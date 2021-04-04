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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi

    Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından geliştirilen robot, radyo dalgalarını kullanarak, gizlenmiş olsa bile nesneleri algılayabiliyor ve yakalayabiliyor.
    04 Nisan 2021, 12:30 (1 hf.)
    1,3b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi

    Robotik üzerine çalışmalar yürüten bir araştırma ekibi, nesnelerin arkasında kalmış ve bulunamayan nesneleri tespit edip yakalayabilen bir robot geliştirdi. MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen RF-Grasp adındaki robot, nesneleri tespit edebilmek için radyo dalgalarını kullanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Çip krizinin yeni kurbanı ev elektroniği oldu"

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    Kaybolan eşyalar rahatça bulunabilecek

    Görünür ışık ve kızılötesinin aksine, RF (radyo frekansı) sinyalleri, RFID etiketleri takılı nesneleri algılamak için karton kutuların, duvarların, plastik kapakların ve renkli camların ardına geçebiliyor.

    RF-Grasp, bir nesneyi bulmak ve sonra yakalamak için hem bir kamera hem de bir RFID okuyucu kullanıyor. RF-Grasp, bir kol ve bir kavrayıcı ele sahip. Robotun bileğinin üzerinde ise bir kamera bulunuyor. RFID okuyucu, robottan bağımsız duruyor ve izleme bilgilerini robotun kontrol algoritmasına aktarıyor. Böylece robot sürekli olarak hem RF izleme verilerini hem de çevresinin görsel verilerini topluyor. Bu iki tamamlayıcı sistem sayesinde RF-Grasp, gizli nesnelerin yerini kendi başına bulabiliyor ve onları yakalayabiliyor.

    Araştırmacılara göre yalnızca kamera ile donatılmış benzer bir robota kıyasla RF Grasp, hedef nesneyi yaklaşık yarısı kadar hareketle saptayıp yakalayabiliyor.

    Ekip, yaptıkları bu robotun ileride depolarda kolayca fark edilemeyen paketleri ve öğelerin bulunmasına yardımcı olabileceği için e-ticaret dünyasında devrim yaratabileceğini söylüyor.



    https://www.engadget.com/rf-grasp-robot-mit-164106487.html
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    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    denizaltı batıklarını bulmak için kullanılabilinir
    birde mayın aramada işe yarar gibi !
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