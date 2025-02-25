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    Anlık Bildirim

    Bitcoin çöküyor, arkasında Bybit borsası mı var?

    Bybit borsasının 1.5 milyar dolarlık ETH çaldırmasının ardından Bitcoin fiyatının yüzde 10 civarında düşmesi ve 1.5 milyar dolarlık likidasyon, yatırımcıyı isyan ettirdi.  
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta önemli kripto para borsalarından Bybit siber saldırıya uğramış ve 1.5 milyar dolarlık ETH havuzu çalınmıştı. 20 milyar dolarlık varlığı olan borsa, çalınan varlıkları yerine koyma sözü vermişti. Bu söz yatırımcıya pahalıya patladı. 

    Bybit borsası resmen vurgun yapıyor

    Borsanın yatırımcıların arkasında durması ve ETH satın alarak yerine koyma sözü vermesi, piyasaların moralini yükseltmişti. Uzmanlar büyük ETH alımlarının fiyat yükselişine önemli katkı yapacağını düşünmüş ve umut dağıtmıştı. 

    Bybit bir süredir Binance ve Bitget borsalarından gelen finans desteği ile ETH varlığı satın alıyordu. Bu desteğin karşılığını kendi cebinden ödeyeceği düşünülürken fatura yatırımcının cebinden çıktı. Dünden bu yana Bitcoin fiyatının beklenmedik şekilde 96 bin dolardan 86 bin dolar seviyesine kadar çekilmesi piyasayı alt üst etti. Ethereum ise 2800$ seviyesinden 2300$ seviyelerine indi. 

    Piyasada 24 saatte 110 milyar dolar değer silinirken, 1.5 milyar dolar da likide oldu. Rekor ise 1.3 milyar dolar ile Ocak ayındaydı. En büyük tek likidasyon 20 milyon dolar ile Binance borsasında gerçekleşirken, toplamda en büyük likidasyon ise 570 milyon dolarla Bybit borsasında oldu. 

    Öğlen saatlerinde ise Bybit borsasının yavaş yavaş Binance ve Bitget borsalarına ETH cinsinden borçlarını ödemeye başladığı görüldü. Ayrıca dip seviyeden de Ethereum satın aldı. Sosyal medyada borsaya tepkiler çığ gibi yükselirken, ironik bir şekilde yine kaldıraçlı işlemlerin artmaya başladığı görüldü. 


     

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