Buffalo, HD-PXU2 serisi harici depolama çözümlerini kullanıma sunuyor

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Dahili ve harici depolama çözümleri hazırlayan Buffalo, HD-PXU2 serisi altında hazırladığı taşınabilir depolama sürücülerini duyurdu. 250GB, 320GB ve 500GB'lık farklı kapasite seçeneklerine sahip olan seri dahilinde Yakut Kırmızısı, Siyah Kristal ve İnci Beyazı gibi farklı renk seçenekleri de sunuluyor. Modüler kullanım ve daha etkin taşınabilirlik için bükülebilir USB kablosu ile donatılan HD-PXU2 serisi harici diskler, veri güvenliği için şok koruma mekanizmasına da sahipler.

Otomatik donanımsal şifreleme özelliğine sahip olan 240 gram ağırlığındaki yeni disklerin bekleme durumunda sadece 1.06 Watt güç tükettikleri açıklandı. İlk olarak Japonya'da satışa çıkacak sürücülerin fiyatları ise modeline göre , 120$-185$ arasında olacak.