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    Bütçe amiral gemisi: Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi'ni bütçe amiral gemisi telefonu Redmi K70 Ultra için geri sayım başladı. Tanıtımdan önce akıllı telefonun kilit özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
    Bütçe amiral gemisi: Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Redmi K70, K70 Pro ve K70e, modellerini nihayet kullanıcılarla buluşturdu. Ancak bir süredir Redmi K70 Ultra olarak adlandırılan yeni bir modelin daha yolda olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, bütçe-amiral gemisinin bazı kilit özellikleri doğrulandı. Gelin hep birlikte göz atalım.

    Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı

    Hatırlayacak olursak, Ağustos 2023'te Çin pazarına özel olarak tanıtılan Redmi K60 Ultra, hem özellikleri hem de fiyatı ile dikkat çekmeyi başarmıştı. Bu modelin daha sonrasında Xiaomi 13T Pro olarak globale çıkış yaptığına tanık olduk. Dolayısıyla Redmi K70 Ultra'ya ilişkin sızıntılar, Xiaomi 14T Pro'ya işaret ediyor olabilir. 

    Redmi K70 Ultra'ya dönecek olursak, gücünü MediaTek Dimensity 9300 yonga setinden alacağı ve 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM bellek seçenekleri ile tanıtılacağı bildiriliyor. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört seçenek sunulacak. Ayrıca gücünü 5000 mAh‘lik pilden alacak cihaza, 150W hızlı şarj desteği eşlik edecek.

    Bütçe amiral gemisi: Redmi K70 Ultra özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bir diğer yükseltme ise ekran bölümünde olacak. Buna göre akıllı telefonun ince çerçeveler ve 8T OLED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Panelin ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı gibi detayları ise henüz net değil. Ancak 2K çözünürlük ve 120/144Hz yenileme hızı sunulabilir. 

    Gelelim kamera tarafına. Daha önceki raporlara göre Redmi K70 Ultra, ön tarafında 16MP bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafta ise ana kamera olarak 50 MP, yardımcı sensör bölümünde ise 108MP ultra geniş ve 12MP telefoto lens kullanılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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