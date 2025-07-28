Galaxy Watch 8'de tasarım hatası: Şarj şikayetleri artıyor!

Tam Boyutta Gör Giderek artan sayıda kullanıcı, Galaxy Watch 8'in Samsung'un kendi şarj cihazlarına düzgün oturmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

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Galaxy Watch 8, Samsung'un eski aksesuarlarıyla tam uyumlu değil

Tam Boyutta Gör Birçok kişi, Samsung'un Galaxy Watch 8'i tasarlarken hesaba katmadığı nispeten küçük ama can sıkıcı bir durumdan şikayetçi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, akıllı saat, kendi şarj pedine tam oturmuyor. 44 mm Galaxy Watch 8, Samsung'un kablosuz şarj cihazına (Wireless Charger Duo) düz durmuyor. Birçok kullanıcı bu durumdan memnun değil.

Bazı kişiler, akıllı saatin şarj cihazında tam olarak durmaması nedeniyle daha yavaş şarj olduğunu ve hatta ısındığını söylüyor.

Ne yazık ki, Galaxy Watch 8'in kayış tasarımının bu özel kablosuz şarj pedi düşünülerek yapılmadığı anlaşılıyor. Aslında, varsayılan lastik kayış oldukça keskin bir şekilde aşağı doğru kıvrılıyor, bu da cihazın pedin üzerinde düz durmasını engelliyor. Ne yazık ki bu, şarj etmeyi daha da zorlaştırıyor. Galaxy Watch 8 gibi premium bir akıllı saat için bu oldukça büyük bir tasarım kusuru.

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