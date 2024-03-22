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    OLED ekranlı şarj kutusuna sahip AirPods Pro çıktı: Ama Apple'ın haberi yok

    Çinliler Apple'ın 2021'de patentlediği fikri hayata geçirerek OLED ekranlı şarj kutusuna sahip AirPods Pro çıkardı. Peki kullanışlı mı? Artıları ve eksileri neler?

    OLED ekranlı AirPods Pro çıktı: Ama Apple'ın haberi yok Tam Boyutta Gör

    Apple, AirPods'un şarj kutusuna dokunmatik ekran yerleştirme fikrini 2021'de patentlese de bu özelliği henüz hayata geçirmiş değil. Çinli bir üretici Cupertinolu firmadan daha hızlı davrandı. OLED ekranlı şarj kutusuna sahip bir AirPods Pro kolunu piyasaya sürdü.

    Apple'ın patentlerine dayanarak üretilen kablosuz kulaklığın en dikkat çekici özelliği şarj kutusunda bulunan ve kulaklık ayarlarını kontrol etmeyi sağlayan bir ekrana sahip olması. Daha önce sızdırılan patenlere dayalı AirPods Pro 3 konseptleri, bu sahte ürüne oldukça benziyor.

    Ürünün videosu, Çinli bir satıcı tarafından internette paylaşıldı. Yayınlanan videoda ekranın sadece göstermelik değil, fonksiyonel olduğunu da görebiliyoruz. Ekran gürültü engelleme, kulaklığımı bul, ekolayzır ve ekran kilidi gibi özellikleri kontrol etmeyi sağlıyor.

    Ekranda AirPod'un pil seviyesi, saat ve Bluetooth bağlantısına da yer verilmiş. Apple'ın patentinde dokunmatik ekranın entegre edilmesi ile kablosuz kulaklıkların kullanıcı tarafından kontrol edilmesiyle ilgili dezavantajların azaltıldığı veya ortadan kaldırıldığı savunuluyordu.

    Peki kullanışlı mı? Artıları ve eksileri

    AirPods kutusunun üzerinde pil bilgisi ve çalan müzik gibi şeyleri görmek yeni bir deneyim sunsa da, tam olarak gerekli mi tartışılır. Bir şey çıkarmak için elinizi cebinize ya da çantanıza atacaksanız, iPhone'a ya da AirPods kutusuna uzanmak arasında büyük bir fark yok.

    Şarj kutusundaki kontroller ilgi çekici görünse de, oynatma/duraklatma, atlama ve şarkı seçimi gibi tüm işlemleri kulaklıkların kendisinden yapabileceğinizi unutmayın. İster hareketlerle, ister basarak, isterse de Siri ile olsun, ekrana sahip bir kutuya ulaşmanıza gerek yok.

    OLED ekranlı AirPods Pro çıktı: Ama Apple'ın haberi yok Tam Boyutta Gör

    Elbette ki daha fazla etkileşim ve kontrol seçeneğine sahip olmak her zaman iyidir. Sahte cihazda sunulan konseptlerden biri de yerleşik ekolayzır aracı. Kulaklıkların bulunduğu yerde kulaklığa özel kontrollerin olması biraz mantıklı gözüküyor.

    Daha ayrıntılı pil bilgileri, özellikle cihazı şarja takarken kesinlikle faydalı olacaktır. Böylece bir pil widget'ına ihtiyaç duymadan veya AirPods kutusunun kapağını açmanıza gerek kalmadan pil seviyesini doğrudan cihazın üzerinde görebilirsiniz.

    AirPods kayıp moduna alındığında, kutuda iletişim bilgileri gösterilebilir. Hatta Apple bu fikri biraz daha ileri taşıyarak şarj kutusuna dahili depolama alanı ekleyebilir. Bu sayede AirPods ve şarj kutusunu, ekranlı bağımsız bir müzik çalar, yani modern bir iPod gibi kullanmamız mümkün olur.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 6 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 23 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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