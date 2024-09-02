Boeing Starliner uzay aracı garip sesler çıkarmaya başladı

Tam Boyutta Gör Boeing’in NASA ortaklığında geliştirdiği Starliner uzay aracı bir süredir astronot Barry Wilmore ve Sunita Williams ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetli durumda. Planlanandan çok uzun süren bu görevde sorunlar ise bitmek bilmiyor. NASA astronotu Wilmore, bir süre önce Starliner uzay aracındaki hoparlörlerden garip seslerin geldiğini bildirdi.

Uzayda tuhaf sesler

Aktarılanlara göre Starliner mürettebatı uzay aracındaki hoparlörlerden gelen tuhaf sesleri geçtiğimiz Cumartesi günü fark etti. Johnson Uzay Merkezi'nde bulunan Yer Kontrol Merkezi'ne sorunu bildiren Wilmore, “Hoparlörden garip bir ses geliyor... Buna neyin sebep olduğunu bilmiyorum." dedi.

Starliner mürettebatı bu sesi görev kontrole de dinletti. Görev kontrol ise bunun bir tür nabız atışı gibi olduğunu ve neredeyse sonar gibi olduğunu söyledi. Henüz bu sese neyin neden olduğu belirsiz durumda. Bununla birlikte uzay araçlarında bazen bu tip garip sesler duyulabiliyor. Bu seslerin genellikle basit bir açıklaması oluyor.

Boeing'in Starliner aracı astronotlar olmadan Dünya’ya dönüyor 22 sa. önce eklendi

Starliner uzay aracı 5 Haziran'da NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'u ISS'e taşımıştı. Mürettebatın burada sekiz gün kalması bekleniyordu ancak tam üç aydır yaşanan sorunlardan dolayı uzayda bulunuyorlar. Zira Starliner, yörüngeye ulaşırken birkaç helyum sızıntısı yaşadı ve 28 iticisinden beşi arızalandı. NASA ve Boeing ise bu sorunları çözene veya anlayana kadar mürettebatı geri döndürmedi. En nihayetinde Starliner, 7 Eylül tarihinde Dünya’ya dönecek ancak bunu mürettebatı olmadan yapacak. İki astronot ise önümüzdeki yılın başlarında SpaceX Dragon Crew-9 misyonu ile geri dönecek.

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