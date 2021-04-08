Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, askeri eğitimlerde yer aldı

Tam Boyutta Gör

Boston Dynamics'in robot köpeği Spot, Fransa'nın Saint-Cyr askeri okul öğrencilerinin eğitimleri sırasında görev aldı. Görev alan beş robottan biri olan Spot, iki gün süren eğitimler sırasında çeşitli keşif görevlerinde bulundu.

Ayrıca Bkz. "Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi"

Bir görev sırasında pili bitii

Bir kavşağı ele geçirilmesini amaçlayan bir saldırı eylemi, gündüz ve sonrasında gece savunma eylemi ve şehir çatışması gibi üç farklı senaryolar için her robota farklı görevler verildi. Okul komutanı Jean-Baptiste Cavalier, savaşta robotların katkı değerini ölçmek amacıyla eğitimlerde robotlara yer verildiğini açıkladı.

İlginizi Çekebilir

Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor!

Yapılan eğitimler iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. İlk olarak tüm görevler robotlar olmadan daha sonra ise robotlarla birlikte uygulandı. Bu sayede iki durum arasında kıyaslama yapılabildi. Yapılan değerlendirmelere göre robotlarla gerçekleştirilen görevler daha uzun sürdü ancak robotlar olmadan gerçekleştirilen görevlere kıyasla daha güvenilirdi.

Spot'un gerçekleştirdiği görevlerden birisi sırasında robot köpeğin şarjı bitti ve görevini gerçekleştiremedi. Bu durum robot köpeği daha verimli kullanma yolunda askerlerde bir fikir oluşturmasını sağladı.

Spot'un silahlandırılmasını istemiyorlar

Boston Dynamics'in iş geliştirme başkan yardımcısı Michael Perry, The Verge'ye robot köpeğin Fransız ordusuna Avrupalı ??bir distribütör olan Shark Robotics tarafından sağlandığını ve ABD firmasının kullanımı hakkında önceden bilgilendirilmediğini belirtti.

Perry ayrıca şirketin, müşterilerin Spot'u silahlandırmasını yasaklayan katı kuralları olduğunu ancak bunun ordunun onu keşif görevleri için kullanmasını engellemeyeceğini söyledi.

Robot köpek Spot, daha öncede New York Polis Departmanı tarafından bir eve zorla girilme olayında yine keşif amaçlı silahlı saldırganların saklandığı düşünülen bir binaya gönderilmişti.

https://www.engadget.com/boston-dynamics-spot-robot-combat-training-101732374.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.