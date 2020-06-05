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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bu gece Türkiye'den izlenebilen yılın son Ay tutulması gerçekleşecek

    Bugün Türkiye'den net bir şekilde görülebilecek 2020'nin son Ay tutulması gerçekleşecek. Tutulma, Çilek hasadına denk geldiği için Çilek Ay'ı olarak adlandırılıyor.
    8 sa.
    3,5b
    4
    14
    Uzay
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bu gece Türkiye'den izlenebilen yılın son Ay tutulması gerçekleşecek
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    Bugün (5 Haziran) parçalı Ay tutulması yaşanacak. Tutulma Türkiye’den de çıplak gözle izlenebilecek. Bugünkü tutulma, Çilek Ay’ı olarak adlandırılıyor.

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    Tutulma dolunay sırasında gerçekleşecek. Saat 20.45’te başlayacak ve saat 22.24’te en belirgin halini alacak. Çıplak gözle izlenebilecek.

    Bugünkü tutulmaya Çile Ay’ı adının verilmesinin tutulmanın görünümüyle bir ilgisi bulunmuyor. Kuzey Amerika’da çilek hasadı Haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle Haziran ayındaki tutulmalara Çilek Ay’ı adı veriliyor. Ancak bu tutulma Kuzey Amerika’da gözükmeyecek.

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    Haziran ayında ikinci bir gökyüzü olayına daha tanık olacağız. 21 Haziran tarihinde parçalı Güneş tutulması yaşanacak. Türkiye’den kısmen seyredilebilecek. Bir sonraki Ay tutulması olayı ise 5 Temmuz’da gerçekleşecek. Bu tutulmayı Türkiye’den göremeyeceğiz. Bugünkü ay tutulması haricinde 2020 yılı içerisinde Türkiye’den net bir şekilde gözlemlenecek başka tutulma olmayacak.



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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    didici (galip derviş) 41 dk.
    Ay tutulmadı, yanlış hesaplamış kim hesaplamışsa :D . Dün 23:00dan bu saate kadar teleskopla Ay, Jüpiter ve Satürnü gözledik arkadaşlarla, Satürn ve Jüpiterin güzel görüntüsü yanımıza kâr kaldı.
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    emrebey19 (Yunus Emre) 2 sa.
    olmadi birde tenha bir yere gidecektim cekim yapmak icin iyiki gitmemisim
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    hasskabal (Hasan Kabalak) 2 sa.
    Hiç bir şey olmadı malesef...
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 3 sa. yeni yorumcu
    Tutulma oldumu takip edemedim 😃
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    alperoztrkh 2 sa. yeni yorumcu Greatwarrior
    Kayseri den takip ediyorum saat 22 den beri bakıyorum 00.15 oldu bir değişiklik söz konusu değil maalesef ..
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    erhan9191 (erhan adıgüzel) 3 sa.
    Biz ay tutulması olacak diye beklerken ay çoğalması oldu resmen 😁



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    alperoztrkh 4 sa. yeni yorumcu
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    Saat 22.55 bir şey olduğu yok maalesef

    Bu telefon çekimi fakat zoom kamerası ile 1 saattir bekleyişteyim . sadece ay daha belirgin gözüküyor
    ( tam ekran yaparsanız ay gözükecektir
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 4 sa.
    Saat 22:24 valla çilek filan diyince daha değişik birşeyler bekliyordum.
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    erhan9191 (erhan adıgüzel) 4 sa.
    Ankara’da da saat 22:22 ama daha hiç bişey yok
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    buraxus (Burak Tüzen ) 4 sa.
    Admin siirtte bi tutulma yok ne yapmamız lazım. Hayırlı forumlar



    Honda Civic FB7 1.6 Premium A/T

    Kızlara basma etek, erkeklere honda V-Tec ??
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    Normandia_06 (Yalçın ) 6 sa.
    Çileğin kilosu kaç para haberi yok :XD
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    3459 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ay tutulması, çilek ayı ve
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