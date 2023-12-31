Bu fiyata yok satar: Motorola Moto G Play (2024) özellikleri belli oldu

Motorola Moto G Play (2024) neler sunacak?
Sızdırılan CAD görüntülerine göre Moto G Play (2024), ön yüzünde ortalanmış delikli ekran ve kalın bir alt çerçeveye sahip olacak. Cihazın arka bölümünde, dikdörtgen kamera adası bulunuyor. Burada üç ayrı çıkıntıya yer verilmiş. Ancak muhtemel olarak iki kamera ve bir adet led flaş göreceğiz. Bir önceki modelde ise üç kamera sensörü yer aldığını hatırlatalım.,
Motorola Moto G Play (2024) özellikleri
Teknik bölüme gelirsek, Moto G Play (2024), Snapdragon işlemciden güç alacak ancak 5G bağlantısını destekleyip desteklemeyeceği belli değil. Kutusundan ise, Android 13, 4 GB RAM ve 64 GB'tan başlayan depolama seçenekleri ile çıkacak telefona, ön yüzünde FullHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS ekran eşlik edecek.
Kamera bölümünde ise 50MP birincil, 8MP selfie sensörlerinden güç alacak telefon, 15W şarj 5.000mAh pil paketi ile kullanıcılara sunulacak. Motorola Moto G Play (2024) çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak önümüzdeki Ocak ayına ve 169 dolar fiyat etiketine işaret ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.