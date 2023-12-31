Bu fiyata yok satar: Motorola Moto G Play (2024) özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, bütçe odaklı telefonlar konusunda her gün kendini aşıyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya çıkan Motorola G Play, hem fiyatı hem de özellikleri ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi de modelin halefi olacak G Play 2024'ten ilk bilgiler paylaşılmaya başladı.

Motorola Moto G Play (2024) neler sunacak?

Sızdırılan CAD görüntülerine göre Moto G Play (2024), ön yüzünde ortalanmış delikli ekran ve kalın bir alt çerçeveye sahip olacak. Cihazın arka bölümünde, dikdörtgen kamera adası bulunuyor. Burada üç ayrı çıkıntıya yer verilmiş. Ancak muhtemel olarak iki kamera ve bir adet led flaş göreceğiz. Bir önceki modelde ise üç kamera sensörü yer aldığını hatırlatalım.,

Tam Boyutta Gör Telefonun sağ çerçevesinde ses düğmesi ve güç tuşu, solda ise SIM kart yuvası bulunan düz bir tasarım tercih edilmiş. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak görev yapıyor. Bunun dışında üst ve alt çerçeveye USB-C bağlantı noktası, mikrofon, hoparlör ve 3,5 kulaklık girişi eşlik ediyor.

Motorola Moto G Play (2024) özellikleri

Teknik bölüme gelirsek, Moto G Play (2024), Snapdragon işlemciden güç alacak ancak 5G bağlantısını destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Kutusundan ise, Android 13, 4 GB RAM ve 64 GB'tan başlayan depolama seçenekleri ile çıkacak telefona, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS ekran eşlik edecek.

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Kamera bölümünde ise 50MP birincil, 8MP selfie sensörlerinden güç alacak telefon, 15W şarj 5.000mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Motorola Moto G Play (2024) çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak önümüzdeki Ocak ayına ve 169 dolar fiyat etiketine işaret ediliyor.

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