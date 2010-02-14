Buffalo microSD tabanlı harici depolama sürücülerini tanıttı

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USB 3.0 destekli harici depolama çözümleriyle gündemde olan Japonya merkezli Buffalo firması, microSD veya microSDHC bellek kartlarını kullanarak hazırladığı portatif depolama sürücülerini duyurdu. RMUM-H2 serisi altında hazırlanan ve 4 farklı kapasite (2GB, 4GB, 8GB ve 16GB) seçeneği ile gelen yeni sürücülerin 15 x 18 x 8 mm boyutlarında ve 2.3 gram ağırlığında oldukları açıklandı. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan microSD tabanlı yeni sürücülerin Nisan ayı içerisinde önce Japonya'da satışa sunulması beklenirken, fiyatlar ise modeline göre 20$ ile 146$ arasında olacak.