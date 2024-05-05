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    Anlık Bildirim

    NASA, Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşu için tarih verdi

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun 6 Mayıs'ta gerçekleşeceğini açıkladı.                             
    Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuş tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Dün gece geç saatlerde NASA yetkilileriyle yapılan bir brifing sırasında Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşunun 6 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

    Bu Boeing için tarihi bir an olacak. Şirket, 2014 yılında SpaceX ile aynı zamanda insanlı bir uzay aracı inşa etmek üzere NASA ile bir sözleşme imzalamıştı. SpaceX uzay araçları halihazırda uçarken ve ISS'ye 12 uçuş gerçekleştirmişken, Boeing Starliner'ın yalnızca iki test fırlatışı var. Bunlardan birinde gemi istasyona mürettebat olmadan insansız modda ulaşmıştı.

    Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuş tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör

    Test görevi gerçekleştirilecek

    6 Mayıs'taki uçuş yeni geminin mürettebatla birlikte ilk görevi olacak. Ancak bu aynı zamanda mürettebatın birkaç kez manuel kontrol moduna geçeceği ve acil durum sistemlerini test edeceği bir test görevi de olacak. Starliner uzay aracının NASA ile sözleşme kapsamında ISS'ye ilk uçuşu, Mayıs ayındaki fırlatmanın tüm önemli açılardan başarılı olması halinde bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.

    Uçuş başarılı olursa, Boeing Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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