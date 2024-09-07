Bu metinden videoya yapay zeka Super Mario oyunu yapabiliyor

Virtual Protocols’un araştırma makalesinde “Sadece tek bir tüketici sınıfı GPU (bir Nvidia RTX 4090) üzerinde eğitilen metinden videoya difüzyon modelimiz MarioVGG, tutarlı ve oyun mekaniklerini takip eden kontrol edilebilir oyun kareleri üretebiliyor” ifadelerini kullanıyor. Bu projede kullanılan yapay zeka modeli, oyuncudan gelen "koş" veya "zıpla" gibi basit metin komutlarına dayanarak Mario'nun hareketlerini simüle edebiliyor. Araştırma, Nintendo'nun 1985'te çıkardığı efsanevi Super Mario Bros. oyununu yeniden yaratmayı amaçlayan bu yapının, oyun geliştirmenin geleceğinde önemli bir yer tutabileceğine işaret ediyor.
Nasıl çalışıyor?
Bu teknoloji, bir oyun sahnesinin ilk karesini referans alarak Mario’nun yerçekimi dinamiklerine göre hareket etmesini sağlayabiliyor. Sonuçlar biraz gecikmeli ve kolay oynanabilir olmasa da makaleye göre, MarioVGG'nin çıkarım sırasında oyunun 6 karelik bir video dizisini oluşturması yaklaşık 4 saniye sürüyor. Ayrıca her bir kare 64x48 ya da 128x96 çözünürlükte üretilirken, dönemin gerçek Nintendo oyunları 256x224 çözünürlüğe sahip. Buna rağmen yapay zeka modeli, çeşitli mekanikler de dahil olmak üzere 2D Mario deneyimini gerçek 1985 oyunu gibi doğru bir şekilde simüle edebiliyor.
Kritik sınırlamalar var
Ayrıca modelin bir oyun sahnesinin ilk karesini referans alarak Mario’nun yerçekimi dinamiklerine göre hareket etmesini sağlayabildiği belirtiliyor. İyi şeylerin yanında bazı katı sınırlamalar da bulunuyor. Örneğin, model her zaman oyunun beklenen kurallarını tam olarak takip edemiyor. Seviyeler ve objeler prosedürel olarak oluşturuluyor ve bu da oyunun bazı kısımlarının kontrol edilemez olmasına yol açıyor. Ayrıca, Mario'nun öldüğü durumlarda yapay zeka oyunu geri sararak kontrol noktalarına döndürmüyor ve video kareleri üretmeye devam ediyor. Ayrıca tüm üretken yapay zeka difüzyon modellerinde olduğu gibi halüsinasyon da bir sorun. Videolar ilk başta etkileyici olsa da ne kadar çok izlerseniz hataları da o kadar sık görmeye başlıyorsunuz.
Yine de Virtual Protocols, MarioVGG'nin yalnızca nispeten küçük bir eğitim verisi örneği ve tüketici sınıfı bir GPU kullandığına işaret ederek, araştırmasının oyun geliştirme için üretken yapay zekanın gelecekteki potansiyeline bir bakış sunduğunu söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.