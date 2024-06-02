Türksat 6A bu hafta ABD'ye gönderiliyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya yolculuk için ABD'ye gidiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın 4 Haziran Salı günü ABD'ye gönderileceğini duyurdu.

Türksat 6A'nın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'ndeki son testleri tamamlandı ve paketleme işlemlerinde sona yaklaşıldı. 4 Haziran'da SpaceX'in tesislerine gönderilecek Türksat 6A, Temmuz'un ikinci haftasında SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

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Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Gururla söylüyorum ki ülkemizin en büyük AR-GE Projesi Türksat 6A'yı başarıyla tamamladık. Şimdi uzaya gönderme aşamasındayız. Uydumuzun paketleme işlemleri de USET'te tamamlanmak üzere. 4 Haziran Salı günü ise milli gururumuz Türksat 6A uydumuz, Ankara'dan Antonov An-124 tipi uçakla ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na doğru yola çıkacak. Yaklaşık 17 saat sürecek yolculuğun ardından Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'nda SpaceX tesislerinde hangara iniş yapacak uydumuzun, burada yolculuk testleri yapılacak. Ayrıca Türksat 6A'nın yakıt dolumu işlemleri de SpaceX'e ait hangarda gerçekleştirilecek. Temmuzun ikinci haftasında da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaydaki konumuna gönderilmesini planlıyoruz."

Hangi firmalar neler üretti?

Türksat 6A, yüzde 90 yerlilik oranına sahip. TÜBİTAK Uzay, uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü üretti.

C2TECH, telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini yerli ve milli olarak üretti.

ASELSAN ise Türkiye antenini, Almaç, INET ve Faydalı Yük Arayüz Birimi'ni imal ederek Türksat 6A'nın bu aşamaya gelmesini sağladı. Yapısal ve ısıl sistemlerin tasarımından sorumlu TUSAŞ ise uydunun yapısal panellerini ve pil panelini üreterek uyduya montajını gerçekleştirdi. İlk defa AR-GE'si yapılarak üretilen bu ürünler sayesinde,

TÜRKSAT 6A’nın faydaları neler olacak?

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük : 16 Ku-Bant Aktarıcı

: 16 Ku-Bant Aktarıcı Yörünge : 42˚ Doğu

: 42˚ Doğu Güç Üretimi : 7,5 kW

: 7,5 kW Tasarım Ömrü : > 15 Yıl

: > 15 Yıl Kütle: Yaklaşık 4250 kg

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