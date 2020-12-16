Bu Kasım'da yüzde 50 daha fazla online harcama yaptık

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Yılın indirim ayı olan Kasım ayını geride bıraktık. Muhteşem Cuma, 11.11 indirimleri ve ara indirimlerle birlikte Kasım ayı boyunca çeşitli kampanyalar gerçekleştirildi. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Kasım ayı harcamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2019 Kasım 2020 Kasım Değişim Banka Kartı 12,7 18,3 %43 Kredi Kartı 75,6 90,7 %20 Toplam 88,3 109 %23

BKM verilerene göre Türkiye’deki kredi ve banka kartlarıyla 2020 Kasım ayında toplam 109 milyar TL’lik harcama yapıldı. İnternetten yapılan ödeme miktarına baktığımızda 29 milyar TL’lik harcama yapıldığı ve geçen yıla göre yüzde 54 artış olduğu gözlemleniyor. Bu sene internetten harcamaların İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 20 iken bu yıl yüzde 26’ya ulaştı.

İnternetten Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2019 Kasım 2020 Kasım Değişim Market-Gıda 1.159 3.330 %187 Elektronik Eşya 3.276 7.160 %119 Mobilya ve Dekorasyon 369 791 %114 Yapı Malzemeleri 933 1.585 %70 Eğitim/Kırtasiye 229 338 %47

Kasım ayındaki alışverişlerin sektöre göre dağılımına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 3,33 milyar TL’ye ulaşan market-gıda sektörü internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu.

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