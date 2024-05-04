NASA’nın insanlı Artemis 2 Ay yolculuğunda ciddi riskler tespit edildi

Tam Boyutta Gör NASA, Artemis görevleri kapsamında Ay’a insanları tekrar indirmek ve burada kalıcı üs kurmak istiyor. Ajans, insansız Artemis 1 görevini iki yıl önce fırlatmış ve bunda başarılı olmuştu. Şimdi ise hedef insanları Ay’ın yörüngesinde dolaştırıp Dünya’ya geri götürecek Artemis 2’de başarıya ulaşmak. Ancak görünüşe göre bu görevde ciddi riskler tespit edildi.

Isı kalkanları risk oluşturuyor

Ajansın Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından yayınlanan raporda NASA’nın 2025’in sonları için planlanan Artemis 2 görevine ne kadar hazır olduğu ortaya kondu. Yayınlanan raporda Artemis 1’de kullanılan Orion kapsülünde bazı önemli risk faktörlerine değiniliyor. Buna göre, Orion ısı kalkanı, ayırma vidaları ve güç dağıtımında mürettebatın güvenliği için önemli riskler oluşturan anormalliklere sahip.

Tam Boyutta Gör Raporda Orion'un ısı kalkanında bulunan 100'den fazla alanın uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girişi sırasında beklenenden farklı bir şekilde aşındığı belirtiliyor. Orijinal Artemis programında esasında Artemis 2 görevinin bu yıl yapılması planlanmıştı. Ancak, bu tarih dediğimiz gibi 2025’e ertelenmiş ve erteleme sırasında Orion kapsülündeki sorunlar işaret edilmişti.

Tam Boyutta Gör NASA, Orion kapsülündeki ısı kalkanlarının performansını ve güvenilirliğini artırmak için bir dizi değişiklikler yapıyor. Buna ek olarak ajans, uzay aracının mürettebat kapsülünü servis modülüne bağlama şeklini değiştirerek ilgili vidalarda istenmeyen erimeyi azaltmayı umuyor. Ayrıca raporda aracın elektrik sisteminde de bazı anormalliklerin olduğuna değiniliyor. NASA’ya göre bunlar radyasyondan kaynaklanıyor ve geçici çözümlerle halledilebilirler.

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Artemis 1 görevinde Orion aracı Ay’ın etrafında tam tur attıktan sonra Dünya’ya dönmüştü. Bu görevde kapsülün içinde insanlar bulunmuyordu ve sadece bir testti. Artemis 2 ise neredeyse aynı yörüngeleri dolaşarak Dünya’ya gelecek ancak bu kez kapsülün içinde mürettebat da bulunacak. NASA, insanları Ay’a indirmek için ise Artemis 3 görevi üzerinde çalışıyor. Bu görevin de 2026’nın sonunda yapılması planlanıyor. NASA’nın ilgili Orion sorunlarını çözmesi için önünde 1 yıllık süre var. Eğer bunlar çözüme kavuşturulamaz ve onay testleri geçilemezse görevin bir kez daha ertelenmesi ihtimali bulunuyor.

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