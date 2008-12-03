Brando'dan dizüstü bilgisayarlar için çok fonksiyonlu soğutucu

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Komponent üreticisi Brando dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yeni soğutucusunu müşterilerinin beğenisine sunuyor. 300 x 252 x 32mm boyutlarında ve 504 gram ağırlığında olan soğutucu çok fonskiyonlu yapısı ile dikkat çekiyor ve benzer pek çok çözümden de ayrılıyor.

Yüksek soğutma performansı için 70mm'lik çift fanla donatılan soğutucu üzerinde barındırdığı üç port ile USB bellek kullanımına olanak tanırken aynı zamanda 2.5" boyutundaki SATA disklere ev sahipliği yaparak istasyon vazifesi de görebiliyor.

Brando'nun çok fonksiyonlu yeni dizüstü bilgisayar soğutucusu 33$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulmuş durumda.

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