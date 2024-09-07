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    Bu metinden videoya yapay zeka Super Mario oyunu yapabiliyor

    Yapay zekaların video üretmesi artık şaşırtmıyor. Ancak Virtual Protocols adlı bir şirket MarioVGG projesi ile bir yapay zeka modelinin Super Mario oyunu yapabileceğini gösteriyor.
    Bu metinden videoya yapay zeka Super Mario oyunu yapabiliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojileri, sadece yazılı metinlerle oyun dünyalarını yeniden inşa edebilir mi? Virtual Protocols adlı şirketin geliştirdiği MarioVGG projesi, bu soruya olumlu bir yanıt veriyor. Şirketin araştırma projesi, klasik Nintendo oyunu Super Mario Bros.'u geleneksel oyun kodlaması yerine metin-video üretim teknolojisi kullanarak simüle etmeyi başardı.

    Virtual Protocols’un araştırma makalesinde “Sadece tek bir tüketici sınıfı GPU (bir Nvidia RTX 4090) üzerinde eğitilen metinden videoya difüzyon modelimiz MarioVGG, tutarlı ve oyun mekaniklerini takip eden kontrol edilebilir oyun kareleri üretebiliyor” ifadelerini kullanıyor. Bu projede kullanılan yapay zeka modeli, oyuncudan gelen "koş" veya "zıpla" gibi basit metin komutlarına dayanarak Mario'nun hareketlerini simüle edebiliyor. Araştırma, Nintendo'nun 1985'te çıkardığı efsanevi Super Mario Bros. oyununu yeniden yaratmayı amaçlayan bu yapının, oyun geliştirmenin geleceğinde önemli bir yer tutabileceğine işaret ediyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Bu metinden videoya yapay zeka Super Mario oyunu yapabiliyor Tam Boyutta Gör
    MarioVGG projesinde yapay zeka modelini eğitmek için Super Mario Bros. oyunundan alınan 737,000 kare analiz edildi. Bu karelerde özellikle Mario’nun "koşma" ve "zıplama" hareketleri üzerinde duruldu. Model, oyuncudan aldığı metin tabanlı komutlarla oyunun ilk karesini alıyor ve istenen eylemi gerçekleştirecek yeni kareleri sıralı olarak oluşturuyor. Örneğin, "zıpla" komutunu verdiğinizde yapay zeka, bu eylemi gerçekleştiren kareleri sıralı olarak üretmeye başlıyor.

    Bu teknoloji, bir oyun sahnesinin ilk karesini referans alarak Mario’nun yerçekimi dinamiklerine göre hareket etmesini sağlayabiliyor. Sonuçlar biraz gecikmeli ve kolay oynanabilir olmasa da makaleye göre, MarioVGG'nin çıkarım sırasında oyunun 6 karelik bir video dizisini oluşturması yaklaşık 4 saniye sürüyor. Ayrıca her bir kare 64x48 ya da 128x96 çözünürlükte üretilirken, dönemin gerçek Nintendo oyunları 256x224 çözünürlüğe sahip. Buna rağmen yapay zeka modeli, çeşitli mekanikler de dahil olmak üzere 2D Mario deneyimini gerçek 1985 oyunu gibi doğru bir şekilde simüle edebiliyor.

    Kritik sınırlamalar var

    Ayrıca modelin bir oyun sahnesinin ilk karesini referans alarak Mario’nun yerçekimi dinamiklerine göre hareket etmesini sağlayabildiği belirtiliyor. İyi şeylerin yanında bazı katı sınırlamalar da bulunuyor. Örneğin, model her zaman oyunun beklenen kurallarını tam olarak takip edemiyor. Seviyeler ve objeler prosedürel olarak oluşturuluyor ve bu da oyunun bazı kısımlarının kontrol edilemez olmasına yol açıyor. Ayrıca, Mario'nun öldüğü durumlarda yapay zeka oyunu geri sararak kontrol noktalarına döndürmüyor ve video kareleri üretmeye devam ediyor. Ayrıca tüm üretken yapay zeka difüzyon modellerinde olduğu gibi halüsinasyon da bir sorun. Videolar ilk başta etkileyici olsa da ne kadar çok izlerseniz hataları da o kadar sık görmeye başlıyorsunuz.

    Yine de Virtual Protocols, MarioVGG'nin yalnızca nispeten küçük bir eğitim verisi örneği ve tüketici sınıfı bir GPU kullandığına işaret ederek, araştırmasının oyun geliştirme için üretken yapay zekanın gelecekteki potansiyeline bir bakış sunduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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