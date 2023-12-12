Bu fiyata yok satar: Haylou Watch R8 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Genellikle uygun fiyatlı kulaklık ve akıllı saat modelleri ile tanınan Haylou, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Şimdi de Çinli üretici, yeni akıllı saat modeli Haylou Watch R8'i duyurdu. Cihaz, 1,43 inç AMOLED ekran, 20 güne kadar pil süresi ve cep dostu bir fiyatla geliyor.

Haylou Watch R8 neler sunuyor?

Haylou Watch R8, 60 Hz yenileme hızı ve 466 x 466 piksel çözünürlük sunan 1,43 inç AMOLED ekrana sahip. Marka, bu ekranın parlaklık değerine değinmedi. Ancak 376 PPI piksel yoğunluğu, kullanıcının kendi tarzına göre seçebileceği birden fazla saat yüzü ve Her Zaman Açık Ekran desteği (AOD) bulunuyor. Ek olarak metal bir çerçeveyle çevrelendiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Haylou Watch R8, Huawei GT ve Galaxy Watch Classic modellerinde olduğu gibi daha klasik bir tasarıma sahip. 56.25mm x 49.7mm boyutlarında ve 85 g ağırlığında olan akıllı saat, toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile geliyor. Ayrıca 3 ATM'ye kadar suya dayanıklılık söz konusu.

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Akıllı saat, 100'den fazla spor moduyla birlikte geliyor. Sensör bölümünde ise Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi takibi, stres takibi gibi özellikler mevcut. Haylou Watch R8'in öncelikli odak noktası ise dayanıklılık ve pil süresi. Kablosuz şarj destekli 300mAh pil ile desteklenen saat, karma kullanımda 7 gün, temel kullanımda ise 20 güne kadar pil ömrü sunuyor.

Watch R8, Android 6.0 / iOS 9.0 veya üzeri cihazlara destek sunacak. Akıllı saatin diğer özellikleri arasında ise, Sesli Asistan, Sesli Görüşme, Haritalar, Bluetooth 5.3, temassız ödemeler için NFC desteği yer alıyor.

Ekran : 1,43 inç AMOLED 60Hz

: 1,43 inç AMOLED 60Hz Batarya: 300mAh

300mAh Yazılım: Android

Android Sensör: Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, spO2, stres takibi

Kalp atış hızı izleme, uyku takibi, spO2, stres takibi Bağlantı: Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Bluetooth 5.3, NFC, GPS Boyutlar: 56.25mm x 49.7mm

56.25mm x 49.7mm Ağırlık: 85g

85g Sertifikalar: 3ATM + IP68

Haylou Watch R8 fiyatı

Haylou Watch R8, Çin pazarında 269 yen (37,5 dolar) başlayan bir fiyatla satışa sunuldu. Akıllı saatin küresel pazara adım atıp atmayacağı ise şu an için belirsiz.

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