Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung türünün ilk örneği olacak çerçevesiz bir televizyon tanıtmaya hazırlanıyor

    Özel bileşenler kullanılan yeni televizyon sadece ön panel ve arka gövdeden oluşuyor. Çerçeve ise tamamen kaldırılmış durumda. Tanıtım CES 2020 fuarında yapılacak.
    1 sa.
    549
    34
    1
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung türünün ilk örneği olacak çerçevesiz bir televizyon tanıtmaya hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bugün akıllı telefonlardan başlayarak tabletlere, dizüstü bilgisayarlara, monitörlere ve televizyonlara kadar uzayan bir çerçevesiz ekran yarışı mevcut. Samsung haftaya görülmemiş bir tanıtım yapacak.

    Türünün ilk örneği

    Bugün çerçevesiz olarak tabir edilse de aslında ekranların kenar kısımlarında milimetrik bir çerçeve mevcut. Geleneksel ekran üretim yöntemleri nedeniyle ekran kenarlarında bir miktar çerçeve olmak zorunda.

    Ayrıca Bkz. "İki aşamalı doğrulama sistemleri tehlikede"

    Gelen bilgilere göre Samsung türünün ilk örneği bir çerçevesiz televizyon geliştirdi ve CES 2020 fuarında lansman yapmaya hazırlanıyor. Kaynaklar kenar kısımdaki çerçevelerin ekran ile tamamen entegre olduğunu ifade ediyor.

    Samsung yeni televizyonunda ekran ve ana gövdeyi özel bir yöntem ile birleştirmiş. Bu yöntemin Shinsegye Engineering tarafından hazırlandığı ifade ediliyor. Bileşenler ise Taewha Precision tarafından tedarik ediliyor. Bu teknoloji Samsung’un 65 inç ve üzerindeki yeni modellerinde kullanacak.

    Bununla birlikte görüntü bölümü mühendislerinin ekran ve gövde arasındaki birleşimin zayıf olacağına dair eleştirileri olduğu da dile getiriliyor. Teknik detaylar gelecek hafta belli olacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/30/samsung-to-debut-a-first-of-its-kind-bezel-less-tv-at-ces-2020/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 sa.
    Düşünce güzel yalnız piyasaya sürülmesi pek muhtemel olmayan güzel consept ürünler hepsi okadar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 39 dk. Transcend dayanıklılığıyla ön plana çıkan JetFlash 910’u duyurdu 1 sa. Amazfit Bip S akıllı saat modeli CES 2020'de tanıtılacak 1 sa. Hello Neighbour kısa süreliğine ücretsiz 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung türünün ilk örneği olacak çerçevesiz bir televizyon tanıtmaya hazırlanıyor Sonraki 48 çekirdekli Ryzen Threadripper 3980X gün yüzüne çıktı 2 sa. ASUS ZenBook 13 Ultrabook inceleme 2 sa. Çinliler, Tesla Model S'ten 3 kat daha ucuz bir elektrikli sedan piyasaya sürdü 2 sa. Ortaya çıkan erken mühendislik örneği Comet Lake-S işlemcisi LGA 1159 soketini taşıyor 3 sa. Metrobüs hattında kullanılacak yeni aracın testlerine başlandı 3 sa. Logitech G332 İnceleme 3 sa. Mazda uzun menzilli elektrikli araçların daha fazla zarar verdiğini düşünüyor 4 sa. 5G destekli Xiaomi Black Shark 3'ün detayları ortaya çıkmaya başladı 4 sa. Xiaomi Mi Note 10, 108 MP'lik beşli kamerasıyla kullanıcılara neler vaat ediyor? 5 sa. Araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a büyük yatırım 5 sa. Bulut teknolojileri lojistik sektörünü geleceğe taşıyor 6 sa. Huawei P40 Pro'nun muhtemel tasarımı ortaya çıktı 6 sa. Apple halen Samsung’dan kurtulma planları yapıyor 7 sa. Oppo Reno 3 serisi 1.46 milyondan fazla ön sipariş alarak rekor kırdı 7 sa. Xiaomi Mi Mix 3, Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünün kararlı sürümünü almaya başladı 8 sa. GTA V, Noel döneminin en çok indirilen oyunu oldu 8 sa. 2019'u geride bırakırken: Akılda kalan bilim haberleri 9 sa. Bütçe dostu Realme 5i'nin görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı 9 sa. Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı 10 sa. Xiaomi yeni akıllı saatini duyurdu: Mi Watch Color Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sözde Yerli Otomobilin Halk İçin Yapıldığını Zannedenler
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim