Bose cep telefonu kullanıcıları için Bluetooth kulaklık üretmeye başladı

Üst seviye ses sistemleriyle pazarda ayrıcalıklık bir konuma sahip olan Bose, artan cep telefonu satışlarına paralel olarak Bluetooth kulaklık pazarına adım attı. Triport akustik alt yapısını kullanan yeni kulaklık, Uyarlanabilir Ses Ayarlama Teknolojisi ile arka plandaki gürültüye göre ses seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Cep telefonlarıyla bağlantı içi Bluetooth 2.1 arabirimin kullanan kulaklık yüksek kaliteli entegre mikrofonuna ek olarak rahat ve konforlu kullanım için üç adet StayHear yumuşak silikon uçlarla geliyor.

Bose'un yeni kulaklığı Kasım ayı içerisinde 149.95 dolarlık etiket fiyatıyla yurt dışında satışa sunulacak.