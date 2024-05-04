NASA’nın insanlı Artemis 2 Ay yolculuğunda ciddi riskler tespit edildi

Ajansın Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından yayınlanan raporda NASA’nın 2025’in sonları için planlanan Artemis 2 görevine ne kadar hazır olduğu ortaya kondu. Yayınlanan raporda Artemis 1’de kullanılan Orion kapsülünde bazı önemli risk faktörlerine değiniliyor. Buna göre, Orion ısı kalkanı, ayırma vidaları ve güç dağıtımında mürettebatın güvenliği için önemli riskler oluşturan anormalliklere sahip.
Artemis 1 görevinde Orion aracı Ay’ın etrafında tam tur attıktan sonra Dünya’ya dönmüştü. Bu görevde kapsülün içinde insanlar bulunmuyordu ve sadece bir testti. Artemis 2 ise neredeyse aynı yörüngeleri dolaşarak Dünya’ya gelecek ancak bu kez kapsülün içinde mürettebat da bulunacak. NASA, insanları Ay’a indirmek için ise Artemis 3 görevi üzerinde çalışıyor. Bu görevin de 2026’nın sonunda yapılması planlanıyor. NASA’nın ilgili Orion sorunlarını çözmesi için önünde 1 yıllık süre var. Eğer bunlar çözüme kavuşturulamaz ve onay testleri geçilemezse görevin bir kez daha ertelenmesi ihtimali bulunuyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.