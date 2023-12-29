Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Redmi K70, K70 Pro ve K70e, modellerini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Ancak bir süredir Redmi K70 Ultra olarak adlandırılan yeni bir modelin daha yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, bütçe-amiral gemisinin bazı kilit özellikleri doğrulandı. Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı

Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Dolayısıyla Redmi K70 Ultra'ya ilişkin sızıntılar, Xiaomi 14T Pro'ya işaret ediyor olabilir.

Redmi K70 Ultra'ya dönecek olursak, gücünü MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden alacağı ve 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçenekleri ile tanıtılacağı bildiriliyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört seçenek sunulacak. Ayrıca gücünü 5000 mAh‘lik pilden alacak cihaza, 150W hızlı şarj desteği eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yükseltme ise ekran bölümünde olacak. Buna göre akıllı telefonun ince çerçeveler ve 8T OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Panelin ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı gibi detayları ise henüz net değil. Ancak 2K çözünürlük ve 120/144Hz yenileme hızı sunulabilir.

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Gelelim kamera tarafına. Daha önceki raporlara göre Redmi K70 Ultra, ön tarafında 16MP bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise ana kamera olarak 50 MP, yardımcı sensör bölümünde ise 108MP ultra geniş ve 12MP telefoto lens kullanılacak.

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Bütçe amiral gemisi: Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı