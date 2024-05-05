NASA, Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuşu için tarih verdi

Bu Boeing için tarihi bir an olacak. Şirket, 2014 yılında SpaceX ile aynı zamanda insanlı bir uzay aracı inşa etmek üzere NASA ile bir sözleşme imzalamıştı. SpaceX uzay araçları halihazırda uçarken ve ISS'ye 12 uçuş gerçekleştirmişken, Boeing Starliner'ın yalnızca iki test fırlatışı var. Bunlardan birinde gemi istasyona mürettebat olmadan insansız modda ulaşmıştı.
Test görevi gerçekleştirilecek
6 Mayıs'taki uçuş yeni geminin mürettebatla birlikte ilk görevi olacak. Ancak bu aynı zamanda mürettebatın birkaç kez manuel kontrol moduna geçeceği ve acil durum sistemlerini test edeceği bir test görevi de olacak. Starliner uzay aracının NASA ile sözleşme kapsamında ISS'ye ilk uçuşu, Mayıs ayındaki fırlatmanın tüm önemli açılardan başarılı olması halinde bu yılın sonlarına doğru gerçekleşecek.
Uçuş başarılı olursa, Boeing Starliner uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için alternatif bir seçenek haline gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.