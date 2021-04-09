Apple, bileşen eksikliği nedeniyle bazı MacBook ve iPad'lerin üretimini erteledi

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Nikkei Asia'nın bildirdiği üzere Apple, dünya çapındaki yonga kıtlığı nedeniyle bazı iPad ve MacBook'ların üretimini ertelemek zorunda kaldı.

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MacBook dizüstü bilgisayarlar için şu anda bir anakart kıtlığı var ve iPad tabletlerde ise üretici, ekran ve diğer bileşenlerin eksikliğiyle karşı karşıya. Apple'ın resmi Çin web sitesi, iPad Pro ve iPad mini'nin stokta olduğunu doğruluyor. Ancak iPad ve iPad Air'de ise bekleme süresi üç haftaya kadar ulaşmış durumda.

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iPhone üretimi henüz etkilenmedi

Apple, siparişlerinin bir kısmını 2021'in ilk yarısından ikinci yarısına kadar yeniden planlamak zorunda kaldı. Endüstri kaynakları, çip kıtlığının giderek daha ciddi bir sorun haline geldiğini söylüyorlar. iPhone'un üretimi henüz tehdit altında değil, ancak akıllı telefonlar için bazı bileşenlerin de sınırlı miktarlarda sağlandığına dikkat çekilmiş.

Mydrivers'ın Çin baskısına göre Apple, 13 Nisan Salı günü yeni iPad Pro tablet de dahil olmak üzere yeni ürünlerini tanıtacak.

https://appleinsider.com/articles/21/04/08/apple-macbook-and-ipad-production-may-be-delayed-over-global-chip-shortage

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