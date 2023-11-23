Tam Boyutta Gör Broadcom'un 61 milyar dolarlık dev VMware satın alma işleminin, düzenleyici kurumların önemli incelemelerinin ardından tamamlandığı şirket tarafından bir basın açıklamasıyla duyuruldu. Çin'in kısa bir süre önce ek kısıtlamalarla satın alma işlemine onay vermesiyle birlikte ağ yongası üreticisi gerekli tüm onayları almış oldu.

Broadcom, 61 milyar dolara VMware’i satın aldı

Broadcom/VMware anlaşması Microsoft ve Activision'ı içeren diğer mega satın alımlar kadar ses getirmedi ancak özellikle iş dünyası için bu hamle çok önemli. Zira Broadcom'un ürünleri veri merkezleri, bulut sağlayıcıları ve ağ altyapısı için yaygın olarak kullanıldığından internetin büyük bir kısmının yapısını oluşturuyor. Bu arada VMware, şirketlerin yerel ağları genel bulut erişimine güvenli bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan sanallaştırma ve bulut bilişim yazılımları üretiyor.

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İki firma birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlasa da bu durum düzenleyici kurumların da ilgisini çekmişti. Örneğin Avrupa Komisyonu, Broadcom'un rakip donanımlar ile VMware'in sunucu sanallaştırma yazılımı arasındaki birlikte çalışabilirliği sınırlayarak rekabete zarar verebileceğinden endişe ediyordu. Ayrıca şirketin VMware'in yazılımına erişimi engelleyebileceğinden ya da azaltabileceğinden veya VMware'i kendi donanım ürünleriyle birlikte sunabileceği de diğer endişeler arasındaydı.

Ancak Broadcom’un ana rakibi ile Marvell ile endişeleri gideren anlaşmalar yapması süreci istenen yola soktu. Geçtiğimiz gün de Çin ile anlaşma sağlayan ve VMware'in sunucu yazılımının rakip donanımlarla birlikte çalışabilir sağlayacağını taahhüt eden Broadcom için anlaşma nihai olarak kapatılabilir oldu.

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Broadcom, 61 milyar dolarlık dev VMware anlaşmasını tamamladı