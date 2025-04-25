Stellantis'in katı hal pili sona yaklaşıyor: Yüksek enerji yoğunluğu ve 18 dakikada şarj!

Stellantis, 600 şarj döngüsü ömre sahip 77Ah kapasiteli FEST (Factorial Electrolyte System Technology) isimli hücrelerin onaylandığını ve otomotiv yeterliliğine doğru ilerlediğini söyledi. Bu, büyük formatlı lityum metal katı hal pilleri için bir milat olarak görülüyor.
18 dakikada şarj olabiliyor
Factorial'in katı hal pilleri etkileyici bir enerji yoğunluğuna sahip olmasının yanı sıra, şarj hızında da iddialı. Pillerin, oda sıcaklığında sadece 18 dakikada %15'ten %90'a şarj olabildiği belirtiliyor. Hücreler ayrıca 4C'ye kadar deşarj oranlarıyla otomobillere yüksek güç çıkışı sağlayabiliyor.
Hala yapılması gereken işler olsa da Factorial'ın en son elektrolit formülü -30°C ile 45°C arasında çalışma sıcaklıklarına izin veriyor. Bu sayede her türlü iklim koşullarında sorunsuzca çalışabiliyor.
Factorial Energy CEO'su Siyu Huang katı hal pilleriyle ilgili şunları söylüyor: "Pil geliştirme, her zaman bir uzlaşma meselesidir. Tek bir özelliği optimize etmek kolay olabilir; ancak yüksek enerji yoğunluğunu, çevrim ömrünü, hızlı şarjı ve güvenliği bir arada sağlayan, OEM onayına sahip otomotiv boyutunda bir pili geliştirmek gerçekten çığır açıcı bir başarıdır. Stellantis ile elde ettiğimiz bu başarı, yeni nesil pil teknolojisini araştırma aşamasından alıp gerçeğe dönüştürüyor.”
Katı hal pili geliştirme yarışı sürüyor
Factorial, Stellantis'in dışında Mercedes ve Hyundai ile de çalışyor. Şirketin geliştirdiği katı hal ve yarı katı hal piller hali hazırda bu otomobil üreticileriyle test ediliyor. Ayrıca Honda ve Toyota gibi üreticiler de katı hal pilleri üzerinde çalışıyor.
Diğer taraftan CATL ve BYD gibi Çinli üreticiler çok daha önde gidiyor. BYD yakın zamanda sadece 5 dakikalık şarjla 520 km menzil verebilen ve 12C şarj hızına çıkabilen Shenxing pilinin ikinci neslini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: