OLED ekranlı şarj kutusuna sahip AirPods Pro çıktı: Ama Apple'ın haberi yok

Apple, AirPods'un şarj kutusuna dokunmatik ekran yerleştirme fikrini 2021'de patentlese de bu özelliği henüz hayata geçirmiş değil. Çinli bir üretici Cupertinolu firmadan daha hızlı davrandı. OLED ekranlı şarj kutusuna sahip bir AirPods Pro kolunu piyasaya sürdü.
Apple'ın patentlerine dayanarak üretilen kablosuz kulaklığın en dikkat çekici özelliği şarj kutusunda bulunan ve kulaklık ayarlarını kontrol etmeyi sağlayan bir ekrana sahip olması. Daha önce sızdırılan patenlere dayalı AirPods Pro 3 konseptleri, bu sahte ürüne oldukça benziyor.
Ürünün videosu, Çinli bir satıcı tarafından internette paylaşıldı. Yayınlanan videoda ekranın sadece göstermelik değil, fonksiyonel olduğunu da görebiliyoruz. Ekran gürültü engelleme, kulaklığımı bul, ekolayzır ve ekran kilidi gibi özellikleri kontrol etmeyi sağlıyor.
Ekranda AirPod'un pil seviyesi, saat ve Bluetooth bağlantısına da yer verilmiş. Apple'ın patentinde dokunmatik ekranın entegre edilmesi ile kablosuz kulaklıkların kullanıcı tarafından kontrol edilmesiyle ilgili dezavantajların azaltıldığı veya ortadan kaldırıldığı savunuluyordu.
Peki kullanışlı mı? Artıları ve eksileri
AirPods kutusunun üzerinde pil bilgisi ve çalan müzik gibi şeyleri görmek yeni bir deneyim sunsa da, tam olarak gerekli mi tartışılır. Bir şey çıkarmak için elinizi cebinize ya da çantanıza atacaksanız, iPhone'a ya da AirPods kutusuna uzanmak arasında büyük bir fark yok.
Şarj kutusundaki kontroller ilgi çekici görünse de, oynatma/duraklatma, atlama ve şarkı seçimi gibi tüm işlemleri kulaklıkların kendisinden yapabileceğinizi unutmayın. İster hareketlerle, ister basarak, isterse de Siri ile olsun, ekrana sahip bir kutuya ulaşmanıza gerek yok.
Elbette ki daha fazla etkileşim ve kontrol seçeneğine sahip olmak her zaman iyidir. Sahte cihazda sunulan konseptlerden biri de yerleşik ekolayzır aracı. Kulaklıkların bulunduğu yerde kulaklığa özel kontrollerin olması biraz mantıklı gözüküyor.
Daha ayrıntılı pil bilgileri, özellikle cihazı şarja takarken kesinlikle faydalı olacaktır. Böylece bir pil widget'ına ihtiyaç duymadan veya AirPods kutusunun kapağını açmanıza gerek kalmadan pil seviyesini doğrudan cihazın üzerinde görebilirsiniz.
AirPods kayıp moduna alındığında, kutuda iletişim bilgileri gösterilebilir. Hatta Apple bu fikri biraz daha ileri taşıyarak şarj kutusuna dahili depolama alanı ekleyebilir. Bu sayede AirPods ve şarj kutusunu, ekranlı bağımsız bir müzik çalar, yani modern bir iPod gibi kullanmamız mümkün olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.