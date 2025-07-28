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    Galaxy Watch 8'de tasarım hatası: Şarj şikayetleri artıyor!

    Galaxy Watch 8 kullanıcılarından şarj şikayeti: Saatle birlikte gelen manyetik şarj cihazı sorunsuz çalışırken, Samsung'un kendi aksesuarlarıyla (Wireless Charger Duo gibi) uyum sorunu yaşanıyor.

    galaxy watch 8 samsung şarj cihazlarıyla uyumsuz Tam Boyutta Gör
    Giderek artan sayıda kullanıcı, Galaxy Watch 8'in Samsung'un kendi şarj cihazlarına düzgün oturmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadı.

    Galaxy Watch 8, Samsung'un eski aksesuarlarıyla tam uyumlu değil

    Galaxy Watch 8 şarj Tam Boyutta Gör
    Birçok kişi, Samsung'un Galaxy Watch 8'i tasarlarken hesaba katmadığı nispeten küçük ama can sıkıcı bir durumdan şikayetçi. Paylaşılan ekran görüntülerine göre, akıllı saat, kendi şarj pedine tam oturmuyor. 44 mm Galaxy Watch 8, Samsung'un kablosuz şarj cihazına (Wireless Charger Duo) düz durmuyor. Birçok kullanıcı bu durumdan memnun değil.

    Bazı kişiler, akıllı saatin şarj cihazında tam olarak durmaması nedeniyle daha yavaş şarj olduğunu ve hatta ısındığını söylüyor.

    Ne yazık ki, Galaxy Watch 8'in kayış tasarımının bu özel kablosuz şarj pedi düşünülerek yapılmadığı anlaşılıyor. Aslında, varsayılan lastik kayış oldukça keskin bir şekilde aşağı doğru kıvrılıyor, bu da cihazın pedin üzerinde düz durmasını engelliyor. Ne yazık ki bu, şarj etmeyi daha da zorlaştırıyor. Galaxy Watch 8 gibi premium bir akıllı saat için bu oldukça büyük bir tasarım kusuru.

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    Tesla'dan restoran: Yemek yerken aracınız şarj olsun

    M
    mp ilan web tasarım 58 dakika önce

    25 yıldır dedikleri herşey yalan çıktı bunların doğru olup olmadığı allah göstermesin savaş esnasında belli olur. yalan çıkarsa zaten geri dönüş olmaz. inşallah doğrudur. deprem yangın söndürme uçakları. karadeniz gazı, gabar petrolü, suriye meselesi, vs vs vs gibi

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