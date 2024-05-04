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    Anlık Bildirim

    NASA’nın insanlı Artemis 2 Ay yolculuğunda ciddi riskler tespit edildi

    NASA’nın Ay görevi Artemis’in ikinci ayağı için yeni bir rapor yayınlandı. Rapora göre Artemis 2’de kullanılacak Orion kapsülünün ısı kalkanlarında önemli riskler tespit edildi.
    NASA’nın insanlı Artemis 2 Ay yolculuğu riske girdi Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay’a insanları tekrar indirmek ve burada kalıcı üs kurmak istiyor. Ajans, insansız Artemis 1 görevini iki yıl önce fırlatmış ve bunda başarılı olmuştu. Şimdi ise hedef insanları Ay’ın yörüngesinde dolaştırıp Dünya’ya geri götürecek Artemis 2’de başarıya ulaşmak. Ancak görünüşe göre bu görevde ciddi riskler tespit edildi.

    Isı kalkanları risk oluşturuyor

    Ajansın Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından yayınlanan raporda NASA’nın 2025’in sonları için planlanan Artemis 2 görevine ne kadar hazır olduğu ortaya kondu. Yayınlanan raporda Artemis 1’de kullanılan Orion kapsülünde bazı önemli risk faktörlerine değiniliyor. Buna göre, Orion ısı kalkanı, ayırma vidaları ve güç dağıtımında mürettebatın güvenliği için önemli riskler oluşturan anormalliklere sahip.

    NASA’nın insanlı Artemis 2 Ay yolculuğu riske girdi Tam Boyutta Gör
    Raporda Orion'un ısı kalkanında bulunan 100'den fazla alanın uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girişi sırasında beklenenden farklı bir şekilde aşındığı belirtiliyor. Orijinal Artemis programında esasında Artemis 2 görevinin bu yıl yapılması planlanmıştı. Ancak, bu tarih dediğimiz gibi 2025’e ertelenmiş ve erteleme sırasında Orion kapsülündeki sorunlar işaret edilmişti.
    NASA’nın insanlı Artemis 2 Ay yolculuğu riske girdi Tam Boyutta Gör
    NASA, Orion kapsülündeki ısı kalkanlarının performansını ve güvenilirliğini artırmak için bir dizi değişiklikler yapıyor. Buna ek olarak ajans, uzay aracının mürettebat kapsülünü servis modülüne bağlama şeklini değiştirerek ilgili vidalarda istenmeyen erimeyi azaltmayı umuyor. Ayrıca raporda aracın elektrik sisteminde de bazı anormalliklerin olduğuna değiniliyor. NASA’ya göre bunlar radyasyondan kaynaklanıyor ve geçici çözümlerle halledilebilirler.

    Artemis 1 görevinde Orion aracı Ay’ın etrafında tam tur attıktan sonra Dünya’ya dönmüştü. Bu görevde kapsülün içinde insanlar bulunmuyordu ve sadece bir testti. Artemis 2 ise neredeyse aynı yörüngeleri dolaşarak Dünya’ya gelecek ancak bu kez kapsülün içinde mürettebat da bulunacak. NASA, insanları Ay’a indirmek için ise Artemis 3 görevi üzerinde çalışıyor. Bu görevin de 2026’nın sonunda yapılması planlanıyor. NASA’nın ilgili Orion sorunlarını çözmesi için önünde 1 yıllık süre var. Eğer bunlar çözüme kavuşturulamaz ve onay testleri geçilemezse görevin bir kez daha ertelenmesi ihtimali bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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