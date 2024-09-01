Boeing'in Starliner uzay aracı astronotlar olmadan Dünya’ya dönüyor

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Tam Boyutta Gör Boeing'in Starliner kapsülü, ilk mürettebatlı uçuşu sonrasında Dünya'ya dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu dönüş, orijinal planlara göre beklenmedik bir şekilde astronotsuz gerçekleşecek. NASA, bir süre önce yaptığı açıklamada, Starliner'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) en erken 7 Eylül tarihinde ayrılacağını duyurdu.

Starliner geri dönüyor

Sorunlarla boğuşan Starliner kapsülü, eğer hava koşulları uygun olursa ve teknik aksaklıklar yaşanmazsa, 7 Eylül tarihinde TSİ 01:04 itibarıyla ISS'den ayrılacak ve altı saat (07:04) sonra New Mexico'daki White Sands Space Harbor'a paraşüt yardımıyla iniş yapacak.

Starliner, 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşıyarak Boeing'in ilk mürettebatlı görevini başlatmıştı. Kapsül, başarılı bir şekilde ISS'e kenetlendi ancak bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşıldı. Starliner, yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşadı ve 28 iticisinden beşi arızalandı.

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NASA ile Boeing, itici sorununu incelemek için kapsülün ISS'teki kalış süresini defalarca uzattı. Nihayetinde, NASA, Williams ve Wilmore'un Starliner ile Dünya'ya dönmesinin riskli olacağına karar verdi ve iki astronotun, Şubat 2024'te SpaceX'in Dragon kapsülü ile geri dönmesini uygun buldu. Öte yandan Starliner kapsülü ise bir kez daha tamamen otonom bir şekilde ve ekibin müdahalesi olmadan Dünya’ya dönecek. Bu arada SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ise en erken 24 Eylül’de fırlatılacak. Planlandığı gibi dört astronot yerine sadece iki astronotla uzaya gidecek.

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Boeing'in Starliner aracı astronotlar olmadan Dünya’ya dönüyor