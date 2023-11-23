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    Anlık Bildirim

    Broadcom, 61 milyar dolarlık dev VMware anlaşmasını tamamladı

    Broadcom, 61 milyar dolarlık devasa VMware satın alma anlaşmasını tamamladı. En büyük teknoloji anlaşmalarından biri olan satın alım, düzenleyici incelemeleriyle karşı karşıya kalmıştı.
    Broadcom, 61 milyar dolarlık dev VMware anlaşmasını tamamladı Tam Boyutta Gör
    Broadcom'un 61 milyar dolarlık dev VMware satın alma işleminin, düzenleyici kurumların önemli incelemelerinin ardından tamamlandığı şirket tarafından bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Çin'in kısa bir süre önce ek kısıtlamalarla satın alma işlemine onay vermesiyle birlikte ağ yongası üreticisi gerekli tüm onayları almış oldu.

    Broadcom, 61 milyar dolara VMware’i satın aldı

    Broadcom/VMware anlaşması Microsoft ve Activision'ı içeren diğer mega satın alımlar kadar ses getirmedi ancak özellikle iş dünyası için bu hamle çok önemli. Zira Broadcom'un ürünleri veri merkezleri, bulut sağlayıcıları ve ağ altyapısı için yaygın olarak kullanıldığından internetin büyük bir kısmının yapısını oluşturuyor. Bu arada VMware, şirketlerin yerel ağları genel bulut erişimine güvenli bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan sanallaştırma ve bulut bilişim yazılımları üretiyor.

    İki firma birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlasa da bu durum düzenleyici kurumların da ilgisini çekmişti. Örneğin Avrupa Komisyonu, Broadcom'un rakip donanımlar ile VMware'in sunucu sanallaştırma yazılımı arasındaki birlikte çalışabilirliği sınırlayarak rekabete zarar verebileceğinden endişe ediyordu. Ayrıca şirketin VMware'in yazılımına erişimi engelleyebileceğinden ya da azaltabileceğinden veya VMware'i kendi donanım ürünleriyle birlikte sunabileceği de diğer endişeler arasındaydı.

    Ancak Broadcom’un ana rakibi ile Marvell ile endişeleri gideren anlaşmalar yapması süreci istenen yola soktu. Geçtiğimiz gün de Çin ile anlaşma sağlayan ve VMware'in sunucu yazılımının rakip donanımlarla birlikte çalışabilir sağlayacağını taahhüt eden Broadcom için anlaşma nihai olarak kapatılabilir oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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