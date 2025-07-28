Galaxy Watch 8'de tasarım hatası: Şarj şikayetleri artıyor!

Galaxy Watch 8, Samsung'un eski aksesuarlarıyla tam uyumlu değil
Bazı kişiler, akıllı saatin şarj cihazında tam olarak durmaması nedeniyle daha yavaş şarj olduğunu ve hatta ısındığını söylüyor.
Ne yazık ki, Galaxy Watch 8'in kayış tasarımının bu özel kablosuz şarj pedi düşünülerek yapılmadığı anlaşılıyor. Aslında, varsayılan lastik kayış oldukça keskin bir şekilde aşağı doğru kıvrılıyor, bu da cihazın pedin üzerinde düz durmasını engelliyor. Ne yazık ki bu, şarj etmeyi daha da zorlaştırıyor. Galaxy Watch 8 gibi premium bir akıllı saat için bu oldukça büyük bir tasarım kusuru.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi