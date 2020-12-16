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    Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık

    BKM verilerine göre 2020 Kasım'da geçen yıla göre internetten yüzde 54 oranında daha fazla harcama yaptık.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık
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    Yılın indirim ayı olan Kasım ayını geride bıraktık. Muhteşem Cuma, 11.11 indirimleri ve ara indirimlerle birlikte Kasım ayı boyunca çeşitli kampanyalar gerçekleştirildi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım ayı harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

    Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Kasım 2020 Kasım Değişim
    Banka Kartı 12,7 18,3 %43
    Kredi Kartı 75,6 90,7 %20
    Toplam 88,3 109 %23

    BKM verilerene göre Türkiye’deki kredi ve banka kartlarıyla 2020 Kasım ayında toplam 109 milyar TL’lik harcama yapıldı. İnternetten yapılan ödeme miktarına baktığımızda 29 milyar TL’lik harcama yapıldığı ve geçen yıla göre yüzde 54 artış olduğu gözlemleniyor. Bu sene internetten harcamaların  İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 20 iken bu yıl yüzde 26’ya ulaştı.

    İnternetten Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2019 Kasım 2020 Kasım Değişim
    Market-Gıda 1.159 3.330 %187
    Elektronik Eşya 3.276 7.160 %119
    Mobilya ve Dekorasyon 369 791 %114
    Yapı Malzemeleri 933 1.585 %70
    Eğitim/Kırtasiye 229 338 %47

    Kasım ayındaki alışverişlerin sektöre göre dağılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 3,33 milyar TL’ye ulaşan market-gıda sektörü internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu.



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    vs-fb (Vn S) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Paranın değeri reelde bir yılda %50 den fazla düşerse. Bu harcamadaki artış sadece rakamlarda kalır. Miktarlara bakmak lazım. Artmışmı azalmışmı o zaman belli olur.
    Paranın değeri reelde bir yılda %50 den fazla düşerse. Bu harcamadaki artış sadece rakamlarda kalır. Miktarlara bakmak lazım. Artmışmı azalmışmı o zaman belli o...
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    Yanıtla +13
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir kere başlık internetten 50% daha fazla yaptık şeklinde olmalı. Haber içeriğini okuyunca 23% olarak görünmekte genelde ki bu da gerçeği yansıtmıyor.

    Pazara gidiyorsun geçen sene harcadığının 2 katını harcıyorsun. Mutfak alışverişine gidiyorsun bezner şekilde 2-2,5 kat fazla harcıyorsun. Kim demiş 50% diye... Evli olmayan, ev geçindirmeyen ergenler cevap yazmasın bozuşmayalım durduk yere.
    Bir kere başlık internetten 50% daha fazla yaptık şeklinde olmalı. Haber içeriğini okuyunca 23% olarak görünmekte genelde ki bu da gerçeği yansıtmıyor.
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    Yanıtla +7
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    emre1393 (Emre K......) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    enflasyon yüzünden olmasın?
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    dost1984 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hükümetinde istediği buydu zaten gerçek para ile insanların işi olmasın. insanlar gerçek paralarını bankalardan talep ederse batarız. biliyorlar.
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    ankaland (mehmet yok) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    paranın değeri düştü aynı ürün nerdeyse %30 - %50 daha pahalı.. mevsim değişikliği nedeniyle ertelenemez ihtiyaçlar ortaya çıktı, herkes fahiş fiyatların bir nebze yenilebilir kazık şekli alması için kasım ayındaki indirimleri (kara cuma) bekledi..
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    Symbianist 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Sebebi basit çünkü fiyatlar çok yüksek. Refah seviyesi yüksek devletlerdeki insanların büyük kısmı bunlara takılmıyorlar. Çünkü onları zorlayacak fiyatlar yok. Televizyon, telefon, bilgisayar vb eşyalar için asgari ücretinin 5 katını ödemiyor. O an için ihtiyacı varsa alıyor. Ama bizde öyle mi? Fiyatlar çok yüksek ve ihtiyacımız olsa bile alamıyoruz artık. Dolayısıyla bir sürü insan indirimler için alışverişlerini erteleyip kasım ayını beklediler ve büyük bir yığılma oldu. Nitekim bu yığılmanın sonucunu da gördük.
    Yanıtla +2
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    alaboraface (onder OREN) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Değerlendirme tl bazında yapılmış, ki bu artış tlnin değer kaybından gibi duruyor. dolar bazında bir değerlendirme yapıldığında böyle bir artışın görülmeyeceğini düşünüyorum.
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    deoks 6 gün ( Mesaj Silindi ) alaboraface
    Elektronik eşyaya bakarsak kasım 2019 da 574 bin dolar, kasım 2020 de ise 916 bin dolar yapıyor. 2 katına çıkmış yine de. Tabi salgının etkisini unutmamak gerek.
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    Romeo84 6 gün ( Mesaj Silindi )
    pandemi patlamış bulaş heryerde, kimse evinden çıkmıyor, birçok restoran kapalı yada gidip oturamıyorsun, hafta sonu evdeyiz sonra BKM verisi kasım ayı online alışverişte artış var...bu veriyi bende verirdim sana.
    Yanıtla +1
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    BekirHan (Bekir Han) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir kere başlık internetten 50% daha fazla yaptık şeklinde olmalı. Haber içeriğini okuyunca 23% olarak görünmekte genelde ki bu da gerçeği yansıtmıyor.

    Pazara gidiyorsun geçen sene harcadığının 2 katını harcıyorsun. Mutfak alışverişine gidiyorsun bezner şekilde 2-2,5 kat fazla harcıyorsun. Kim demiş 50% diye... Evli olmayan, ev geçindirmeyen ergenler cevap yazmasın bozuşmayalım durduk yere.
    Yanıtla +7
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    emre1393 (Emre K......) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    enflasyon yüzünden olmasın?
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Eğitim/Kırtasiye?
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    vs-fb (Vn S) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Paranın değeri reelde bir yılda %50 den fazla düşerse. Bu harcamadaki artış sadece rakamlarda kalır. Miktarlara bakmak lazım. Artmışmı azalmışmı o zaman belli olur.
    Yanıtla +13
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    bozok_53_45 (n k) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Ülkedeki yüzde 50 enflasyonu gösteren bi veri
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1138 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bkm, kredi kartı ve
    6 etiket daha banka kartı black friday harcama Türkiye Haberleri alışveriş Bilim ve Teknoloji
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