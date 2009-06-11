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Buffalo 20x hızında kayıt yapabilen harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Buffalo 20x hızında kayıt yapabilen harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor
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Japonya merkezli donanım üreticisi Buffalo, 20x hızında kayıt yapabilen yeni bir harici DVD sürücü hazırladı. Firmanın DVSM-X20U2V kod adına sahip olan optik sürücünün 160 x 50 x 220 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. DVD-R/+R SL medyalara 20x hızında kayıt yapabildiği belirtilen sürücü, DVD-RAM'lere 12x, DVD-R/+R DL ve DVD+RW medyalara 8x ayrıca CD-R'lere 48x ve CD-RW'lere 32x hızında yazabiliyor.

USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan Buffalo DVSM-X20U2V, Roxio tarafından hazırlanan disk yazma ve yedek alma yazılımıyla birlikte önümüzdeki ay içerisinde 86$ seviyesinden satışa sunulacak.


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dante38 10 yıl
Buffalonun ürünleri iyidir.
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