Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Braun markası 100 yılı geride bıraktı

    1921’den bu yana tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaya odaklanan Braun markası 100. Yılını kutluyor. Bu yıla özel 5 yıl garantili kişisel bakım seçkisi hazırlandı.
    01 Mart 2021, 23:59 (6 gün)
    1,2b
    1
    5
    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Braun markası 100 yılı geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    1921 yılında ticari hayata atılan Braun markası tam 100 yılı geride bıraktı. Dayanıklı ve kaliteli ürünleri ile milyonlarca haneye konuk olan Braun yüzüncü yılında da özel ürünlerle karşımıza çıkıyor.

    100 koca yıl

    Max Braun tarafından 1921 yılında Frankfurt’ta kurulan Braun ilk olarak kemer konnektörü üretiyordu. 1930'larda erkeklerin yüzünü tıraş etmek için su ve köpük yerine elektrikli bir makine kullanma tercihini gören Braun henüz çok yeni olan elektrikli traş bıçağı teknolojisi ile ilgilenmeye başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Marshall ilk tam kablosuz kulaklığını duyurdu

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 7000 Phoenix mobil işlemciler ufukta belirdi"

    Ne var ki 1. Dünya Savaşı planlarını 1950 yılına kadar ertelemesine neden oldu. Savaş sonrası Braun yeniden yapılanmaya başladı ve 1950 yılında ilk kuru folyolu tıraş makinesi, S50'yi piyasaya sürdü. Bu iki ürün Braun’un bugünkü ürün kategorilerinin temellerini attı.

    Braun markası 100 yılı geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör

    1988'de, Braun, Fransız şirket Silk-épil'i satın aldı, bugün şirketin temel ve büyüme sağlayan segmentlerinden birisi olan ilk epilatörü Silk-epil EE1'i piyasaya sürdü. Kısa sürede Braun, kadın güzellik ve kişisel bakım ürünleri arasında da lider bir dünya markası haline geldi.

    Bir kere aldığınız zaman yıllarca aynı performans ile kullanmaya devam etmenizi sağlayan Braun ürünleri, yıllardır "daha az, fakat daha iyi" yaklaşımıyla, ürünün en temel ve gerekli yönlerine odaklanarak tasarlanıyor.

    Yıllara meydan okuyan ürünler üretme konusundaki taahhüdünü her zaman yerine getiren Braun, 100.  Yılı için 5 yıl garanti ile özel ürün seçkisini satışa sunuyor. Sınırlı sayıda bulunan özel ürün seçkisinde Silk Expert Pro 5, Silk Epil 9, Silk Epil 9 Flex ve MGK5045, BT7, MGK7, Series 3, Series 7, Series 9 Tıraş Makineleri bulunuyor.

    Braun markası 100 yılı geride bıraktı
    Tam Boyutta Gör



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    babamın braun markalı tansiyon aleti var 21 yıldır falan kullanıyor.

    braun = kalite demek
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Annemin 1978'de aldığı saç kurutma makinesi hala çalışıyor. Made in Germany etiketini sapına kadar hak eden bir marka.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Demek Braun kalitedir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    0 007css 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben de 15 yıllık traş makinesi var hala çalışıyor ama artık kullanmıyorum makineyi, yenisini aldım. Braun demek kalite demektir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Patren 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Reiner braun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    babamın braun markalı tansiyon aleti var 21 yıldır falan kullanıyor.

    braun = kalite demek
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Redmi, yeni dizüstü bilgisayarının sağlamlığını, üzerinden araba geçirerek gösterdi 5 gün PlayStation 5'te kripto para madenciliği yapılabilir mi? İddialar büyüyor! 5 gün 140 TL değerinde 5 farklı oyun Amazon Prime'da ücretsiz 5 gün Otomotiv pazarı Şubat ayında da büyümeyi sürdürdü: İşte en çok satış yapan markalar 6 gün Apple'ın iPhone 12 için çıkaracağı MagSafe özellikli powerbank, ters şarjı destekleyebilir 6 gün The Witcher 3: Wild Hunt, Xbox Game Pass'ten yakında ayrılacak 6 gün PS5 kontrolcüsü DualSense’in özellikleri Diablo 2 Remaster’da bulunabilir 6 gün Google, Android telefonlarda daha iyi AR performansı sunmaya başlayacak 6 gün Godzilla vs. Kong'dan yeni bir fragman paylaşıldı 6 gün 2021 Hyundai Bayon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 6 gün PS Plus Mart 2021 oyunları indirmeye sunuldu 6 gün Facebook’tan Türkiye’ye özel fotoğraf yarışması 6 gün iPhone 13 serisi detaylandı: Çentik küçülüyor, pil kapasitesi artıyor 6 gün The Sinking City geliştiricisi, oyunlarının Steam'e yasa dışı bir şekilde yüklendiğini söylüyor 6 gün Yeni iPad Pro, Apple M1 işlemcili Mac'ler kadar güçlü olacak 6 gün 144 TL değerindeki Ratchet & Clank tüm PS4 kullanıcılarına ücretsiz oldu 6 gün Yeni Need For Speed ertelendi: Criterion'un güçleri Battlefield 6'ya aktarılıyor 6 gün Netflix'in yeni süper kahraman dizisi Jupiter's Legacy'den ilk bakış fragmanı yayınlandı 6 gün Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked, mobil cihazlar için yayınlandı 6 gün Amazon'un çizgi roman uyarlaması süper kahraman dizisi Invincible'dan sahne paylaşıldı 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Braun markası 100 yılı geride bıraktı Sonraki 2020'nin en iyi oyunlarından Doom Eternal, 450 milyon dolardan fazla gelir elde etti 6 gün Volkswagen, elektrikli ID.3'ün üstü açılır versiyonunu üretmeyi değerlendiriyor 6 gün Instagram'a 4 kişilik canlı yayın ve yayından para kazanma özelliği geldi 6 gün 7 yılın ardından ekranlara dönen Dexter'dan ilk görsel paylaşıldı 6 gün Xbox'tan Mart ayında etkinlik bekleyenlere kötü haber 6 gün AMD EPYC Genoa işlemcileri AVX3-512 komut setini destekleyebilir 6 gün Samsung orta sınıf 5G akıllı telefonlar için Exynos işlemci geliştiriyor 6 gün Kontrollü Normalleşme başlıyor! Hangi şehirde hangi yasaklar kalkacak? 6 gün OnePlus 9 serisinin lansman tarihi belli oldu 6 gün Avrupa'da Yılın Otomobili 2021 Ödülü'nün kazananı belli oldu 6 gün Better Call Saul'un final sezonu 2022'ye kaldı 6 gün The Walking Dead'in final sezonu bu yaz başlıyor 6 gün Bu kadar dolusu bana bile fazla “Asus ROG Strix Scar G733Q incelemesi“ 6 gün Nissan, yeni nesil e-Power sisteminde yüzde 50 termal verimliliğe ulaştı 6 gün Emeklilik planları yapan GTX 1060 madenciler için geri dönüyor 6 gün iPhone 12 artık Unc0ver jailbreak kapsamında 6 gün Netflix'in yeni Sherlock Holmes dizisi The Irregulars'tan yeni bir sahne paylaşıldı 6 gün Merakla beklenen FromSofware oyunu Elden Ring'ten kısa bir video sızdırıldı 6 gün iPhone 13, 1TB dahili depolama kapasitesi ile gelebilir 6 gün 21 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının verileri sızdırıldı: Türkler de var! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız