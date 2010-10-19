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Bose cep telefonu kullanıcıları için Bluetooth kulaklık üretmeye başladı

8 yıl
18,2b
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5
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üst seviye ses sistemleriyle pazarda ayrıcalıklık bir konuma sahip olan Bose, artan cep telefonu satışlarına paralel olarak Bluetooth kulaklık pazarına adım attı. Triport akustik alt yapısını kullanan yeni kulaklık, Uyarlanabilir Ses Ayarlama Teknolojisi ile arka plandaki gürültüye göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Cep telefonlarıyla bağlantı içi Bluetooth 2.1 arabirimin kullanan kulaklık yüksek kaliteli entegre mikrofonuna ek olarak rahat ve konforlu kullanım için üç adet StayHear yumuşak silikon uçlarla geliyor.

Bose'un yeni kulaklığı Kasım ayı içerisinde 149.95 dolarlık etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.


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vidoko 8 yıl
ee sonuçta bose %40 marka parası alıyor adamlar
.
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MALIBUKAZANOVA 8 yıl
Sayın visivo kulaklık daha yeni çıkmış hemen daha görmeden denemeden neye göre fiyatı belirliyorsun. Önce Türkiye'ye gelsin bakalım ki ne zaman geleceğini bile daha bilmiyoruz. Belki kullandıktan sonra çok beğeneceksiniz ve kaça satacaklar bilmiyorum ama fiyatını da o zaman ne ise ona göre kıyasla bakalım, belki de çok makul bir fiyatı olacak.
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clopin 8 yıl
Bize fiyatı 500 olarak gelir yuhh
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