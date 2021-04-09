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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi

    Teknoloji endüstrisini etkileyen küresel bileşen kıtlığı artık Apple için de sorun olmaya başladı. Gelen haberlere göre teknoloji devi bazı MacBook ve iPad modellerinin üretiminde sıkıntı yaşıyor.
    09 Nisan 2021, 16:00 (5 gün)
    2,5b
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    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi
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    Nikkei Asia'nın bildirdiği üzere Apple, dünya çapındaki yonga kıtlığı nedeniyle bazı iPad ve MacBook'ların üretimini ertelemek zorunda kaldı.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung katlanabilir tablet modeli üzerinde çalışıyor"

    MacBook dizüstü bilgisayarlar için şu anda bir anakart kıtlığı var ve iPad tabletlerde ise üretici, ekran ve diğer bileşenlerin eksikliğiyle karşı karşıya. Apple'ın resmi Çin web sitesi, iPad Pro ve iPad mini'nin stokta olduğunu doğruluyor. Ancak iPad ve iPad Air'de ise bekleme süresi üç haftaya kadar ulaşmış durumda.

    Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi
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    iPhone üretimi henüz etkilenmedi

    Apple, siparişlerinin bir kısmını 2021'in ilk yarısından ikinci yarısına kadar yeniden planlamak zorunda kaldı. Endüstri kaynakları, çip kıtlığının giderek daha ciddi bir sorun haline geldiğini söylüyorlar. iPhone'un üretimi henüz tehdit altında değil, ancak akıllı telefonlar için bazı bileşenlerin de sınırlı miktarlarda sağlandığına dikkat çekilmiş.

    Mydrivers'ın Çin baskısına göre Apple, 13 Nisan Salı günü yeni iPad Pro tablet de dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıtacak.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/08/apple-macbook-and-ipad-production-may-be-delayed-over-global-chip-shortage
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yeni ipad'ler bu ay tanıtılmayacak mı ?
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    E emir_sezer (emir sezer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    tirilyon dolarlarlık dev kasada keş para
    eee nasıl olurda böyle açığa düşer bu firma
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