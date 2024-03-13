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    Anlık Bildirim

    Önce ekran kartı şimdi işlemci: Madencilik tekrar mı başlıyor?

    Ekran kartı pazarını adeta durma noktasına getiren kripto para madenciliği, tekrar yükselişe geçebilir. Şimdi de Ryzen 9 7950X gibi işlemcilerle kâr elde edilmeye başlandı.
    Önce ekran kartı şimdi işlemci: Madencilik tekrar mı başlıyor? Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda hızla yükselişe geçen GPU madenciliği, bildiğiniz gibi tedarik ve stok sıkıntılarına neden oldu. Hatta bunun için çeşitli önlemler alınmış olsa da, oyuncular adeta ekran kartı bulamaz hale geldi. Günümüzde ise bu sorunlar tamamen çözüldü. Ancak Bitcoin'de yaşanan hızlı yükseliş, yepyeni bir trendin başlangıcı olabilir. Şimdi de kripto madencileri, Ryzen 9 7950X gibi işlemcilere yönelmeye başladı. 

    Madencilik tekrar mı başlıyor?

    Kaçıranlar için kripto para madenciliği Ethereum'un 1000 dolar üzerine çıkması ile başladı. Ardından ekran kartlarına yatırım yapılarak, başka bir tabirle “kripto madenleri” kuruldu. Ancak 2022’ye kadar süren bu trend, Ethereum’un 1800 dolar civarlarına düşmesiyle yavaş yavaş sonlandı. Ayrıca dünya genelindeki enerji bedeli artışı, maliyetleri arttırarak kazançları düşürdü.

    Günümüzde ise Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek değeri olan 70.000 doları aşmasıyla madencilik seslerini tekrar duymaya başladık. Ancak bu sefer farklı şekilde. Yani ekran kartları madencilikten etkilenmeden kalırken, CPU madenciliğinin önemli bir kar getirdiği ortaya çıktı. Özellikle son rapolar, 100W altı güç tüketimi ile dikkat çeken 16 çekirdekli Ryzen 7950X'in Qbic madenciliği özelinde günde 3 dolar getiri sağladığını gösteriyor.

    Önce ekran kartı şimdi işlemci: Madencilik tekrar mı başlıyor? Tam Boyutta Gör
    Bunun GPU madenciliğinden iki kat daha yüksek olduğunu belirtelim. Dolayısıyla CPU tabanlı kurumlara ve özellikle de Zen 4 gibi AVX2/AVX512 talimatlarını destekleyen işlemcilere olan talep artmaya başladı. Ayrıca Intel, Alder Lake ile AVX512 desteğini bıraktığından, madencilikten etkilenen tek CPU üreticisi AMD olabilir.

    Şirketin bu konuda adım atıp atmayacağı ise belirsiz. Ancak son 10 yılda öğrendiğimiz birşey varsa, o da madenciliğin başladığı kadar çabuk bitebileceği. Dolayısıyla kullanıcılara dikkatli olmalarını öneriyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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