Bosch dünyanın ilk tüm gün giden akıllı gözlüğünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Google Glass ile bir dönem akıllı gözlük konseptinin yaygın kullanıma çıkacağı düşüncesi uyansa da sonrasında bu hayal kısa sürdü. Donanım yetersizlikleri ve batarya sıkıntıları nedeniyle bugün akıllı gözlükler belirli sektörlere yönelik olarak belirli firmalar tarafından üretiliyor.

Bosch Light Drive neler sunuyor?

Akıllı gözlüklerin bugüne kadar karşılaştığı iki önemli engel kullanım süresinin kısalığı ve standart gözlüklere göre daha biçimsiz oluşuydu. Tasarım tarafında standart gözlüklere yaklaşmış durumda. Kullanım süreleri ile artık bir günü tamamlayabiliyor.

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Bosch tarafından geliştirilen Light Drive adındaki yeni akıllı gözlük teknolojisi sektörün en küçük ve 10 gram altı ile en hafif modülü ünvanını aldı. Sağ sapa entegre edilen modül tüm gün kullanım ömrü sunabiliyor ve standart bir sap görünümünü bozmıuyor.

Sensör, işlemci, mekanik açılan aynalar ve optik unsurlardan oluşan modül gün ışığında bile seçilebilecek parlaklıkta cama yansıma yapıyor. Bu yansımayı kullanıcının yanındaki kişiler göremiyor. Yansıma içerisinde bildirimler, hatırlatıcılar, mesajlar, navigasyon yönlendirmeleri gibi bileşenler olabiliyor.

Tanıtımlardan gözlüğün biraz daha metin tabanlı olarak görüntü sunduğu ve çok renkli bir ara yüzün olmadığı anlaşılıyor. Gözlüğün detayları CES 2020 fuarında netlik kazanacak.

https://www.slashgear.com/bosch-unveiled-worlds-first-all-day-transparency-smartglasses-solution-31604740/

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