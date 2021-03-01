Braun markası 100 yılı geride bıraktı

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1921 yılında ticari hayata atılan Braun markası tam 100 yılı geride bıraktı. Dayanıklı ve kaliteli ürünleri ile milyonlarca haneye konuk olan Braun yüzüncü yılında da özel ürünlerle karşımıza çıkıyor.

100 koca yıl

Max Braun tarafından 1921 yılında Frankfurt’ta kurulan Braun ilk olarak kemer konnektörü üretiyordu. 1930'larda erkeklerin yüzünü tıraş etmek için su ve köpük yerine elektrikli bir makine kullanma tercihini gören Braun henüz çok yeni olan elektrikli traş bıçağı teknolojisi ile ilgilenmeye başladı.

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Ne var ki 1. Dünya Savaşı planlarını 1950 yılına kadar ertelemesine neden oldu. Savaş sonrası Braun yeniden yapılanmaya başladı ve 1950 yılında ilk kuru folyolu tıraş makinesi, S50'yi piyasaya sürdü. Bu iki ürün Braun’un bugünkü ürün kategorilerinin temellerini attı.

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1988'de, Braun, Fransız şirket Silk-épil'i satın aldı, bugün şirketin temel ve büyüme sağlayan segmentlerinden birisi olan ilk epilatörü Silk-epil EE1'i piyasaya sürdü. Kısa sürede Braun, kadın güzellik ve kişisel bakım ürünleri arasında da lider bir dünya markası haline geldi.

Bir kere aldığınız zaman yıllarca aynı performans ile kullanmaya devam etmenizi sağlayan Braun ürünleri, yıllardır "daha az, fakat daha iyi" yaklaşımıyla, ürünün en temel ve gerekli yönlerine odaklanarak tasarlanıyor.

Yıllara meydan okuyan ürünler üretme konusundaki taahhüdünü her zaman yerine getiren Braun, 100. Yılı için 5 yıl garanti ile özel ürün seçkisini satışa sunuyor. Sınırlı sayıda bulunan özel ürün seçkisinde Silk Expert Pro 5, Silk Epil 9, Silk Epil 9 Flex ve MGK5045, BT7, MGK7, Series 3, Series 7, Series 9 Tıraş Makineleri bulunuyor.

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