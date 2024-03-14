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    Bu işlemci 900.000 çekirdeğe sahip ve en güçlü yapay zekaları eğitecek

    Cerebras Systems, 900.000 çekirdekli 125 PetaFLOPS’luk “wafer” ölçekli Wafer Scale Engine 3 adındaki dünyanın en büyük yapay zeka çipini tanıttı. Bu çipte 4 trilyon transistör bulunuyor.
    Bu işlemcide 900.000 çekirdek var ve yapay zekaları eğitecek Tam Boyutta Gör
    Bir işlemcinin aşağı yukarı ne kadar büyük olduğunu kafamızda canlandırabiliyoruz. Ancak Cerebras Systems, kendi çözümlerinde ölçeği inanılmaz boyutlara taşıyor ve bunu bir süredir yapıyor. Cerebras Systems, tabak büyüklüğündeki selefi WSE-2'nin iki katı performansa sahip en yeni yapay zeka yongası Wafer Scale Engine 3'ü (WSE-3) tanıttı.

    Bu yeni yonga, TSMC’nin 5nm üretim sürecinde üretilen 4 trilyon transistöre, 900.000 çekirdeğe, 44GB çip üstü SRAM’e ve 125 FP16 PetaFLOPS performansa sahip. Firmaya göre WSE-3’ün bu inanılmaz işlem gücü en büyük ve en güçlü yapay zeka modellerinden bazılarını eğitmek için kullanılacak.

    Dev yapay zekalar için dev işlemi ile desteklenen dev süper bilgisayar

    Bu işlemcide 900.000 çekirdek var ve yapay zekaları eğitecek Tam Boyutta Gör
    Firma geçtiğimiz yıl WSE-2 ve CS-2 süper bilgisayarını duyurmuştu. Benzer şekilde WSE-3, Cerebras'ın CS-3 süper bilgisayarına güç veriyor ve 24 trilyon parametreye sahip yapay zeka modellerini eğitmek için işlem gücü sağlıyor. Cerebras CS-3, 1.5TB, 12TB veya 1.2PB harici belleği de destekleyebiliyor. Dolayısıyla büyük modelleri bölümleme veya yeniden düzenleme olmadan tek bir mantıksal alanda depolama, burada modelleri işlemek mümkün. Bu vesileyle de eğitim süreci daha kolay hale geliyor ve geliştirme sürecinde verimlilik artıyor.
    Bu işlemcide 900.000 çekirdek var ve yapay zekaları eğitecek Tam Boyutta Gör
    Cerebras CS-3, ölçeklenebilirlik bakımından da geniş bir oyun alanı sunuyor. Firmanın aktardığına göre CS-3, 2048 sisteme kadar kümeler halinde yapılandırılabilir. Bu ölçeklenebilirlik, dört sistemli bir kurulumla sadece bir günde 70 milyar parametreli modele ince ayar yapılmasına ve Llama 70B gibi bir modelin tamamıyla eğitilmesine olanak tanıyor.
    Bu işlemcide 900.000 çekirdek var ve yapay zekaları eğitecek Tam Boyutta Gör
    Firma, CS-3’ün performansını iki katına çıkarmasına rağmen selefiyle aynı güç tüketimini koruduğunun da altını çiziyor. Bununla birlikte CS-3, GPU’lara kıyasla büyük dil modellerinin (LLM) eğitimini de oldukça basitleştiriyor. Şirkete göre GPT-3 boyutundaki bir model Cerebras platformunda yalnızca 565 satır kod (GPU’lardan yüzde 97 daha az) gerektiriyor.

    Bu işlemcide 900.000 çekirdek var ve yapay zekaları eğitecek Tam Boyutta Gör
    Firma, CS-3’ün şimdiden büyük ilgi gördüğünü, hem devlet hem de bulut hizmeti sağlayıcılarından önemli siparişler aldığını söylüyor. Bununla birlikte Argonne Ulusal Laboratuvarı ve Mayo Clinic gibi kurumlarla sağlık alanında işbirlikleri planlanıyor. Ancak dahası da var. Cerebras ve G42 arasındaki stratejik ortaklığın büyütüleceği açıklandı. Ortaklık kapsamında 64 CS-3 sistemi (57.600.000 çekirdek) bir yapay zeka süper bilgisayarı olan Condor Galaxy 3'ün kurulması hedefleniyor. İki şirket zaten halihazırda dünyanın en büyük iki yapay zeka süper bilgisayarını inşa etmişti: 8 ExaFLOP performansa sahip Condor Galaxy 1 (CG-1) ve Condor Galaxy 2 (CG-2).
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/cerebras-launches-900000-core-125-petaflops-wafer-scale-processor-for-ai-theoretically-equivalent-to-about-62-nvidia-h100-gpus https://www.cerebras.net/blog/cerebras-cs3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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