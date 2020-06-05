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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu

    COVID-19 pandemisi sebebiyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan Zorlu Center ve Akasya AVM'deki Apple Store'lar, gelecek hafta tekrar hizmet vermeye başlayacak. İşte yeni çalışma saatleri ve alınan önlemler
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu
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    COVID-19 pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mağazalarını da kapatan Apple, salgının seyrine göre kademeli olarak mağazalarını tekrardan hizmete açmaya devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ve detayları [DH özel haber]"

    Bu çerçevede yaklaşık 2 aydır kapalı olan Zorlu Center ve Akasya AVM'deki Apple Store'lar da 8 Haziran Pazartesi günü, tekrardan ziyaretçilere kapılarını açacak. Salgın sebebiyle çalışma saatleri yeniden belirlenen mağazalar şu saatlerde hizmet verecek:

    • Apple Zorlu Center: 10.00 - 18.00
    • Apple Akasya: 12.00- 20.00

    Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Apple Store içerisinde önlemler alınacak

    Apple, müşterilerin ve çalışanların COVID-19 virüsünden korunmaları için AVM'lerde alınan önlemlere ek olarak, Apple Store içerisinde de bir dizi güvenlik prosedürü uygulayacak. Bunlar arasında ateş ölçümü, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi tedbirler yer alıyor. Ayrıca mağazalarda bir seferde sınırlı sayıda ziyaretçi bulunacağı için, alışveriş yapmak isteyen müşterilerin mağazaya randevusuz girişlerinde kapı önlerinde bekleyebileceklerini belirtmekte fayda var.

    Apple Store'lardaki öncelik Genius Bar’da servis ve destek vermek olacakken, mağaza içerisindeki insan sayısı da son derece aktif olarak yönetilecek. Ürün satın almak isteyen müşteriler için de adrese gönderim veya mağazadan teslim alma olanaklarıyla online satın alma seçenekleri sunuluyor. 



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Azstek 8 sa. en beğenilen
    Baya önemli bir haberdi bu, teşekkürler Gideyim de 11 Pro max alayım bir adet
    Yanıtla +8
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 8 sa.
    30 bin e iki tane Pro max alacaktım tam zamanında açıldı
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    beter.böcek (tanju istanblue) 4 sa.
    Kademeli açsa ne açmasa ne 😃 Topu topu 2 tane mağazası var zaten.
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    Snlsenoglu 6 sa.
    Benim cihazımı GENPA'ya yönlendirdi Apple. Cihazda ısınma ve ekranda şişme vardı. Air 3 Nisan 24 2020 faturalı bir haftadır serviste ve cihaz için 2819 lira değişim parası istediler. Apple ile günlerdir görüşüyorum ve sonuç GENPA haklı ben yalan söylüyorum! Müşterisini zerre umursamıyor! Ayrıca cihaz 23 ay garantili olmasına rağmen bugün garantiden çıkarıldığını öğrendim! Bundan sonra işlem görmesi için önce bu parayı ödemem gerekiyor. Sorun ne olursa olsun! Rezaletin böylesi! Almayın arkadaşlar bunlardan hiçbir şey! Dolandırıcı hepsi! Konusunu açtım incelemek ve destek vermek isteyenler bakabilir!
    Yanıtla +2
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 8 sa.
    30 bin e iki tane Pro max alacaktım tam zamanında açıldı
    Yanıtla +6
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    eyoruk 8 sa.
    Randevu için deneme yaptım ,sistem açılmamış henüz.

    *Açıldı.
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    onboardx 8 sa.
    Ben 4 martta iPad Pro almıştım sonra 13 ünde mağazalar kapandı.O sıra yeni iPad 2020 modeller çıktı mağazalar açıldıktan sonra iade hakkı olacakmış 14 gün yine.İade edip 2020 model alacağım ama gelde avm ye git bu ortamda
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    av.bekircanuzun 8 sa. yeni yorumcu
    Yerinde olmuş
    Yanıtla +1
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    Azstek 8 sa. en beğenilen
    Baya önemli bir haberdi bu, teşekkürler Gideyim de 11 Pro max alayım bir adet
    Yanıtla +8
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