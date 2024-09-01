Boeing'in Starliner uzay aracı astronotlar olmadan Dünya’ya dönüyor

Starliner geri dönüyor
Sorunlarla boğuşan Starliner kapsülü, eğer hava koşulları uygun olursa ve teknik aksaklıklar yaşanmazsa, 7 Eylül tarihinde TSİ 01:04 itibarıyla ISS'den ayrılacak ve altı saat (07:04) sonra New Mexico'daki White Sands Space Harbor'a paraşüt yardımıyla iniş yapacak.
Starliner, 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşıyarak Boeing'in ilk mürettebatlı görevini başlatmıştı. Kapsül, başarılı bir şekilde ISS'e kenetlendi ancak bu süreçte bazı zorluklarla karşılaşıldı. Starliner, yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşadı ve 28 iticisinden beşi arızalandı.
NASA ile Boeing, itici sorununu incelemek için kapsülün ISS'teki kalış süresini defalarca uzattı. Nihayetinde, NASA, Williams ve Wilmore'un Starliner ile Dünya'ya dönmesinin riskli olacağına karar verdi ve iki astronotun, Şubat 2024'te SpaceX'in Dragon kapsülü ile geri dönmesini uygun buldu. Öte yandan Starliner kapsülü ise bir kez daha tamamen otonom bir şekilde ve ekibin müdahalesi olmadan Dünya’ya dönecek. Bu arada SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ise en erken 24 Eylül’de fırlatılacak. Planlandığı gibi dört astronot yerine sadece iki astronotla uzaya gidecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.