Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi

Robotik üzerine çalışmalar yürüten bir araştırma ekibi, nesnelerin arkasında kalmış ve bulunamayan nesneleri tespit edip yakalayabilen bir robot geliştirdi. MIT araştırmacıları tarafından geliştirilen RF-Grasp adındaki robot, nesneleri tespit edebilmek için radyo dalgalarını kullanıyor.

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Görünür ışık ve kızılötesinin aksine, RF (radyo frekansı) sinyalleri, RFID etiketleri takılı nesneleri algılamak için karton kutuların, duvarların, plastik kapakların ve renkli camların ardına geçebiliyor.

RF-Grasp, bir nesneyi bulmak ve sonra yakalamak için hem bir kamera hem de bir RFID okuyucu kullanıyor. RF-Grasp, bir kol ve bir kavrayıcı ele sahip. Robotun bileğinin üzerinde ise bir kamera bulunuyor. RFID okuyucu, robottan bağımsız duruyor ve izleme bilgilerini robotun kontrol algoritmasına aktarıyor. Böylece robot sürekli olarak hem RF izleme verilerini hem de çevresinin görsel verilerini topluyor. Bu iki tamamlayıcı sistem sayesinde RF-Grasp, gizli nesnelerin yerini kendi başına bulabiliyor ve onları yakalayabiliyor.

Araştırmacılara göre yalnızca kamera ile donatılmış benzer bir robota kıyasla RF Grasp, hedef nesneyi yaklaşık yarısı kadar hareketle saptayıp yakalayabiliyor.

Ekip, yaptıkları bu robotun ileride depolarda kolayca fark edilemeyen paketleri ve öğelerin bulunmasına yardımcı olabileceği için e-ticaret dünyasında devrim yaratabileceğini söylüyor.

https://www.engadget.com/rf-grasp-robot-mit-164106487.html

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