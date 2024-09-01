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    Anlık Bildirim

    Boeing'in Starliner uzay aracı astronotlar olmadan Dünya’ya dönüyor

    Boeing'in ilk mürettebatlı Starliner’ı astronotlar olmadan Dünya’ya dönecek. Starliner kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) iki mürettebatıyla mahsur kalmıştı.
    Boeing'in Starliner aracı astronotlar olmadan Dünya’ya dönüyor Tam Boyutta Gör
    Boeing'in Starliner kapsülü, ilk mürettebatlı uçuşu sonrasında Dünya'ya dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu dönüş, orijinal planlara göre beklenmedik bir şekilde astronotsuz gerçekleşecek. NASA, bir süre önce yaptığı açıklamada, Starliner'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) en erken 7 Eylül tarihinde ayrılacağını duyurdu.

    Starliner geri dönüyor

    Sorunlarla boğuşan Starliner kapsülü, eğer hava koşulları uygun olursa ve teknik aksaklıklar yaşanmazsa, 7 Eylül tarihinde TSİ 01:04 itibarıyla ISS'den ayrılacak ve altı saat (07:04) sonra New Mexico'daki White Sands Space Harbor'a paraşüt yardımıyla iniş yapacak.

    Starliner, 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşıyarak Boeing'in ilk mürettebatlı görevini başlatmıştı. Kapsül, başarılı bir şekilde ISS'e kenetlendi ancak bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşıldı. Starliner, yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşadı ve 28 iticisinden beşi arızalandı.

    NASA ile Boeing, itici sorununu incelemek için kapsülün ISS'teki kalış süresini defalarca uzattı. Nihayetinde, NASA, Williams ve Wilmore'un Starliner ile Dünya'ya dönmesinin riskli olacağına karar verdi ve iki astronotun, Şubat 2024'te SpaceX'in Dragon kapsülü ile geri dönmesini uygun buldu. Öte yandan Starliner kapsülü ise bir kez daha tamamen otonom bir şekilde ve ekibin müdahalesi olmadan Dünya’ya dönecek. Bu arada SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ise en erken 24 Eylül’de fırlatılacak. Planlandığı gibi dört astronot yerine sadece iki astronotla uzaya gidecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 2 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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