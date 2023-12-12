Bu fiyata yok satar: Haylou Watch R8 tanıtıldı

Haylou Watch R8 neler sunuyor?
Haylou Watch R8, 60 Hz yenileme hızı ve 466 x 466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç AMOLED ekrana sahip. Marka, bu ekranın parlaklık değerine değinmedi. Ancak 376 PPI piksel yoğunluğu, kullanıcının kendi tarzına göre seçebileceği birden fazla saat yüzü ve Her Zaman Açık Ekran desteği (AOD) bulunuyor. Ek olarak metal bir çerçeveyle çevrelendiğini belirtelim.
Akıllı saat, 100'den fazla spor moduyla birlikte geliyor. Sensör bölümünde ise Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi takibi, stres takibi gibi özellikler mevcut. Haylou Watch R8'in öncelikli odak noktası ise dayanıklılık ve pil süresi. Kablosuz şarj destekli 300mAh pil ile desteklenen saat, karma kullanımda 7 gün, temel kullanımda ise 20 güne kadar pil ömrü sunuyor.
Watch R8, Android 6.0 / iOS 9.0 veya üzeri cihazlara destek sunacak. Akıllı saatin diğer özellikleri arasında ise, Sesli Asistan, Sesli Görüşme, Haritalar, Bluetooth 5.3, temassız ödemeler için NFC desteği yer alıyor.
- Ekran: 1,43 inç AMOLED 60Hz
- Batarya: 300mAh
- Yazılım: Android
- Sensör: Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, spO2, stres takibi
- Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, GPS
- Boyutlar: 56.25mm x 49.7mm
- Ağırlık: 85g
- Sertifikalar: 3ATM + IP68
Haylou Watch R8 fiyatı
Haylou Watch R8, Çin pazarında 269 yen (37,5 dolar) başlayan bir fiyatla satışa sunuldu. Akıllı saatin küresel pazara adım atıp atmayacağı ise şu an için belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.