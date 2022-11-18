Bu yapay zeka süper bilgisayarında yemek tabağı boyutunda işlemci var!

Andromeda süper bilgisayarı esasında birbirine bağlanmış 16 adet Cerebras C-2 kümesiyle inşa edilmiş durumda. Her CS-2 bünyesinde 8,5 inç boyutunda ve 850.000 çekirdeğe sahip 2.6 trilyon transistör içeren Wafer Scale Engine çipini (WSE 2) içeriyor.
Tabak boyutunda işlemci
Andromeda'nın diğer süper bilgisayarlara karşı durumu nasıl? Şu anda dünyanın en hızlısı olan Frontier, Oak Ridge Ulusal Laboratuarlarında bulunuyor ve 64 bitlik çift hassasiyette 1.103 exaflop hızında performans gösterebiliyor. Bu bilgisayarın yapımı 600 milyon dolara mal oldu.