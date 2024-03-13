Önce ekran kartı şimdi işlemci: Madencilik tekrar mı başlıyor?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda hızla yükselişe geçen GPU madenciliği, bildiğiniz gibi tedarik ve stok sıkıntılarına neden oldu. Hatta bunun için çeşitli önlemler alınmış olsa da, oyuncular adeta ekran kartı bulamaz hale geldi. Günümüzde ise bu sorunlar tamamen çözüldü. Ancak Bitcoin'de yaşanan hızlı yükseliş, yepyeni bir trendin başlangıcı olabilir. Şimdi de kripto madencileri, Ryzen 9 7950X gibi işlemcilere yönelmeye başladı.

Madencilik tekrar mı başlıyor?

Kaçıranlar için kripto para madenciliği Ethereum'un 1000 dolar üzerine çıkması ile başladı. Ardından ekran kartlarına yatırım yapılarak, başka bir tabirle “kripto madenleri” kuruldu. Ancak 2022’ye kadar süren bu trend, Ethereum’un 1800 dolar civarlarına düşmesiyle yavaş yavaş sonlandı. Ayrıca dünya genelindeki enerji bedeli artışı, maliyetleri arttırarak kazançları düşürdü.

Günümüzde ise Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek değeri olan 70.000 doları aşmasıyla madencilik seslerini tekrar duymaya başladık. Ancak bu sefer farklı şekilde. Yani ekran kartları madencilikten etkilenmeden kalırken, CPU madenciliğinin önemli bir kar getirdiği ortaya çıktı. Özellikle son rapolar, 100W altı güç tüketimi ile dikkat çeken 16 çekirdekli Ryzen 7950X'in Qbic madenciliği özelinde günde 3 dolar getiri sağladığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Bunun GPU madenciliğinden iki kat daha yüksek olduğunu belirtelim. Dolayısıyla CPU tabanlı kurumlara ve özellikle de Zen 4 gibi AVX2/AVX512 talimatlarını destekleyen işlemcilere olan talep artmaya başladı. Ayrıca Intel, Alder Lake ile AVX512 desteğini bıraktığından, madencilikten etkilenen tek CPU üreticisi AMD olabilir.

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Şirketin bu konuda adım atıp atmayacağı ise belirsiz. Ancak son 10 yılda öğrendiğimiz birşey varsa, o da madenciliğin başladığı kadar çabuk bitebileceği. Dolayısıyla kullanıcılara dikkatli olmalarını öneriyoruz.

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