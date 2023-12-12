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    Bu fiyata yok satar: Haylou Watch R8 tanıtıldı

    Bütçe odaklı cihazlar ile pazarda ses getirmeyi başaran Haylou, yeni akıllı saati Haylou Watch R8 modelini duyurdu. İşte Haylou Watch R8 özellikleri ve fiyatı...
    Bu fiyata yok satar: Haylou Watch R8 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Genellikle uygun fiyatlı kulaklık ve akıllı saat modelleri ile tanınan Haylou, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Şimdi de Çinli üretici, yeni akıllı saat modeli Haylou Watch R8'i duyurdu. Cihaz, 1,43 inç AMOLED ekran, 20 güne kadar pil süresi ve cep dostu bir fiyatla geliyor.

    Haylou Watch R8 neler sunuyor?

    Haylou Watch R8, 60 Hz yenileme hızı ve 466 x 466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç AMOLED ekrana sahip. Marka, bu ekranın parlaklık değerine değinmedi. Ancak 376 PPI piksel yoğunluğu, kullanıcının kendi tarzına göre seçebileceği birden fazla saat yüzü ve Her Zaman Açık Ekran desteği (AOD) bulunuyor. Ek olarak metal bir çerçeveyle çevrelendiğini belirtelim.

    Bu fiyata yok satar: Haylou Watch R8 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Haylou Watch R8, Huawei GT ve Galaxy Watch Classic modellerinde olduğu gibi daha klasik bir tasarıma sahip. 56.25mm x 49.7mm boyutlarında ve 85 g ağırlığında olan akıllı saat, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile geliyor. Ayrıca 3 ATM'ye kadar suya dayanıklılık söz konusu. 

    Akıllı saat, 100'den fazla spor moduyla birlikte geliyor. Sensör bölümünde ise Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi takibi, stres takibi gibi özellikler mevcut. Haylou Watch R8'in öncelikli odak noktası ise dayanıklılık ve pil süresi. Kablosuz şarj destekli 300mAh pil ile desteklenen saat, karma kullanımda 7 gün, temel kullanımda ise 20 güne kadar pil ömrü sunuyor. 

    Watch R8, Android 6.0 / iOS 9.0 veya üzeri cihazlara destek sunacak. Akıllı saatin diğer özellikleri arasında ise, Sesli Asistan, Sesli Görüşme, Haritalar, Bluetooth 5.3, temassız ödemeler için NFC desteği yer alıyor.

    • Ekran: 1,43 inç AMOLED 60Hz
    • Batarya: 300mAh
    • Yazılım: Android
    • Sensör: Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, spO2, stres takibi
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, GPS
    • Boyutlar: 56.25mm x 49.7mm
    • Ağırlık: 85g
    • Sertifikalar: 3ATM + IP68 

    Haylou Watch R8 fiyatı

    Haylou Watch R8, Çin pazarında 269 yen (37,5 dolar) başlayan bir fiyatla satışa sunuldu. Akıllı saatin küresel pazara adım atıp atmayacağı ise şu an için belirsiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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