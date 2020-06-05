Bu gece Türkiye'den izlenebilen yılın son Ay tutulması gerçekleşecek

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Bugün (5 Haziran) parçalı Ay tutulması yaşanacak. Tutulma Türkiye’den de çıplak gözle izlenebilecek. Bugünkü tutulma, Çilek Ay’ı olarak adlandırılıyor.

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Tutulma dolunay sırasında gerçekleşecek. Saat 20.45’te başlayacak ve saat 22.24’te en belirgin halini alacak. Çıplak gözle izlenebilecek.

Bugünkü tutulmaya Çile Ay’ı adının verilmesinin tutulmanın görünümüyle bir ilgisi bulunmuyor. Kuzey Amerika’da çilek hasadı Haziran ayında yapılıyor. Bu nedenle Haziran ayındaki tutulmalara Çilek Ay’ı adı veriliyor. Ancak bu tutulma Kuzey Amerika’da gözükmeyecek.

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Haziran ayında ikinci bir gökyüzü olayına daha tanık olacağız. 21 Haziran tarihinde parçalı Güneş tutulması yaşanacak. Türkiye’den kısmen seyredilebilecek. Bir sonraki Ay tutulması olayı ise 5 Temmuz’da gerçekleşecek. Bu tutulmayı Türkiye’den göremeyeceğiz. Bugünkü ay tutulması haricinde 2020 yılı içerisinde Türkiye’den net bir şekilde gözlemlenecek başka tutulma olmayacak.

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