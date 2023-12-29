Bütçe amiral gemisi: Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı

Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı
Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Dolayısıyla Redmi K70 Ultra'ya ilişkin sızıntılar, Xiaomi 14T Pro'ya işaret ediyor olabilir.
Redmi K70 Ultra'ya dönecek olursak, gücünü MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden alacağı ve 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçenekleri ile tanıtılacağı bildiriliyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört seçenek sunulacak. Ayrıca gücünü 5000 mAh‘lik pilden alacak cihaza, 150W hızlı şarj desteği eşlik edecek.
Gelelim kamera tarafına. Daha önceki raporlara göre Redmi K70 Ultra, ön tarafında 16MP bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise ana kamera olarak 50 MP, yardımcı sensör bölümünde ise 108MP ultra geniş ve 12MP telefoto lens kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.