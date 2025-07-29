WearOS saatlere beklenen özellik geliyor: PIN Anahtarı

Telefonlar kilitsiz açılabilecek
Kaçıranlar için Kimlik Kontrolü özelliği, Android 15 ile birlikte hırsızlığa karşı ek koruma sağlamak amacıyla tanıtılmıştı. Yeni kod sızıntısı ise WearOS akıllı saatlerin bir tür güven unsuru olarak algılanabileceğini ve kullanıcıdan ek doğrulama istenmeden cihaz kilidinin açılabileceğini gösteriyor. Bu sayede telefon, saatin yakında ve açık olduğunu algıladığında doğrudan erişime izin verebilecek.
Ayrıca WearOS için yenilikler bununla sınırlı değil. Hatırlayacak olursak Google, yakın tarihte akıllı saat tarafında sunduğu Gemini asistanla yeni bir dönüşüm başlatmıştı. Şimdi ise dijital kimliğin ve güvenliğin bir parçası haline geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: