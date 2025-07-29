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    WearOS saatlere beklenen özellik geliyor: PIN Anahtarı

    Google, WearOS işletim sistemine sahip akıllı saatler için yepyeni bir özellik planlıyor. Telefonlarda PIN veya parmak izi girmeye gerek kalmayabilir. İşte detaylar...

    WearOS saatlere beklenen özellik geliyor! PIN Anahtarı Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15 kapsamında güvenlik deneyimini sadeleştirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. Android Authority tarafından fark edilen Play Services 25.29.31 beta sürümündeki kodlara göre, "Identity Check" (Kimlik Kontrolü) özelliği yakında Wear OS saatlere entegre olacak. Bu sayede kullanıcılar telefonlarını, yanlarında açık bir şekilde takılı olan akıllı saatleri aracılığıyla kimlik doğrulama yapmadan açabilecek.

    Telefonlar kilitsiz açılabilecek

    Kaçıranlar için Kimlik Kontrolü özelliği, Android 15 ile birlikte hırsızlığa karşı ek koruma sağlamak amacıyla tanıtılmıştı. Yeni kod sızıntısı ise WearOS akıllı saatlerin bir tür güven unsuru olarak algılanabileceğini ve kullanıcıdan ek doğrulama istenmeden cihaz kilidinin açılabileceğini gösteriyor. Bu sayede telefon, saatin yakında ve açık olduğunu algıladığında doğrudan erişime izin verebilecek.

    WearOS saatlere beklenen özellik geliyor! PIN Anahtarı Tam Boyutta Gör
    Bu özellik şu an için şifre veya biyometrik doğrulamanın yerini almıyor. Aksine, sistem belirli senaryolarda kullanıcıdan hâlâ kimlik doğrulaması talep edebilir. Özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu söyleyelim. Ne zaman genel kullanıma sunulacağı ise paylaşılmadı. Ancak yakın gelecekte Galaxy Watch veya Pixel Watch gibi modellerine ulaşmış olacak.

    Ayrıca WearOS için yenilikler bununla sınırlı değil. Hatırlayacak olursak Google, yakın tarihte akıllı saat tarafında sunduğu Gemini asistanla yeni bir dönüşüm başlatmıştı. Şimdi ise dijital kimliğin ve güvenliğin bir parçası haline geliyor.

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