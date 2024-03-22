OLED ekranlı şarj kutusuna sahip AirPods Pro çıktı: Ama Apple'ın haberi yok

Tam Boyutta Gör

Apple, AirPods'un şarj kutusuna dokunmatik ekran yerleştirme fikrini 2021'de patentlese de bu özelliği henüz hayata geçirmiş değil. Çinli bir üretici Cupertinolu firmadan daha hızlı davrandı. OLED ekranlı şarj kutusuna sahip bir AirPods Pro kolunu piyasaya sürdü.

AI Holobox nedir? 16 sa. önce eklendi

Apple'ın patentlerine dayanarak üretilen kablosuz kulaklığın en dikkat çekici özelliği şarj kutusunda bulunan ve kulaklık ayarlarını kontrol etmeyi sağlayan bir ekrana sahip olması. Daha önce sızdırılan patenlere dayalı AirPods Pro 3 konseptleri, bu sahte ürüne oldukça benziyor.

Ürünün videosu, Çinli bir satıcı tarafından internette paylaşıldı. Yayınlanan videoda ekranın sadece göstermelik değil, fonksiyonel olduğunu da görebiliyoruz. Ekran gürültü engelleme, kulaklığımı bul, ekolayzır ve ekran kilidi gibi özellikleri kontrol etmeyi sağlıyor.

Ekranda AirPod'un pil seviyesi, saat ve Bluetooth bağlantısına da yer verilmiş. Apple'ın patentinde dokunmatik ekranın entegre edilmesi ile kablosuz kulaklıkların kullanıcı tarafından kontrol edilmesiyle ilgili dezavantajların azaltıldığı veya ortadan kaldırıldığı savunuluyordu.

Peki kullanışlı mı? Artıları ve eksileri

AirPods kutusunun üzerinde pil bilgisi ve çalan müzik gibi şeyleri görmek yeni bir deneyim sunsa da, tam olarak gerekli mi tartışılır. Bir şey çıkarmak için elinizi cebinize ya da çantanıza atacaksanız, iPhone'a ya da AirPods kutusuna uzanmak arasında büyük bir fark yok.

Şarj kutusundaki kontroller ilgi çekici görünse de, oynatma/duraklatma, atlama ve şarkı seçimi gibi tüm işlemleri kulaklıkların kendisinden yapabileceğinizi unutmayın. İster hareketlerle, ister basarak, isterse de Siri ile olsun, ekrana sahip bir kutuya ulaşmanıza gerek yok.

Tam Boyutta Gör

Elbette ki daha fazla etkileşim ve kontrol seçeneğine sahip olmak her zaman iyidir. Sahte cihazda sunulan konseptlerden biri de yerleşik ekolayzır aracı. Kulaklıkların bulunduğu yerde kulaklığa özel kontrollerin olması biraz mantıklı gözüküyor.

Daha ayrıntılı pil bilgileri, özellikle cihazı şarja takarken kesinlikle faydalı olacaktır. Böylece bir pil widget'ına ihtiyaç duymadan veya AirPods kutusunun kapağını açmanıza gerek kalmadan pil seviyesini doğrudan cihazın üzerinde görebilirsiniz.

AirPods kayıp moduna alındığında, kutuda iletişim bilgileri gösterilebilir. Hatta Apple bu fikri biraz daha ileri taşıyarak şarj kutusuna dahili depolama alanı ekleyebilir. Bu sayede AirPods ve şarj kutusunu, ekranlı bağımsız bir müzik çalar, yani modern bir iPod gibi kullanmamız mümkün olur.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

OLED ekranlı AirPods Pro çıktı: Ama Apple'ın haberi yok