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    Netflix, patent ihlali nedeniyle Broadcom'a dava açıyor

    Netflix, sanal makine işlemleriyle ilgili birden fazla patentin ihlal edildiği iddiasıyla Broadcom'a dava açıyor. Davanın altında ise Broadcom'un satın aldığı VMware bulunuyor.
    Netflix, patent ihlali nedeniyle Broadcom'a dava açıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen video akış platformlarından Netflix, Broadcom’un sahibi olduğu VMware’e karşı ciddi bir patent ihlali davası başlattı. Şirket, VMware’in sanal makine teknolojilerinde kullanılan vSphere ve bulut çözümleri gibi ürünlerinin, sanal makine operasyonlarına ilişkin beş farklı Netflix patentini ihlal ettiğini iddia ediyor.

    Netflix ve VMware savaşı

    Netflix tarafından Kaliforniya federal mahkemesinde açılan dava dosyasında, söz konusu patentlerin sanal makinelerin sorunsuz çalışmasını sağlayan kritik altyapı teknolojilerini kapsadığı belirtiliyor. İhlal edilen patentlerin üçü, sanal makinelere CPU kaynaklarının izlenmesi ve verimli bir şekilde tahsis edilmesiyle ilgili süreçleri tanımlarken, diğer ikisi fiziksel sunucularda sanal makinelerin ihtiyaç halinde yük dengeleyici aracılığıyla sorunsuz şekilde başlatılmasını içeriyor.

    Netflix, VMware’in bu yenilikçi teknolojileri izinsiz bir şekilde kullandığını iddia ediyor. Firma, VMware'in vSphere Foundation, VMware Cloud Foundation gibi ürünler ve AWS, Azure, Google Cloud ve daha fazlası için bulut teklifleri aracılığıyla bu patentleri ihlal ettiğini ve ihlal etmeye de devam ettiğini belirtiyor.

    Netflix tazminat talep ediyor

    Netflix, patent ihlali nedeniyle Broadcom'a dava açıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, VMware’in ihlal durumunun bilincinde olduğunu ve bu bilginin 2012 yılında kendi patent başvuruları sırasında ortaya çıktığını öne sürüyor. Netflix’e göre VMware, bu bilgiden haberdar olmasına rağmen ihlallerine "kasten ve bilinçli bir şekilde" devam etti. Reuters’ın haberine göre Netflix, geçtiğimiz yıl VMware’i 69 milyar dolarlık bir anlaşmayla bünyesine katan Broadcom’dan bu ihlaller nedeniyle maddi tazminat talep ediyor.

    Netflix ile Broadcom arasındaki hukuki gerilim yeni değil. 2018 yılında Broadcom, Netflix’i video akış teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti. Bu davalar ABD, Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede devam ediyor. ABD’deki dava, önümüzdeki Haziran ayında mahkemeye taşınacak.

    VMware'in yazılımı kurumsal veri merkezlerinin ve bulutların büyük bir bölümüne güç sağlıyor, bu nedenle Netflix'in saldırısı, patent iddialarının galip gelmesi halinde büyük sonuçlar doğurabilir.

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    4S14N_HUNT3R 16 dakika önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 5 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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