Netflix, patent ihlali nedeniyle Broadcom'a dava açıyor

Netflix ve VMware savaşı
Netflix tarafından Kaliforniya federal mahkemesinde açılan dava dosyasında, söz konusu patentlerin sanal makinelerin sorunsuz çalışmasını sağlayan kritik altyapı teknolojilerini kapsadığı belirtiliyor. İhlal edilen patentlerin üçü, sanal makinelere CPU kaynaklarının izlenmesi ve verimli bir şekilde tahsis edilmesiyle ilgili süreçleri tanımlarken, diğer ikisi fiziksel sunucularda sanal makinelerin ihtiyaç halinde yük dengeleyici aracılığıyla sorunsuz şekilde başlatılmasını içeriyor.
Netflix, VMware’in bu yenilikçi teknolojileri izinsiz bir şekilde kullandığını iddia ediyor. Firma, VMware'in vSphere Foundation, VMware Cloud Foundation gibi ürünler ve AWS, Azure, Google Cloud ve daha fazlası için bulut teklifleri aracılığıyla bu patentleri ihlal ettiğini ve ihlal etmeye de devam ettiğini belirtiyor.
Netflix tazminat talep ediyor
Netflix ile Broadcom arasındaki hukuki gerilim yeni değil. 2018 yılında Broadcom, Netflix’i video akış teknolojisi patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava etmişti. Bu davalar ABD, Almanya ve Hollanda gibi birçok ülkede devam ediyor. ABD’deki dava, önümüzdeki Haziran ayında mahkemeye taşınacak.
VMware'in yazılımı kurumsal veri merkezlerinin ve bulutların büyük bir bölümüne güç sağlıyor, bu nedenle Netflix'in saldırısı, patent iddialarının galip gelmesi halinde büyük sonuçlar doğurabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D
su tabancası haberi nerde ya
Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.