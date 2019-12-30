Samsung türünün ilk örneği olacak çerçevesiz bir televizyon tanıtmaya hazırlanıyor

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Bugün akıllı telefonlardan başlayarak tabletlere, dizüstü bilgisayarlara, monitörlere ve televizyonlara kadar uzayan bir çerçevesiz ekran yarışı mevcut. Samsung haftaya görülmemiş bir tanıtım yapacak.

Türünün ilk örneği

Bugün çerçevesiz olarak tabir edilse de aslında ekranların kenar kısımlarında milimetrik bir çerçeve mevcut. Geleneksel ekran üretim yöntemleri nedeniyle ekran kenarlarında bir miktar çerçeve olmak zorunda.

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Gelen bilgilere göre Samsung türünün ilk örneği bir çerçevesiz televizyon geliştirdi ve CES 2020 fuarında lansman yapmaya hazırlanıyor. Kaynaklar kenar kısımdaki çerçevelerin ekran ile tamamen entegre olduğunu ifade ediyor.

Samsung yeni televizyonunda ekran ve ana gövdeyi özel bir yöntem ile birleştirmiş. Bu yöntemin Shinsegye Engineering tarafından hazırlandığı ifade ediliyor. Bileşenler ise Taewha Precision tarafından tedarik ediliyor. Bu teknoloji Samsung’un 65 inç ve üzerindeki yeni modellerinde kullanacak.

Bununla birlikte görüntü bölümü mühendislerinin ekran ve gövde arasındaki birleşimin zayıf olacağına dair eleştirileri olduğu da dile getiriliyor. Teknik detaylar gelecek hafta belli olacak.

https://www.gizmochina.com/2019/12/30/samsung-to-debut-a-first-of-its-kind-bezel-less-tv-at-ces-2020/