Brandefense, üniversite öğrencilerine siber güvenlik hakkında bilgi verdi

Tam Boyutta Gör Dünya genelindeki kurumsal yapılara dijital risk koruma hizmetleri, harici saldırı yüzeyi yönetimi ve tehdit istihbaratı çözümleri sunan siber güvenlik şirketi Brandefense ekibi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siber Güvenlik Kulübü tarafından düzenlenen Karanlık Ağın Tehdit Aktörleri isimli online etkinliğe katıldı. Üniversite öğrencilerine siber güvenlik alanında çeşitli bilgiler paylaştı. Bilgi güvenliği, fidye yazılım tehditleri, kişi ve kurumların karşılaştığı güvenlik tehditleri gibi konu başlıkları işlendi.

Karşılaşılan siber güvenlik tehditleri ele alındı

Online etkinlikte sektörde öne çıkan yeni fidye yazılımı gruplarına değinen Brandefense Satış Öncesi Çözümler Müdürü Osman Karan, tehdit aktörlerinin aksiyon biçimlerine ilişkin tecrübelerini paylaştı. Günden güne genişleyen dijital dünyada, farklı sektörlerdeki kurumsal yapıların ve bireysel kullanıcıların karşılaştığı siber güvenlik tehditleri de ele alındı. Bu tehditlerden korunmak adına kullanılan güvenlik uygulamalarından ve gerçek bir vaka çözüm senaryosuna ilişkin detaylardan da söz edildi. Ayrıca, sektördeki güncel konjonktürde karşılaşılan sorunların yanı sıra öğrencilere gelecek perspektifi sunabilmek adına siber dünyanın geleceğine ilişkin önemli hususlara da yer verildi.

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Gerçek vaka örnekleri anlatıldı

Online etkinliğin son bölümünde Brandefense’in tespit ettiği gerçek bir senaryoya dair önemli detaylar da dinleyicilerle paylaşıldı. Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemde çalıştığı kurum adına yaptığı işlemler esnasında kendi bilgisayarını kullanan ve kurumsal e-posta hesaplarını şahsi cihazına kaydeden bir çalışanın bazı riskler oluşturduğu gerçek bir senaryo ele alındı. İlerleyen süreçte tarayıcıya kaydedilen hesap bilgilerinin ele geçirilip dolaşıma girdiğini fark eden Brandefense uzmanları, kök analizi yaparak kurum bilgileri henüz istismar edilmeden ve kritik zararlar oluşturmadan ilgili kurumla iletişime geçerek 18 günlük bir sürecin sonunda muhtemel tehlikeleri önledi. Henüz herhangi bir sızıntı meydana gelmeden çözülen bu vaka ile siber güvenlik tehditlerinin ciddiyeti vurgulanırken, şirket hesap bilgilerinin güvenliği ve vakaların çözüm yöntemleri gibi noktalara da temas edildi.

"Sızıntıların yüzde 95'i insan hatasından kaynaklanıyor"

Etkinlikte bilgi güvenliği alanındaki farkındalığa dikkat çeken Brandefense Satış Öncesi Çözümler Müdürü Osman Karan, “Siber güvenlik alanındaki sızıntıların yüzde 95 oranında insan hatasından kaynaklandığı görülüyor. Bu kapsamda özellikle genç kuşağın ciddi derecede bilgi güvenliği farkındalığına ihtiyaç duyduğu görülüyor. Accenture verilerine göre, iş dünyasındaki liderlerin yüzde 68’lik kısmı siber alandaki güvenlik risklerinin arttığını düşünüyor.” ifadelerini kullandı.

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Brandefense, üniversite öğrencilerine siber güvenliği anlattı