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Brando'dan dizüstü bilgisayarlar için çok fonksiyonlu soğutucu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,4b
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5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Brando'dan dizüstü bilgisayarlar için çok fonksiyonlu soğutucu
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Komponent üreticisi Brando dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu müşterilerinin beğenisine sunuyor. 300 x 252 x 32mm boyutlarında ve 504 gram ağırlığında olan soğutucu çok fonskiyonlu yapısı ile dikkat çekiyor ve benzer pek çok çözümden de ayrılıyor.

Yüksek soğutma performansı için 70mm'lik çift fanla donatılan soğutucu üzerinde barındırdığı üç port ile USB bellek kullanımına olanak tanırken aynı zamanda 2.5" boyutundaki SATA disklere ev sahipliği yaparak istasyon vazifesi de görebiliyor.

Brando'nun çok fonksiyonlu yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu 33$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulmuş durumda.

Brando'dan dizüstü bilgisayarlar için çok fonksiyonlu soğutucu
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bbuzol 10 yıl
Ben birçok laptop soğtucusu denedim fakat aralarında tek performans veren Zalman.Diğerleri nerdeyse hiçbir işe yaramıyor denilebilir.
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DavutGENC 10 yıl
Tutarda Türkiyede Senin Benim Gibi Bilgisayarcılar Alır.
Meraklısı Olan Yoksa Epox Gibi Gelir Gider
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corhi 10 yıl
Güzel ama geçende akasanın soğutucusunu sordum 55 ytl dediler bunu 150 den aşağı vermezler gibi
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moravec 10 yıl
çok güzel bir çözüm olmuş... Türkiye'ye gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.. çok fazla satacağından eminim..
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Victiz 10 yıl
fiyatı 150 den aşağı olursa alınır..
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