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    Bosch dünyanın ilk tüm gün giden akıllı gözlüğünü duyurdu

    Bosch Light Drive teknolojisi standart bir gözlüğün sapına entegre edilecek kadar küçük yapıda ancak bir günü çıkarabilecek kadar yetenekli bir modülden oluşuyor.
    3 hf.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bosch dünyanın ilk tüm gün giden akıllı gözlüğünü duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Google Glass ile bir dönem akıllı gözlük konseptinin yaygın kullanıma çıkacağı düşüncesi uyansa da sonrasında bu hayal kısa sürdü. Donanım yetersizlikleri ve batarya sıkıntıları nedeniyle bugün akıllı gözlükler belirli sektörlere yönelik olarak belirli firmalar tarafından üretiliyor.

    Bosch Light Drive neler sunuyor?

    Akıllı gözlüklerin bugüne kadar karşılaştığı iki önemli engel kullanım süresinin kısalığı ve standart gözlüklere göre daha biçimsiz oluşuydu. Tasarım tarafında standart gözlüklere yaklaşmış durumda. Kullanım süreleri ile artık bir günü tamamlayabiliyor.

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    Bosch tarafından geliştirilen Light Drive adındaki yeni akıllı gözlük teknolojisi sektörün en küçük ve 10 gram altı ile en hafif modülü ünvanını aldı. Sağ sapa entegre edilen modül tüm gün kullanım ömrü sunabiliyor ve standart bir sap görünümünü bozmıuyor.

    Sensör, işlemci, mekanik açılan aynalar ve optik unsurlardan oluşan modül gün ışığında bile seçilebilecek parlaklıkta cama yansıma yapıyor. Bu yansımayı kullanıcının yanındaki kişiler göremiyor. Yansıma içerisinde bildirimler, hatırlatıcılar, mesajlar, navigasyon yönlendirmeleri gibi bileşenler olabiliyor.

    Tanıtımlardan gözlüğün biraz daha metin tabanlı olarak görüntü sunduğu ve çok renkli bir ara yüzün olmadığı anlaşılıyor. Gözlüğün detayları CES 2020 fuarında netlik kazanacak.



    https://www.slashgear.com/bosch-unveiled-worlds-first-all-day-transparency-smartglasses-solution-31604740/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    V4LKyR 3 hf. en beğenilen
    Hahahahahha TÜM GÜN GİDEN. :D

    Çok kaliteli ve iyi bir başlık olmuş Ekri.
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    Cmhrsfk 3 hf.
    Nereye gidiyormuş başlığa bak ??
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    tiestoly 3 hf.
    Hadi biraz başlığı konuşalım :)
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    Serdar 2 hf.
    Az yakar çok kaçar gözlük...
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    YksceKonusabilenAdam 2 hf.
    Tebrikler Kanser oldunuz
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    Askaparta 2 hf.
    Ne olacak halimiz bu tüm gün gitmeyenlerle.
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    venom.X 2 hf.
    Gözlük boluda kara takılmış.
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    Krone 2 hf.
    Biz de gidene dur demeyiz. Varsın gitsin yoluna...
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    alito 2 hf.
    Bir gözlük tüm gün nereye gider ya?
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    DH Misafiri 2 hf.
    bilginin bir kafa çevirip bakmak kadar gecikmeye mahal vermeyen tek kullanımı olabilir o da Askeri kullanım, gerisi fasa fiso ,
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    El_domingo 2 hf.
    Adam gibi gorunteleme ve ses olsa yeter.Cep telefonlarında birton özellik zaten var.tamamen yeni bir cihaz yapmaktan sa aksesuar olarak tasarlamak daha makul..işin basitleştirmek varken niye bukadar zorlaştırıyorlar anlamak mümkün değil..
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    KaZAaRa 2 hf.
    haberin içeriğinde anlatıldığı gibi muhteşem bir şey değil gibi. 1CM yükseklik var. genişlik olarak en dar yeri vermişler 8mm. bunlar sapa takıldığında kocaman bir kalınlığa neden olacaktır.
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    Night_Blade 2 hf.
    Daha ayılmamış, paşama bir kahve çek!
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    5677 kez okundu.
    20 yorum yazıldı.

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