaceX'in Crew Dragon'u ile beraber NASA tarafından astronotları ISS'ye götürüp geri getirecek iki uzay kapsülü olarak seçilmiş ve aracın geliştirilmesi için 4,2 milyar dolar almıştı. Yıllarca sorunlar yaşayan Starliner, SpaceX'in Crew Dragon'unun gerisinde kaldı.

Starliner'ın 2019'daki ilk mürettebatsız fırlatması başarısızlıkla sonuçlandı, daha sonra 2022'de ISS'ye kenetlenmeyi başardı. Starliner daha sonra Mayıs 2024'te astronotlarla ilk fırlatma denemesini yaptı ancak NASA, Atlas V roketinindeki hatalı oksijen tahliye vanası nedeniyle görevi iptal etti. 1 Haziran'daki ikinci deneme ise, ULA'nın yer bilgisayarlarından birindeki sorunlar nedeniyle kalkıştan birkaç dakika önce iptal edilmişti.

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Boeing'in Starliner aracı ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi