Buffalo 20x hızında kayıt yapabilen harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 20x hızında kayıt yapabilen yeni bir harici DVD sürücü hazırladı. Firmanın DVSM-X20U2V kod adına sahip olan optik sürücünün 160 x 50 x 220 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. DVD-R/+R SL medyalara 20x hızında kayıt yapabildiği belirtilen sürücü, DVD-RAM'lere 12x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x ayrıca CD-R'lere 48x ve CD-RW'lere 32x hızında yazabiliyor.

USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan Buffalo DVSM-X20U2V, Roxio tarafından hazırlanan disk yazma ve yedek alma yazılımıyla birlikte önümüzdeki ay içerisinde 86$ seviyesinden satışa sunulacak.