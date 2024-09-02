Boeing Starliner uzay aracı garip sesler çıkarmaya başladı

Uzayda tuhaf sesler
Aktarılanlara göre Starliner mürettebatı uzay aracındaki hoparlörlerden gelen tuhaf sesleri geçtiğimiz Cumartesi günü fark etti. Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan Yer Kontrol Merkezi'ne sorunu bildiren Wilmore, “Hoparlörden garip bir ses geliyor... Buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum." dedi.
Starliner mürettebatı bu sesi görev kontrole de dinletti. Görev kontrol ise bunun bir tür nabız atışı gibi olduğunu ve neredeyse sonar gibi olduğunu söyledi. Henüz bu sese neyin neden olduğu belirsiz durumda. Bununla birlikte uzay araçlarında bazen bu tip garip sesler duyulabiliyor. Bu seslerin genellikle basit bir açıklaması oluyor.
Starliner uzay aracı 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşımıştı. Mürettebatın burada sekiz gün kalması bekleniyordu ancak tam üç aydır yaşanan sorunlardan dolayı uzayda bulunuyorlar. Zira Starliner, yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşadı ve 28 iticisinden beşi arızalandı. NASA ve Boeing ise bu sorunları çözene veya anlayana kadar mürettebatı geri döndürmedi. En nihayetinde Starliner, 7 Eylül tarihinde Dünya’ya dönecek ancak bunu mürettebatı olmadan yapacak. İki astronot ise önümüzdeki yılın başlarında SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ile geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.