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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı

    Fransa'da bir askeri okul öğrencilerinin eğitimlerinde yer alan beş robottan birisi olan Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, keşif amaçlı kullanıldı.
    08 Nisan 2021, 18:00 (5 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı
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    Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Fransa'nın Saint-Cyr askeri okul öğrencilerinin eğitimleri sırasında görev aldı. Görev alan beş robottan biri olan Spot, iki gün süren eğitimler sırasında çeşitli keşif görevlerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi"

    Bir görev sırasında pili bitii

    Bir kavşağı ele geçirilmesini amaçlayan bir saldırı eylemi, gündüz ve sonrasında gece savunma eylemi ve şehir çatışması gibi üç farklı senaryolar için her robota farklı görevler verildi. Okul komutanı Jean-Baptiste Cavalier, savaşta robotların katkı değerini ölçmek amacıyla eğitimlerde robotlara yer verildiğini açıkladı.

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    Yapılan eğitimler iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk olarak tüm görevler robotlar olmadan daha sonra ise robotlarla birlikte uygulandı. Bu sayede iki durum arasında kıyaslama yapılabildi. Yapılan değerlendirmelere göre robotlarla gerçekleştirilen görevler daha uzun sürdü ancak robotlar olmadan gerçekleştirilen görevlere kıyasla daha güvenilirdi.

    Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı

    Spot'un gerçekleştirdiği görevlerden birisi sırasında robot köpeğin şarjı bitti ve görevini gerçekleştiremedi. Bu durum robot köpeği daha verimli kullanma yolunda askerlerde bir fikir oluşturmasını sağladı.

    Spot'un silahlandırılmasını istemiyorlar

    Boston Dynamics'in iş geliştirme başkan yardımcısı Michael Perry, The Verge'ye robot köpeğin Fransız ordusuna Avrupalı ??bir distribütör olan Shark Robotics tarafından sağlandığını ve ABD firmasının kullanımı hakkında önceden bilgilendirilmediğini belirtti.

    Perry ayrıca şirketin, müşterilerin Spot'u silahlandırmasını yasaklayan katı kuralları olduğunu ancak bunun ordunun onu keşif görevleri için kullanmasını engellemeyeceğini söyledi.

    Robot köpek Spot, daha öncede New York Polis Departmanı tarafından bir eve zorla girilme olayında yine keşif amaçlı silahlı saldırganların saklandığı düşünülen bir binaya gönderilmişti.



    https://www.engadget.com/boston-dynamics-spot-robot-combat-training-101732374.html
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    10 sene sonranın robotlarını bir hayal ettimde.. İşsizlik tüm dünyanın sorunu olucak gibi
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    D drms2 (drms bal) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    5g ile şarj sorunu da ortadan kalkar tam bir terminator olur.
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    novio 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu haberi okuyunca aklıma Fahrenheit 451 romanı geldi.
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    Mion 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Robotların akıllanıp insanları yok edeceğini düşünenlere duyrulur, robotlar onu yapan ve kullanan insanlar kadar akıllıdır. Bilgi işleyen şey bilgi üretir safsata.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    Bugünün aklıyla düşünmenin mantığı yok. Teknoloji sürekli gelişiyor, sürekli yeni algoritmalar vs. üzerine bir sürü makale çıkıyor. Bir gün öyle bir makale çıkacak ki "gerçek zamanlı olarak insan gibi düşünebilen,öğrenebilen" bir sistem ortaya çıkacak. Zaten bugünün teknolojisi üzerine tartışılmıyor bu olaylar. Bugün bahsettiğimiz teknolojiler daha çok spesifik konular üzerine kurulu durumda.
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    T travmasurgeon (erhan joker) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani bunlar takla atıp eğleniyordu, sempatik şeyler. Zaten plan buydu baştan.
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    labtek38 5 gün ( Mesaj Silindi ) travmasurgeon
    Videolarla milletin gözünü boyadılar pil süresinden bahsetmediler 😁
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