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    Bu fiyata yok satar: Motorola Moto G Play (2024) özellikleri belli oldu

    Motorola'nın yeni bütçe telefonu Motorola Moto G Play (2024) özellikleri ve tasarımı belli oldu. Akıllı telefon, Snapdragon işlemci, 5.000mAh pil ve daha fazlası ile geliyor.
    Bu fiyata yok satar: Motorola Moto G Play (2024) netleşti! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, bütçe odaklı telefonlar konusunda her gün kendini aşıyor. Kaçıranlar için geçtiğimiz Aralık ayında piyasaya çıkan Motorola G Play, hem fiyatı hem de özellikleri ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi de modelin halefi olacak G Play 2024'ten ilk bilgiler paylaşılmaya başladı. 

    Motorola Moto G Play (2024) neler sunacak?

    Sızdırılan CAD görüntülerine göre Moto G Play (2024), ön yüzünde ortalanmış delikli ekran ve kalın bir alt çerçeveye sahip olacak. Cihazın arka bölümünde, dikdörtgen kamera adası bulunuyor. Burada üç ayrı çıkıntıya yer verilmiş. Ancak muhtemel olarak iki kamera ve bir adet led flaş göreceğiz. Bir önceki modelde ise üç kamera sensörü yer aldığını hatırlatalım.,

    Bu fiyata yok satar: Motorola Moto G Play (2024) netleşti! Tam Boyutta Gör
    Telefonun sağ çerçevesinde ses düğmesi ve güç tuşu, solda ise SIM kart yuvası bulunan düz bir tasarım tercih edilmiş. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi tarayıcısı olarak görev yapıyor. Bunun dışında üst ve alt çerçeveye USB-C bağlantı noktası, mikrofon, hoparlör ve 3,5 kulaklık girişi eşlik ediyor.

    Motorola Moto G Play (2024) özellikleri

    Teknik bölüme gelirsek, Moto G Play (2024), Snapdragon işlemciden güç alacak ancak 5G bağlantısını destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Kutusundan ise, Android 13, 4 GB RAM ve 64 GB'tan başlayan depolama seçenekleri ile çıkacak telefona, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS ekran eşlik edecek. 

    Kamera bölümünde ise 50MP birincil, 8MP selfie sensörlerinden güç alacak telefon, 15W şarj 5.000mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Motorola Moto G Play (2024) çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak önümüzdeki Ocak ayına ve 169 dolar fiyat etiketine işaret ediliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 22 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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