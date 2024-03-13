Önce ekran kartı şimdi işlemci: Madencilik tekrar mı başlıyor?

Madencilik tekrar mı başlıyor?
Kaçıranlar için kripto para madenciliği Ethereum'un 1000 dolar üzerine çıkması ile başladı. Ardından ekran kartlarına yatırım yapılarak, başka bir tabirle “kripto madenleri” kuruldu. Ancak 2022’ye kadar süren bu trend, Ethereum’un 1800 dolar civarlarına düşmesiyle yavaş yavaş sonlandı. Ayrıca dünya genelindeki enerji bedeli artışı, maliyetleri arttırarak kazançları düşürdü.
Günümüzde ise Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek değeri olan 70.000 doları aşmasıyla madencilik seslerini tekrar duymaya başladık. Ancak bu sefer farklı şekilde. Yani ekran kartları madencilikten etkilenmeden kalırken, CPU madenciliğinin önemli bir kar getirdiği ortaya çıktı. Özellikle son rapolar, 100W altı güç tüketimi ile dikkat çeken 16 çekirdekli Ryzen 7950X'in Qbic madenciliği özelinde günde 3 dolar getiri sağladığını gösteriyor.
Şirketin bu konuda adım atıp atmayacağı ise belirsiz. Ancak son 10 yılda öğrendiğimiz birşey varsa, o da madenciliğin başladığı kadar çabuk bitebileceği. Dolayısıyla kullanıcılara dikkatli olmalarını öneriyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.