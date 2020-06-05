Türkiye'deki Apple Store'ların açılacağı tarih belli oldu

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COVID-19 pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mağazalarını da kapatan Apple, salgının seyrine göre kademeli olarak mağazalarını tekrardan hizmete açmaya devam ediyor.

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Bu çerçevede yaklaşık 2 aydır kapalı olan Zorlu Center ve Akasya AVM'deki Apple Store'lar da 8 Haziran Pazartesi günü, tekrardan ziyaretçilere kapılarını açacak. Salgın sebebiyle çalışma saatleri yeniden belirlenen mağazalar şu saatlerde hizmet verecek:

Apple Zorlu Center: 10.00 - 18.00

10.00 - 18.00 Apple Akasya: 12.00- 20.00

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Apple Store içerisinde önlemler alınacak

Apple, müşterilerin ve çalışanların COVID-19 virüsünden korunmaları için AVM'lerde alınan önlemlere ek olarak, Apple Store içerisinde de bir dizi güvenlik prosedürü uygulayacak. Bunlar arasında ateş ölçümü, sosyal mesafe önlemleri ve maske kullanımı gibi tedbirler yer alıyor. Ayrıca mağazalarda bir seferde sınırlı sayıda ziyaretçi bulunacağı için, alışveriş yapmak isteyen müşterilerin mağazaya randevusuz girişlerinde kapı önlerinde bekleyebileceklerini belirtmekte fayda var.

Apple Store'lardaki öncelik Genius Bar’da servis ve destek vermek olacakken, mağaza içerisindeki insan sayısı da son derece aktif olarak yönetilecek. Ürün satın almak isteyen müşteriler için de adrese gönderim veya mağazadan teslim alma olanaklarıyla online satın alma seçenekleri sunuluyor.

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